 Мосийчук прибыл на допрос в НАБУ

Народный депутат Радикальной партии Олега Ляшко (РПЛ) Игорь Мосийчук прибыл на допрос в Национальное антикоррупционное бюро. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
"Производство открыто после моего обращения к Назару Холодницкому и Артему Сытнику. Расследование поручено НАБУ. Речь идет о деятельности "Росукрєнерго", об острове, на котором живет Сергей Левочкин на Днепре, о вилле во Франции, о многих сделках, которые были совершены и при Януковиче, и которые, к сожалению, продолжаются сейчас ", - сказал он.
Ранее сообщалось, что в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) подтвердили открытие уголовного производства, которое касается незаконного обогащения народного депутата Украины, заместителя председателя фракции "Оппозиционный блок" Сергея Левочкина.
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