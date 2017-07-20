EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Политика Украины, Экономика
  91  3
Все про:авиация (1803) аэропорт (1257) Борисполь (496) Омелян (292) лоукост (50) Антонов (32)

 Омелян: При отсутствии загрузки "Борисполя" и "Киева" создание базы для лоукостеров в Гостомеле неуместно

омелян

Создание базы для лоукост-авиалиний в аэропорту "Антонов" в пгт Гостомель (Киевская область) при недозагрузке международных аэропортов "Борисполь" и "Киев" нецелесообразно.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини".

Читайте также: Через 2 недели Бальчун отчитается перед Кабмином: "Нужно ставить точку", - Омелян

"Лично моя позиция не изменилась. Я считаю, что это странное решение, если мы имеем ситуацию, когда на треть работает "Борисполь", когда два их терминала не эксплуатируются в принципе, и когда не до конца заполнен аэропорт "Киев". И при этом мы, почему-то, развиваем аэропорт в Гостомеле", - цитируют слова министра .

Омелян подчеркнул, что со стратегической точки зрения, это правильное решение, если есть возможность планировать поток более 50 млн пассажиров.

"Но, на данный момент, речь идет о цифре в 10 млн пассажиров для "Борисполя" при его проектной мощности в 25-30 млн пассажиров", - сказал министр.

Омелян также отметил, что на данный момент не существует точной экономической модели по развитию аэропорта в Гостомеле и окружающей его инфраструктуры, а также понимания, как вернуть необходимые инвестиции, поскольку данное предложение существует лишь на уровне идей.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман выступал за преобразование аэропорта "Антонов" в Гостомеле в базу для лоукостеров.

Кроме того, государственное предприятие "Антонов" заинтересовано в использовании аэродрома в Гостомеле для обслуживания низкобюджетных авиалиний.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
умный што ли ?
гройсман сказал шо там будут лоукостеры, значит лоукостеры)
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОмелян: При отсутствии загрузки "Борисполя" и "Киева" создание базы для лоукостеров в Гостомеле неуместно
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти