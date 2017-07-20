 В Минске почтили память Павла Шеремета

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.реалии, в столице Беларуси Минске 20 июля почтили память погибшего год назад в Киеве журналиста Павла Шеремета. Мемориальная акция началась в полдень 20 июля на Северном кладбище в Минске, где похоронен журналист.
В ней приняли участие друзья и знакомые Павла Шеремета, а также его коллеги, общественные и политические деятели.
Утром 20 июля акция в память журналиста прошла в Киеве, его коллеги требовали под стенами Администрации президента и министерства внутренних дел Украины найти его убийц.
Международные правозащитные организации критикуют ход следствия по делу об убийстве Шеремета и призывают власти Украины установить виновных в преступлении. Официального подозреваемого в расследовании убийства Шеремета до сих пор нет.
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Чому ніхто з можновладців не вийшов, і не покаявся, хоча б на камеру?
Країную керують злочинці!
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И не будет .
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Им за это заплатят денег ? Нет ? Тогда нихто и пальцем не пошевелит .
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