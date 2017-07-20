 С начала действия безвиза только 51 украинцу отказали во въезде в ЕС, - Слободян

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом на пресс-конференции сообщил спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян.
"На сегодня мы имеем 51 отказ. Это достаточно небольшой процент, это менее чем 0,05% от количества украинцев, которые воспользовались безвизом", - сказал Слободян.
По его словам, основных причин отказа две: превышение допустимого срока пребывания в странах ЕС во время предыдущих визитов и неспособность подтвердить цель своей поездки.
Также в Государственной пограничной службой отметили, что не зафиксировали существенного увеличения количества граждан Украины, которые пересекают границу, с начала действия безвизового режима с Европейским Союзом.
"Если говорить о тенденциях первого месяца действия безвиза, то украинцы в очередной раз продемонстрировали, что достаточно спокойно воспринимают любые нововведения, даже такие, как безвиз. Мы не наблюдаем серьезного увеличения нагрузки на пункты пропуска и увеличения количества украинцев, которые выезжают за границу в Европейский Союз", - сказал спикер ведомства.
В то же время он отметил, что активизация выезда все-таки наблюдается. По его словам, около трети украинцев, которые пересекли границу с ЕС с 11 июля, воспользовались биометрическими паспортами, большинство из них получили паспорта в 2015 и 2016 годах.
"Если говорить конкретно о тех, кто воспользовался безвизом, то есть имел только биометрический паспорт без виз и любых других документов, то таких с 11 июня по состоянию на сегодня 120 тыс. 852 человек, что составляет около 5% всех украинцев, которые пересекли границу со странами ЕС за это время", - добавил Слободян.
Напомним, с 11 июня все граждане Украины, которые имеют биометрический паспорт, смогут посещать без виз 30 стран Европы: все страны ЕС, кроме Великобритании и Ирландии, а также Швейцарию, Лихтенштейн, Исландию и Норвегию. Украинцы могут находиться там до 90 дней в течение каждых 180 дней.
С начала действия безвиза только 51 украинцу отказали во въезде в ЕС, - Слободян
С начала действия безвизового режима с Европейским Союзом в пересечении границы отказали 51 гражданину Украины.
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Петро Порошенко был(-а) в прямом эфире.
2 ч ·
Сьогодні підписав Закон «Про енергетичну ефективність будівель» та Закон «Про Фонд енергоефективності»
Впевнений, що найближчим часом ми будемо мати практичні результати від підписаних законів та зможемо заощадити мільярди бюджетних коштів.
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https://ru.tsn.ua/ukrayina/provezti-rebenka-v-chemodane-v-polshu-pytalas-pereselenka-iz-donecka-879603.html
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А она искала-искала, искала-искала... и не доискалась...
Пошла сама с чемоданом, ...
.... авось на той стороне ребёнок в чемодане окажется...
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