 Следователи допросили более 1,8 тысяч человек по делу убийства Шеремета, - Шевченко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МВД, об этом сообщил директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко,
"Прокуратура решила, что дело следует расследовать как убийство. Ключевая версия - убийство из-за профессиональной деятельности гражданина России и журналиста Павла Шеремета, который работал в Украине, в России, а еще до этого в Беларуси", - заявил Шевченко.
Он подчеркнул, что убийство журналиста готовили профессиональные преступники, которые подробно все спланировали. Сейчас невозможно обнародовать больше деталей или раскрыть наработки следователей, поскольку это может повредить делу.
"Мы провели большое количество следственных действий, но следствие, в отличие от журналистов, не может показывать результаты, демонстрируя прогресс, как этого справедливо требует общественность. Следствие не может обнародовать все сведения, все видео с камер наблюдения - чтобы иметь возможность раскрыть это преступление", - отметил Шевченко.
Он подчеркнул, что правоохранители умышленно закрыли лицо женщины, которая подложила взрывчатку, чтобы иметь возможность раскрыть преступление.
Национальная полиция продолжает расследование данного дела, проводятся следственные действия. Сейчас следователи допросили более 1800 человек, получили в свое распоряжение более 150 ТБ информации с камер наблюдения, а также получили доступ к информации 19 тысяч абонентов разных мобильных операторов.
МВД также просит журналистов делиться со следствием, если они имеют какую-то информацию.
Как сообщалось, 20 июля 2016 года утром в результате взрыва машины погиб известный журналист Павел Шеремет. Предварительно следователи квалифицируют это событие как умышленное убийство. В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.
Очевидцы рассказывают, взрыв произошел, когда Шеремет остановился при выезде на главную дорогу. И отмечают большую силу взрыва: "Детали аж сюда долетели ". Позже были обнародованы кадры момента взрыва автомобиля с журналистом Шереметом.
Вместе с тем, Генпрокурор Луценко заявил: "Смерть Шеремета - следствие срабатывания взрывного устройства. Это убийство ". Позже в МВД добавили, что сработало безоболочное самодельное устройство, мощностью до 600 грамм в тротиловом эквиваленте.
10 мая 2017 журналисты издания "Слідство.Інфо" презентовали фильм-расследование, в котором утверждают, что за Павлом Шереметом в день его убийства следил экс-сотрудник СБУ. В СБУ заявили, что Устименко уволили из ведомства в 2014 г. Полиция его допросила. Источник: /n448486
174 8
Материалы по теме: Убийство Шеремета
В Минске почтили память Павла Шеремета(10)
Кто убил Павла Шеремета - ответа на этот вопрос нет. У следствия нет процессуальных подозреваемых, - Шевченко(19)
"Год без Павла": сотни людей направляются к зданиям Администрации Президента и МВД(117)
Год назад в Киеве был убит журналист Павел Шеремет. ВИДЕО+ФОТОрепортаж(85)
Населяючи тіні. Місце пам'ятника Леніну в Києві займе арт-інсталяція мексиканської художниці(0)
Правозащитники требуют от властей прозрачно и эффективно расследовать убийство Шеремета(25)
Следствию необходимо изучить журналистскую работу Шеремета в Украине как возможный мотив убийства, - Комитет защиты журналистов (обновлено)(10)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
- Ти вбив Шеремета?
- Ні!
- Чим докажеш?
- Мамою клянусь!
- Наступний...!
Ответить
Ответить
Ответить