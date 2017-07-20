 У нас есть историческая задача - сделать Украину успешной, - Гройсман. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
"Есть историческая задача - сделать Украину успешной. У нас есть все для этого. Если правильно использовать, мы станем сильными и успешными", - сообщил Гройсман во фремя форума по децентрализации, который прходит на Тернопольщине.
Напомним, ранее премьер-министр Украины назвал ключевые приоритеты власти до конца года, среди которых пенсионная, образовательная и медицинская реформы, а также концепция земельной.
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Гройсман сегодня посетит Тернопольскую область(91)
Райнин об отношениях Порошенко и Гройсмана: "Конфликта нет. Дискуссии по отдельным вопросам существуют"(37)
Гройсман назвал ключевые приоритеты до конца года: пенсионная, образовательная и медицинская реформы, а также концепция земельной(33)
Количество уголовных правонарушений в Украине сократилось. Общая преступность идет на спад, - Гройсман(49)
У них все добре. Гройсман вітається з "касиром" Партії регіонів. ФОТО(0)
"В закон о медреформе внесли 800 поправок. Кто бы не критиковал новую систему, она нужна людям", - Гройсман(32)
С начала года товарооборот с Японией вырос на 40%, - Гройсман(38)
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-- Євреї живуть в Ізраілі, а жиди живуть в Україна і хочуть для себе побудувати нову Землю обетованну.
-- Куме, а кто такі москалі і кто такі росіяни?
-- Росіяни живуть в Росіїї, а москалі живуть в Україні і хочуть для себе побудувати якусь Новоросію.
-- Куме, а кто ж тоді українці і кто такі хохли?
--О, куме, українці живуть в Канаді, а хохли живуть в Україні, і слава богу, мішають москалям і жидам, робити для себе "щасливу" Україну
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18 июля в 18:42 ·
Порохофобам и порохоботам следует приготовиться писать гневные коменты, а лучше сразу отписываться и удалять из друзей т.к. речь пойдёт об отношении к Порошенко. Обычно стараюсь не переходить на личности, но волна вопросов об отношении к Порошенко превысила критический уровень и надо отвечать. В авторитарных и диктаторских обществах отношение к первым лицам всегда полярно - либо ты всецело поддерживаешь и одобряешь действия очередного великого кормчего либо ненавидишь и борешься всеми доступными способами. В демократических обществах полярность распадается на сложный, не всегда, не всегда осознаваемый, но в значительной мере рациональный процесс соотношения плюсов и минусов первых лиц и проводимой ими политики. Логика граждан - в чем-то поддерживаю полностью, в чем-то частично, с чем-то не согласен, а с чем-то не согласен категорически. И чем выше уровень демократичности, меньше уровень личностных симпатий-антипатий, тем выше уровень рациональности и внутренней детализации в оценке первого лица. Т.к. я считаю себя демократом, то моё отношение ко всем президентам Украины является сложно негативным. Рузвельту приписывается фраза, якобы сказанная им в 1939 году о диктаторе, правящем тогда в Никарагуа: «Сомоса, может быть, и сукин сын, но это наш сукин сын». ИМХО, примерно тоже самое, сейчас можно сказать о Порошенко. Если кратко, то с одной стороны, Порошенко нужно поддерживать в противостоянии российской агрессии. С другой стороны, нужно противостоять самому Порошенко в его попытках построить «современное сословное общество с человеческим лицом». С одной стороны следует всеми доступными для гражданского общества методами добиваться досрочных выборов. Сначала парламентских, а затем и президентских. Чтобы Порошенко ответил за игнорирование своих былых предвыборных обещаний и антисоциальную и недемократическую политику. А с другой стороны нельзя наступать на грабли времён последнего Майдана и требовать отставки Порошенко. В последние дни Порошенко под давлением Запада и дышащего ему в затылок Саакашвили начал подавать некоторые признаки вменяемости. Но для того, что бы ему развернуть свои действия от построения современного сословного общества в сторону формирование реальной демократии необходим слом и преобразование всей так тщательно построенной им же вертикали власти. Сделать это сейчас, когда доверие избирателя уже потеряно, будет не просто сложно, а очень сложно. Поэтому, имхо, президент просто торгуется с Западом об условиях досрочных выборов и своей отставки. В отличие от большинства граждан президенту есть что терять, а повторить пример Януковича, он, естественно, не хочет…
Что в этой ситуации можем мы?
• Самоорганизовываться во всех демократических формах
• Организовывать и участвовать в массовых акциях гражданского протеста
• Заранее, до начала избирательной кампании определить предпочтительных кандидатов в депутаты и президенты, периодически следить за их деятельностью и делать свой выбор
• Учиться методам противодействия технологиям манипулирования массовым сознанием, рационализировать свои выбор и отношения к кандидатам - выбирать не сердцем, а разумом
• Рассказывать знакомым, деловым партнёрам и друзьям, проживающим на Западе о реальной ситуации в Украине.
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А хто ж проти?
Тільки от це звучить ніби як роздуми про те шо треба кинути бухати з уст клінічного алкоголіка.
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А вся страна видит, что успех и процветание - только пока у этих чинуш.
Этим людям не хочется войти в историю, как реформатор. Как Саакашвили сделал быстро и эффективно в Грузии.
Им хочется только быстро сколотить состояние, пока ненька еще жива.
Обидно. Не везет неньке. Олигархи крепко уселись на шею.
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За родной Биробиджан!
О зухен вэй и танки наши быстры
И наши льотчики отвагою полны!
Вперед идут еврейские танкисты
И перед боем они делают в штаны"...
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Ненавижу этих жирных.
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Горе-премьер, за год нихрена не сделал.
Надеется, что само рассосется.
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церковь свидетелей Вовы?)
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Их цель - 12 млн украинцев к 2030му году.
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