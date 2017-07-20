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 Происшествия, За рубежом
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 В Минске почтили память Павла Шеремета

шеремет

Журналист похоронен в столице Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.реалии, в столице Беларуси Минске 20 июля почтили память погибшего год назад в Киеве журналиста Павла Шеремета. Мемориальная акция началась в полдень 20 июля на Северном кладбище в Минске, где похоронен журналист.

В ней приняли участие друзья и знакомые Павла Шеремета, а также его коллеги, общественные и политические деятели.

Утром 20 июля акция в память журналиста прошла в Киеве, его коллеги требовали под стенами Администрации президента и министерства внутренних дел Украины найти его убийц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Смерть Шеремета напоминает нам о том, что безопасность журналистов должна быть приоритетом в Украине и странах ОБСЕ", - Дезир

Международные правозащитные организации критикуют ход следствия по делу об убийстве Шеремета и призывают власти Украины установить виновных в преступлении. Официального подозреваемого в расследовании убийства Шеремета до сих пор нет.
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Де шана на рівні держави тих 9-ох, хто загинув за Україну за останню добу?!
Чому ніхто з можновладців не вийшов, і не покаявся, хоча б на камеру?
Країную керують злочинці!
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" Международные правозащитные организации критикуют ход следствия по делу об убийстве Шеремета и призывают власти Украины установить виновных в преступлении. Официального подозреваемого в расследовании убийства Шеремета до сих пор нет. "

И не будет .
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А міжнародні правові вівці не хочуть встановити та покарати винних в загибелі наших військових?
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" А міжнародні правові вівці не хочуть встановити та покарати винних в загибелі наших військових? "

Им за это заплатят денег ? Нет ? Тогда нихто и пальцем не пошевелит .
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Мда, якось панове неправильно робите, за останню добу 9 наших захисників полягло, а ви все про Шеремета, так шкода людину, хоча й мутновата в нього карьєра була - http://vlasti.net/news/166388
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а кто одинаковые трафаретки доставил в киев и минск?
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Павєл ШереметТележурналіст''Азов'', ответственность и добробаты17 липня 2016,
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Минске почтили память Павла Шеремета
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