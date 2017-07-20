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 Политика Украины, Экономика
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 У нас есть историческая задача - сделать Украину успешной, - Гройсман. ФОТО

Премьер-министр Владимир Гройсман назвал историческую задачу Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Есть историческая задача - сделать Украину успешной. У нас есть все для этого. Если правильно использовать, мы станем сильными и успешными", - сообщил Гройсман во фремя форума по децентрализации, который прходит на Тернопольщине.

У нас есть историческая задача - сделать Украину успешной, - Гройсман 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: За два года местные бюджеты выросли на 100 млрд грн, - Гройсман. ВИДЕО

Напомним, ранее премьер-министр Украины назвал ключевые приоритеты власти до конца года, среди которых пенсионная, образовательная и медицинская реформы, а также концепция земельной.
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Я сейчас заплачу . Помолова , дай будь ласка платочек
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базарное прикрывает свое воровство мантрами про успих
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Ты еще такой молодой... что осчастливить нас и дать шанс на успешность
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И Козлевич против своей воли снова погрузился в пучину Уголовного кодекса, в мир главы третьей, назидательно говорящей о должностных преступлениях. (с)
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Прикольный значок на трибуне издалека показалось что то другое
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В историю гнойсманн уже вошел. Преимущественно своей самонадеянностью и не профессионализмом
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Гнойсман навіює,що, осчасливить Україну
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падло "успешное" ...розігнало по світу майже все працююче населення ...
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это началось вчера или все таки намного раньше. Я тоже с их числа и имею срок за 20 лет в свиту
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Твое лицо, когда порохобот говорит что он из Германии
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ну и при чем здесь это, вы себя в зеркало видели, какое там лицо..кацапа
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Ваша историческая задача свалить на историческую родину. С набитыми карманами.....
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это для них. А для нас - сделать из нас чернозем еще черноземистей........и опять же успешно продать земельку заморским дядечкам.
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-- Куме, от розкажіть мені, кто такі жиди, а кто такі євреї?
-- Євреї живуть в Ізраілі, а жиди живуть в Україна і хочуть для себе побудувати нову Землю обетованну.
-- Куме, а кто такі москалі і кто такі росіяни?
-- Росіяни живуть в Росіїї, а москалі живуть в Україні і хочуть для себе побудувати якусь Новоросію.
-- Куме, а кто ж тоді українці і кто такі хохли?
--О, куме, українці живуть в Канаді, а хохли живуть в Україні, і слава богу, мішають москалям і жидам, робити для себе "щасливу" Україну
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ЗаговОры заговаривает? Или это мантра? Экономику нужно сделать экономной. Воду водянистой. Воздух воздушным. Блин. Сколько еще работы....
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а куда нам еще деваться?только становиться сильными и успешными.
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значит мордовец...я хоть еврей по матери да украинец по батьке...
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та у вас в кацапстане таких еврееукраинцев полстраны...хотя и в израиле треть точно.вот голду меир зря мы вам отдали
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Зато имеете Порошенко-полуеврея и еврея Гройсмана-гигантов мысли...
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пока хватит...шо будет потом-увидим...зато цельных евреев мы уже насмотрелись,они у вас сейчас.это правда.шо вам пофиг,вор или нет-всех принимаете,лишь бы с деньгами был?
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Как заткнуть это фонтан канализации? Достал уже конкретно.
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только при Льоне народ жил по человечески после террора сталинизма и волюнтаризма хрущевского а при еврее Гройсмане все кто хоть какую то имея возможность бегут из Украины не видя в ней будущего...
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Все норовят боты Брежнева обгадить. Кстати, кто не знает, Брежнев - реальный фронтовик. И безработицы при нем не было. А армия, и медицина, и наука, космонавтика - на мировом уровне! И социальные лифты работали. Если умный, по работе движешься наверх. И настроил Брежнев столько, что разворовать за 25 лет слабо оказалось, еще новые волны приватизации требуются. Вот как-то так.
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Владимир Стус
18 июля в 18:42 ·

