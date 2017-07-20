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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (1853) Левочкин (557) Радикальная партия (342) Мосийчук (246)

 Мосийчук прибыл на допрос в НАБУ

мосийчук

Нардепа вызвали в НАБУ в качестве свидетеля в деле против Левочкина.

Народный депутат Радикальной партии Олега Ляшко (РПЛ) Игорь Мосийчук прибыл на допрос в Национальное антикоррупционное бюро. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

"Производство открыто после моего обращения к Назару Холодницкому и Артему Сытнику. Расследование поручено НАБУ. Речь идет о деятельности "Росукрєнерго", об острове, на котором живет Сергей Левочкин на Днепре, о вилле во Франции, о многих сделках, которые были совершены и при Януковиче, и которые, к сожалению, продолжаются сейчас ", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": САП вручила первое подозрение чиновнику за ложные данные в декларации, - НАБУ

Ранее сообщалось, что в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) подтвердили открытие уголовного производства, которое касается незаконного обогащения народного депутата Украины, заместителя председателя фракции "Оппозиционный блок" Сергея Левочкина.
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Новость дня! Даже не знаю, что мне делать теперь
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Ну депутатские запросы от мосийчука и радыкальнои партии ляшка стоят от 5 000 доларов США за один запрос . Расценки понятны .
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Мосийчук будет давать показания против бывшего спонсора радикалов? Смело!
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не тот ли остров, что продал пацан из Киевсовета?
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