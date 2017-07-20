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 Политика Украины, Экономика
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Все про:компенсации (211) субсидия (321) Министерство социальной политики (494) Розенко (502)

 В списках на получение компенсации сэкономленной субсидии около 2 млн человек, - Розенко

розенко

Около 2 миллионов человек внесены в списки на получение компенсации сэкономленной жилищной субсидии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил в ходе селекторного совещания в четверг в Киеве.

"Общее количество получателей субсидии, включенных в списки на право получения соответствующей компенсации от государства, составляет около 2 млн человек", - сказал он.

При этом Розенко отметил, что всего 761 тыс. заявлений от домохозяйств было подано на получение субсидии.

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"По состоянию на 15 июля из 1 тыс. 580 предприятий, предоставляющих услуги по электро- и газоснабжению, 1 тыс. 550 предоставили органам социальной защиты населения соответствующие списки", - сказал вице-премьер.

При этом он отметил, что в Киеве, Черкасской, Черновицкой и Одесской областях не все предприятия подали информацию.

По словам вице-премьера, Министерству финансов поручено безотлагательно начать финансирование программы выплаты компенсации за субсидии.

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Не так уж и много, если учесть, что население Украины составляет 45 миллионов.
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В Украине 13 миллионов домохозяйств. Субсидии получает почти половина, а эти 2 млн - те, что не выбрали весь объем субсидии.
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Всего то, каких-то 7,4 млн семей!!! (по 3-4 человека в семье, т.е. 22,5 млн человек из 45 млн жителей) получают субсидию! Это победа мудрого руководства Розенко!
Для сравнения - это как население всей Австралии на субсидиях или ка две Греции на субсидии!
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субсидия-это узаконенная на госуровне перекачка народных денег из бюджета в карманы олигархам и властям.Посмотрите на это изможденное лицо розенко,слёзы наворачиваются...казанская сирота,негде клеймо ставить..))))
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А рабочие места с достойной оплатой создавать не пробовали?
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Это столько, чтобы никто не нуждался в субсидии.
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я знаю людей, и далеко не одного, которые в Украине зарабатывают косарь зелени в месяц (официально минималка) и оформляют субсидии. Может дело в совести а не в зарплате?
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Это с 9 млн. сократили до 761 тыс. субсидий? Вот это поработали)))) ..........никто ваши тарифы оплачивать не будет, а все квартиры не отберете за долги, твари жирные!
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Кстати, самыми дисциплинированными плательщиками были именно те, кто сейчас получает субсидии.
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Как достала эта дебильная власть своими "достижениями". Одни понты. Два млн. человек сэкономили себе по 5 копеек.
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в какой конверт центр нужно обращаться за обналичкой сэкономленных субсидий? Совсем задолбали керманычи
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Халявщикам еще и приплачивают, даже при коммунизме такого не обещали. И они еще на каждом шагу других поппулистами обзывают.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ списках на получение компенсации сэкономленной субсидии около 2 млн человек, - Розенко
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