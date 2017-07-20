 Через 2 недели Бальчун отчитается перед Кабмином: "Нужно ставить точку", - Омелян

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
"Я надеюсь, что в августе наконец-то будет заслушан отчет (Бальчуна. - Ред.), ведь следующий Кабмин будет через 2 недели. Пауза затянулась уже до неприличия", - сказал он.
Также, министр выразил надежду, что в ближайшее время руководство "Укрзализныци" будет сменено.
"И на этом нужно ставить точку, так как команда "Укрзализныци" точно нуждается в полной замене и новых решениях. Я надеюсь это произойдет в ближайшее время. Я считаю, что нынешняя команда не сделала ничего. Одно из топ-5 событий "Укрзализныци" это выпуск приложения по продаже билетов для IPhone считается огромной победой. Я думаю, что это должно быть не победой, а обыденностью", - сказал Омелян.
Отметим, Омелян ранее неоднократно критиковал работу Бальчуна и высказывался за его отставку.
Как сообщал Цензор.НЕТ, Бальчун был назначен на должность главы "Укрзализныци" по результатам открытого конкурса распоряжением Кабинета министров 20 апреля 2016 года.
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или ты наступал в другом направлении?
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Тим часом в власних кабінетах боротьба за грошові потоки.
Не має слів....
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А разве может быть иначе Это же Украина .
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А ця сука, котра спасала Мартиненка від тюрми бігає з подачі КуляВлоба, Ахметова і Авакяна, аби відновити контроль над Залізницею.
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Кто будет наказан за назначение Бальчуна на должность главы "Укрзализныця"?
Вернут в бюджет миллионы, потраченные из бюджета на Бальчуна???
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