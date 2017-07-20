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 "Смерть Шеремета напоминает нам о том, что безопасность журналистов должна быть приоритетом в Украине и странах ОБСЕ", - Дезир

обсе

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир (Harlem Désir) в годовщину гибели украинского журналиста Павла Шеремета призывает власти Украины и всех государств-участников ОБСЕ сделать все возможное, чтобы положить конец безнаказанности за нападения и убийства журналистов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интеракс-Украина.

"Смерть Шеремета напоминает нам о том, что безопасность журналистов должна быть приоритетом в Украине и странах ОБСЕ. Я призываю власти защищать свободу средств массовой информации, обеспечивая эффективное расследование и тем самым предотвращая страх и самоцензуру… Это преступление не может оставаться нераскрытым", - говорится в комментарии Дезира, распространенном пресс-службой ОБСЕ.

Дезир был назначен представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ в июле 2017 года, сменив Дуню Миятович.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Шевченко о деле об убийстве Шеремета: Следствие не разрешает обнародовать новую информацию. ВИДЕО

Как сообщалось, 20 июля 2016 года утром в результате взрыва машины погиб известный журналист Павел Шеремет. Предварительно следователи квалифицируют это событие как умышленное убийство. В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.

Очевидцы рассказывают, взрыв произошел, когда Шеремет остановился при выезде на главную дорогу. И отмечают большую силу взрыва: "Детали аж сюда долетели ". Позже были обнародованы кадры момента взрыва автомобиля с журналистом Шереметом.

Вместе с тем, Генпрокурор Луценко заявил: "Смерть Шеремета - следствие срабатывания взрывного устройства. Это убийство ". Позже в МВД добавили, что сработало безоболочное самодельное устройство, мощностью до 600 грамм в тротиловом эквиваленте.

10 мая 2017 журналисты издания "Слідство.Інфо" презентовали фильм-расследование, в котором утверждают, что за Павлом Шереметом в день его убийства следил экс-сотрудник СБУ. В СБУ заявили, что Устименко уволили из ведомства в 2014 г. Полиция его допросила.

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в Україні більше влада піклується про свою безпеку закуповує водомети та іншу техніку яка буде використовуваться проти свого народу
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Смотря каких журналистов. Гужву с Крюковой, например, давно пора умножить на ноль.
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Давай, ты составишь список хороших и плохих журналистов, утвердим этот список в ОБСЕ и начнём их мочить.
Первые на очереди работники ИНТЕРа и Украины.
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А англичанина-педераста ты забыл?
Он давно на зоне должен быть - как минимум.

А ваще - у нас равноправие или где?
Одни недоторкани - депутаты, судьи, прокуроры и журнашлюхи вонючие туда пнутся.
Педерастов не дай Боже кто тронет и т.п.

Короче - если кого нужно пинать - то простого чел-а-налогоплательщика.
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Бкзпека громадян в Україні не є пріоритетом влади. Українцям слід озброюватися й готуватися до Самозахисту ...
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Мало нам перестрелок на трамвайных остановках...
А у кого деньги есть, можно и танк купить...
и даже маленькую армию организовать....
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Вам про безпеку, а,Ви, про переваги її відсутності !
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Дай обезьяне чемоданчик с ядерной кнопкой и спи спокойно, аминь.
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Ви мавпі молоток,косу,вили, автомобіль, бензопилу не дали ?? Перелічені пристрої є орудіями вбивства. То,ж, як ??
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Вот и бери молоток, косу, вилы... и на майдан майданить.
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дядя, ты просто дураком прикидываешься или такой на самом деле?..
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Вот, дай такому, как ты пистолет...
У таких, как ты в интернете последний аргумент - хамство.
А в жизни - пуля.
Вы не приемлите иную точку зрения. Кто думает не так, как вы - сепаратюга и москаль.
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Ви впевнені,що здатні мислити ....Цікаво ... А крапка зору ,це офтальмологічно
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поводитесь, як дитинча, несповна розуму ... Майдан,то,занадто висока матерія, для подібних вам !...
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Интересно, этот Дезир журналиста от пропагандиста может отличить?
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Тот, который для тебя журналист, для кацапа - пропагандист,
и наоборот.
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всё наоборот - это в голове зомбированного путинской пропагандой, пытающегося черное выдать за белое и наоборот.
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Ну вот, я ж и говорю...
То, что для тебя белое, для них - черное,
и наоборот.
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А я тебе говорю, что отличить черное от белого и наоборот не может лишь продукт пропаганды вроде Путинской или рожденный олигофреном.
А выдавать черное за белое и серое, чем ты тут занимаешься - это удел пропагандонов.
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Чем я здесь занимаюсь?
Тебя пугает иная точка зрения?
Всегда прав только ты?
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Ступай учись, если зомбирован до непонимания простых истин. Выключить путинский зомбатор не забудь.
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Журнал1ст - это специфическая профессия - не продашься то будешь нищим !!! Сужу по самому самому.. по Ляшко.... .
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...Земля пухом захисникам України...!
.
. ПС ..А проШеремета ..всі канали трендять ....Будемо обьективними ...Ніфуя ..вони не знайдуть ..су ..!
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лично, мне похер, новости о Шеремете, просто видно, что в армии и в стране жопа. Ну, завалили журналиста, и что? Крик поднимать, только из за того, что он журналист? Завтра зарежут охранника ночного магазина, так, о нем, кроме родных, никто и не вспомнит, это же не журналист.
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Приоритетом должна быть жизнь любого человека, если он не преступник. Сегодня убито девять украинских военных и о них, почему-то никто не вышел на митинг памяти.
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ахметов тоже заводами гудел ежедневно в 12--00...
сейчас уже не гудит...
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Безопасность должна быть у всех граждан а не только журналистов
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А Дезиру платят только за чесание языка про журналистов, вот он и чешет.

