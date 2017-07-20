 В списках на получение компенсации сэкономленной субсидии около 2 млн человек, - Розенко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил в ходе селекторного совещания в четверг в Киеве.
"Общее количество получателей субсидии, включенных в списки на право получения соответствующей компенсации от государства, составляет около 2 млн человек", - сказал он.
При этом Розенко отметил, что всего 761 тыс. заявлений от домохозяйств было подано на получение субсидии.
"По состоянию на 15 июля из 1 тыс. 580 предприятий, предоставляющих услуги по электро- и газоснабжению, 1 тыс. 550 предоставили органам социальной защиты населения соответствующие списки", - сказал вице-премьер.
При этом он отметил, что в Киеве, Черкасской, Черновицкой и Одесской областях не все предприятия подали информацию.
По словам вице-премьера, Министерству финансов поручено безотлагательно начать финансирование программы выплаты компенсации за субсидии.
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Для сравнения - это как население всей Австралии на субсидиях или ка две Греции на субсидии!
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