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 Политика Украины
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Все про:отчет (276) Омелян (291) Бальчун Войцех (100)

 Через 2 недели Бальчун отчитается перед Кабмином: "Нужно ставить точку", - Омелян

омелян

Через 2 недели глава госкомпании "Укрзализныця" Войцех Бальчун должен отчитаться перед Кабинетом Министров.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Я надеюсь, что в августе наконец-то будет заслушан отчет (Бальчуна. - Ред.), ведь следующий Кабмин будет через 2 недели. Пауза затянулась уже до неприличия", - сказал он.

Также, министр выразил надежду, что в ближайшее время руководство "Укрзализныци" будет сменено.

"И на этом нужно ставить точку, так как команда "Укрзализныци" точно нуждается в полной замене и новых решениях. Я надеюсь это произойдет в ближайшее время. Я считаю, что нынешняя команда не сделала ничего. Одно из топ-5 событий "Укрзализныци" это выпуск приложения по продаже билетов для IPhone считается огромной победой. Я думаю, что это должно быть не победой, а обыденностью", - сказал Омелян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман о работе Бальчуна: "У меня очень много противоречивой информациии"

Отметим, Омелян ранее неоднократно критиковал работу Бальчуна и высказывался за его отставку.

Как сообщал Цензор.НЕТ, Бальчун был назначен на должность главы "Укрзализныци" по результатам открытого конкурса распоряжением Кабинета министров 20 апреля 2016 года.

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якщо він знав про реалії україського бюрократа то навіщо йшов ?
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а ты чего не пошел тогда?
или ты наступал в другом направлении?
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Направление северо-западное ==> Холодильник диван )
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А звідки цей Омелян взявся? Про Бальчуна хоч це зрозуміло.
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За минулу добу 9-ть загиблих. І це ще не остаточні дані.

Тим часом в власних кабінетах боротьба за грошові потоки.
Не має слів....
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" Тим часом в власних кабінетах боротьба за грошові потоки. "

А разве может быть иначе Это же Украина .
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- Все равно садись! - закричал Козлевич отчаянно. - Подвезу даром. Пить не будете? Голые танцевать не будете при луне? Эх! Прокачу! (с)
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Козломордый иди у своего президента Хуйла спроси как его скрипач 2 МИЛЛИАРДА БАКСОВ заработал!
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9 загиблих.... сьогодні....
А ця сука, котра спасала Мартиненка від тюрми бігає з подачі КуляВлоба, Ахметова і Авакяна, аби відновити контроль над Залізницею.
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Как уже надоел этот пубертатный министр, - все плачет, жалуется, то не так, этак не это. Пора уже на нем ставить точку. А пока мели Омеля - твоя неделя..
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действительно пора.Пора Омеляну исчезнуть из кабмина
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Кто гитариста поставил на эту должность и платил умопомрачительную, по Украинским меркам зарплату за его бездеятельность?

Кто будет наказан за назначение Бальчуна на должность главы "Укрзализныця"?
Вернут в бюджет миллионы, потраченные из бюджета на Бальчуна???
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧерез 2 недели Бальчун отчитается перед Кабмином: "Нужно ставить точку", - Омелян
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