Порохофобам и порохоботам следует приготовиться писать гневные коменты, а лучше сразу отписываться и удалять из друзей т.к. речь пойдёт об отношении к Порошенко. Обычно стараюсь не переходить на личности, но волна вопросов об отношении к Порошенко превысила критический уровень и надо отвечать. В авторитарных и диктаторских обществах отношение к первым лицам всегда полярно - либо ты всецело поддерживаешь и одобряешь действия очередного великого кормчего либо ненавидишь и борешься всеми доступными способами. В демократических обществах полярность распадается на сложный, не всегда, не всегда осознаваемый, но в значительной мере рациональный процесс соотношения плюсов и минусов первых лиц и проводимой ими политики. Логика граждан - в чем-то поддерживаю полностью, в чем-то частично, с чем-то не согласен, а с чем-то не согласен категорически. И чем выше уровень демократичности, меньше уровень личностных симпатий-антипатий, тем выше уровень рациональности и внутренней детализации в оценке первого лица. Т.к. я считаю себя демократом, то моё отношение ко всем президентам Украины является сложно негативным. Рузвельту приписывается фраза, якобы сказанная им в 1939 году о диктаторе, правящем тогда в Никарагуа: «Сомоса, может быть, и сукин сын, но это наш сукин сын». ИМХО, примерно тоже самое, сейчас можно сказать о Порошенко. Если кратко, то с одной стороны, Порошенко нужно поддерживать в противостоянии российской агрессии. С другой стороны, нужно противостоять самому Порошенко в его попытках построить «современное сословное общество с человеческим лицом». С одной стороны следует всеми доступными для гражданского общества методами добиваться досрочных выборов. Сначала парламентских, а затем и президентских. Чтобы Порошенко ответил за игнорирование своих былых предвыборных обещаний и антисоциальную и недемократическую политику. А с другой стороны нельзя наступать на грабли времён последнего Майдана и требовать отставки Порошенко. В последние дни Порошенко под давлением Запада и дышащего ему в затылок Саакашвили начал подавать некоторые признаки вменяемости. Но для того, что бы ему развернуть свои действия от построения современного сословного общества в сторону формирование реальной демократии необходим слом и преобразование всей так тщательно построенной им же вертикали власти. Сделать это сейчас, когда доверие избирателя уже потеряно, будет не просто сложно, а очень сложно. Поэтому, имхо, президент просто торгуется с Западом об условиях досрочных выборов и своей отставки. В отличие от большинства граждан президенту есть что терять, а повторить пример Януковича, он, естественно, не хочет…
Что в этой ситуации можем мы?
• Самоорганизовываться во всех демократических формах
• Организовывать и участвовать в массовых акциях гражданского протеста
• Заранее, до начала избирательной кампании определить предпочтительных кандидатов в депутаты и президенты, периодически следить за их деятельностью и делать свой выбор
• Учиться методам противодействия технологиям манипулирования массовым сознанием, рационализировать свои выбор и отношения к кандидатам - выбирать не сердцем, а разумом
• Рассказывать знакомым, деловым партнёрам и друзьям, проживающим на Западе о реальной ситуации в Украине.
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Я уже поняла. Ты подумал про Суса с прокуратуры. От деревня!
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недобачаю,букафку пропустил .хотя и весьма удивлен был уровнем как для прокурора.но не насторожился
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Что же Вам мешает сделать хотя бы что-нибудь для реализации этой задачи - ничего - просто нет необходимых знаний и умений или это не Ваша задача!
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Да мы это уже знаем, гройсман! На своей шкуре это почувствовали.
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Make Ukraine great again =)
А хто ж проти? Тільки от це звучить ніби як роздуми про те шо треба кинути бухати з уст клінічного алкоголіка.
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Скажите как мы допустили вот этих к руководству страной???

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вот чем угодно сегодня будут отвлекать от 9 погибших!!!! лишь бы п...деть!
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А вот интересно , кто видел этот форум, этот унылый , всегда ,что то сообщающий с безразличным лицом "мордоворот", начал свое выступление с минуты молчания в связи с трагедией на Украине? Ведь погибло 9 наших Героев за сутки,еще не известно сколько ранило.
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Верхушка власти настолько далека от народа, что этот гройсман и вправду, наверно, верит, что он что-то делает для процветания страны.
А вся страна видит, что успех и процветание - только пока у этих чинуш.
Этим людям не хочется войти в историю, как реформатор. Как Саакашвили сделал быстро и эффективно в Грузии.
Им хочется только быстро сколотить состояние, пока ненька еще жива.
Обидно. Не везет неньке. Олигархи крепко уселись на шею.
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"Бей барабан!, бей барабан!
За родной Биробиджан!
О зухен вэй и танки наши быстры
И наши льотчики отвагою полны!
Вперед идут еврейские танкисты
И перед боем они делают в штаны"...
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Еврейские танкисты -лучшие в мире а в Украине во власти жадные и грязные жиды...
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Так и я ж об этом. Настаиваю на присвоении гройсману клички БАРАБАН.
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В Израиле таких как Гройсман не уважают-пиз"болов и популистов...
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с ворами, брехунами и трусами у власти успешной не стала и не станет ни одна страна.
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скоро у него будет одна задача - живым до дома добраться
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И ни одна падла сегодня с высоких трибун даже не заикнулась о многочисленных погибших и умерших за сутки. Ни траура не объявила, ни даже мтнуты молчания.
Ненавижу этих жирных.
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...обіцяю обіцять обіцянки...! та і вибори не за горами...
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Только почему ВВП у шеколадников растет быстрее в несколько раз чем Украины?
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Директор базара , одни общие фразы , как когда то Горбачёв , углубим , расширим , перестроим ...и к чему пришла страна с таким углубителем и расширителем мы все хорошо знаем
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Как красиво говорит. Лучший премьер в истории Украины. Даже лучше чем Яценюк.
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Еще бы кто-то правильно использовал.
Горе-премьер, за год нихрена не сделал.
Надеется, что само рассосется.
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Це нагадує анекдот про папуасів й Наваканам
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Если бы действительно хотели сделать Украину успешной, то РЕАЛЬНО боролись бы с коррупцией, а не эта показуха. Назначение Порошенко на должность Генпрокурора Шокина и Луценко, которые вместо того чтобы бороться с коррупцией, вставляют палки в колеса тем кто это делает, говорит само за себя.
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банда БПП и НФ проводят систематический геноцид населения Украины.
Их цель - 12 млн украинцев к 2030му году.
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Знов мессія й Будемо жити при Комувнізмі ...!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ нас есть историческая задача - сделать Украину успешной, - Гройсман. ФОТО
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