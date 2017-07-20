EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Политика Украины
  174  8
Материалы по теме:
Все про:МВД (8351) расследование (2262) убийство (5079) Шевченко Артем (114) Шеремет (263)

 Следователи допросили более 1,8 тысяч человек по делу убийства Шеремета, - Шевченко

шеремет

Следователи допросили более 1,8 тысяч человек и получили доступ к информации 19 тысяч абонентов разных мобильных операторов, расследуя убийство журналиста Павла Шеремета.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МВД, об этом сообщил директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко,

"Прокуратура решила, что дело следует расследовать как убийство. Ключевая версия - убийство из-за профессиональной деятельности гражданина России и журналиста Павла Шеремета, который работал в Украине, в России, а еще до этого в Беларуси", - заявил Шевченко.

Он подчеркнул, что убийство журналиста готовили профессиональные преступники, которые подробно все спланировали. Сейчас невозможно обнародовать больше деталей или раскрыть наработки следователей, поскольку это может повредить делу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Год назад в Киеве был убит журналист Павел Шеремет. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Мы провели большое количество следственных действий, но следствие, в отличие от журналистов, не может показывать результаты, демонстрируя прогресс, как этого справедливо требует общественность. Следствие не может обнародовать все сведения, все видео с камер наблюдения - чтобы иметь возможность раскрыть это преступление", - отметил Шевченко.

Он подчеркнул, что правоохранители умышленно закрыли лицо женщины, которая подложила взрывчатку, чтобы иметь возможность раскрыть преступление.

Национальная полиция продолжает расследование данного дела, проводятся следственные действия. Сейчас следователи допросили более 1800 человек, получили в свое распоряжение более 150 ТБ информации с камер наблюдения, а также получили доступ к информации 19 тысяч абонентов разных мобильных операторов.

МВД также просит журналистов делиться со следствием, если они имеют какую-то информацию.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Кто убил Павла?": в Киеве состоялась акция в память о журналисте Шеремете. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как сообщалось, 20 июля 2016 года утром в результате взрыва машины погиб известный журналист Павел Шеремет. Предварительно следователи квалифицируют это событие как умышленное убийство. В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.

Очевидцы рассказывают, взрыв произошел, когда Шеремет остановился при выезде на главную дорогу. И отмечают большую силу взрыва: "Детали аж сюда долетели ". Позже были обнародованы кадры момента взрыва автомобиля с журналистом Шереметом.

Вместе с тем, Генпрокурор Луценко заявил: "Смерть Шеремета - следствие срабатывания взрывного устройства. Это убийство ". Позже в МВД добавили, что сработало безоболочное самодельное устройство, мощностью до 600 грамм в тротиловом эквиваленте.

10 мая 2017 журналисты издания "Слідство.Інфо" презентовали фильм-расследование, в котором утверждают, что за Павлом Шереметом в день его убийства следил экс-сотрудник СБУ. В СБУ заявили, что Устименко уволили из ведомства в 2014 г. Полиция его допросила. Источник: /n448486


 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Допросили 1 .8 тысяч человек а СБУшника с места преступления пропустили .они чё на Троещине опрашивали ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
19 тысяч абонентов разных мобильных операторов... под шумок 20 тысяч телефонов прослушали, и все ОК
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
причем 18900 из прослушанных, Шеремета видели только по телевизору...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Надо смотреть правде в лицо ...силовые органы непрофессиональны или саботируют свою работу
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Следователи допросили более 1,8 тысяч человек по делу убийства Шеремета"

- Ти вбив Шеремета?
- Ні!
- Чим докажеш?
- Мамою клянусь!
- Наступний...!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кремль убил , что тут непонятного . Дело можно закрывать , откроете когда архивы кремля и лубянки вскрывать будете после взятия Москвы ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Следователи допросили более 1,8 тысяч" Ша))) В Киеве, таки, уже, закончились бомжи?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСледователи допросили более 1,8 тысяч человек по делу убийства Шеремета, - Шевченко
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти