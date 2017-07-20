 Омелян: При отсутствии загрузки "Борисполя" и "Киева" создание базы для лоукостеров в Гостомеле неуместно

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини".
"Лично моя позиция не изменилась. Я считаю, что это странное решение, если мы имеем ситуацию, когда на треть работает "Борисполь", когда два их терминала не эксплуатируются в принципе, и когда не до конца заполнен аэропорт "Киев". И при этом мы, почему-то, развиваем аэропорт в Гостомеле", - цитируют слова министра .
Омелян подчеркнул, что со стратегической точки зрения, это правильное решение, если есть возможность планировать поток более 50 млн пассажиров.
"Но, на данный момент, речь идет о цифре в 10 млн пассажиров для "Борисполя" при его проектной мощности в 25-30 млн пассажиров", - сказал министр.
Омелян также отметил, что на данный момент не существует точной экономической модели по развитию аэропорта в Гостомеле и окружающей его инфраструктуры, а также понимания, как вернуть необходимые инвестиции, поскольку данное предложение существует лишь на уровне идей.
Ранее премьер-министр Владимир Гройсман выступал за преобразование аэропорта "Антонов" в Гостомеле в базу для лоукостеров.
Кроме того, государственное предприятие "Антонов" заинтересовано в использовании аэродрома в Гостомеле для обслуживания низкобюджетных авиалиний.
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гройсман сказал шо там будут лоукостеры, значит лоукостеры)
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