Как опостылело это пустопорожнее почесывание языком евробюрократии с заплывшим мозгом.
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Забагато честі для представників безчестної професії.
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На территории бывшего совка , журналистики нет и не предвидится . Если хотите найти журналистику , то ищите ее ближе к Западу .
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Украина с точки зрения свободы прессы уже оторвалась от уровня России. Будьте оптимистичнее.
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Я не говорил , о свободе , я говорил о журналистике . Будьте точнее . Это не одно и тоже
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Государство должно защищать журналистов. Не псевдожурналистов желтых изданий. А таких, как Цаплиенко, который прошел Афган, Ирак, Лугандон и Африку. За таких журналистов страна должна нести ответственность, а не сопли жевать!
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Держава повинна нести відповідальність за кожного загиблого громадянина. Інакше вона злочинно використовує платників податків !!
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А почему ОБСЕ не заявляло подобного про Бузину?
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«В убийстве Бузины виновата киевская власть»
ОБСЕ требует от Киева расследования убийства Бузины.

https://iz.ru/news/585522
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Так ведь то был редкий случай, когда убийц нашли и посадили в СИЗО. Но..., потом по требованию общественности отпустили.
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Пропагандонил потому что по лекалам путинской пропаганды. Это не журналист, а солдат вражеской армии дезинформации.
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Війна. І не ми нападали.
Але ніхто не забере в нас право захищатись.
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Не война, а АТО (или я не прав?). Если можно убивать людей за убеждения против действующей власти, то (по твоей логике) тогда и Гонгадзе убили правильно. Он же был против Украины в лице ее власти в то время.
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Не кормите путинскую трольчину под маской Neutral.
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До чого тут влада? До чого тут Гонгадзе, котрого вбили зовсім в інший час? Хай називають війну хоч АБВГД, це нічого не міняє.

Під час війни вбивати ворога - це нормально, бо ж він вбиває тебе. От і все. І не треба тут щось перекручувати.
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Это значит, что мразь, служащую врунливой русской пропаганде, надо называть мразью, а не журналистом, а убийства - это специализация той самой мрази, которой служит путинская армия лжи, пропаганды и дезинформации.
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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович отреагировала на совершенное в Киеве преступление.
- Этот ужасное преступление является еще одним напоминание об опасностях, связанных с журналистской деятельностью. Это убийство должно быть немедленно расследовано компетентными органами, - заявил Миятович.
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Ну и работа у этой евро Дуни - реагировать, заявлять... но ничего не делать, а только кабинет засиживать на деньги налогоплательщиков.

Если бы не стойкость Украины, то это стадо евробюрократов так и хрюкало бы под дудку Путина.
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При чем тут Киселев? Тут разговор об украинцах.
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Зрадники - це не українці. Це хохли, малороси, недороси, підкацапники і т.д. Але ніяк не українці.
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Я понял твою мысль. Украинцы - это только те, кто до 1939 года не был в составе СССР (по типу прибалтов).
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Українці - це ті, хто знає що є українцем, живе так, аби не було соромно за нього ні предкам , ні нащадкам. А бидлота, котра за пару рублів помагає Орді вбивати Україну - ЦЕ НЕ УКРАЇНЦІ,
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Раз такой умный, подскажи к кому обратиться, чтобы получать 11,80 за комменты?
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Первое твое предложение называется демагогия. А второе - нацизм.
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Киселев - не журналист, а пропагандист фашистского режима. Не надо путать понятия.
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Швидше про те, що наші правоохоронні органи - позорище, котрому хіба бабульок в переході тероризувати чи незаконний бізнес кришувати, а не вбиства розслідувати.
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правоохоронними вони,лише, звуться ...! Назва й функції немають нічого спільного !!!
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Про безопасность журналистов в Украине сегодня еще не заявил ле Дриан, Габриэль и Аграмунт.
Ну и, конечно, песков. Ждем.
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на )(уйа тот альфонс шеремет, когда сегодня гибнут наши воины. порошенко, ты где?

Земля пухом и вечная память героям. Скорейшего выздоровления раненным воинам.
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«Пора признать, что власть в Украине своими действиями говорит: убивать журналистов можно и за это ничего никому не будет», - указал Маси Найем в Фейсбуке.
По его словам, это тот случай, когда власть при Кучме очень похожа на власть при Порошенко.
«Даже если допустить, что это Россия - военная прокуратура, восстановленная в следствии войны с ней, куда с бОльшим удовольствием ходит на обыски бизнес-центров», - подчеркнул Найем.
Кроме того, по его мнению, возникает все больше подозрений, что к убийству журналиста Павла Шеремета причастны украинские спецслужбы.
УП сообщает, что шествие к годовщине убийства журналиста Павла Шеремета дошло до Администрации президента. Сотни людей требуют активнее расследовать убийство журналиста и найти всех причастных к этому преступлению.
Люди пишут черной краской на асфальте «Кто убил Павла?». Листки с этим же вопросом и знаками «?» участники акции держат в руках.https://www.economics-prorok.com/
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иногда попадаются журналисты - но их очень мало.

А остальное говно-журнашлюхи которых если и отстреливают - то землю очищают.
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Всем истерящим "Кто убил Павла?"

Вопрос №1

Гражданином какой страны является человек имеющий гражданство РФ\Белоруси\Украины\Кипра ? Уж не Украины - это точно. У нас двойное гражданство запрещено.
Вопрос №2 Что делал "аппазиционный Кремлю журналист" в РФ за 3 дня до убийства ?

Вопрос №3 Как же проехал через Белорусь в РФ "аппазиционный Лукашенку журналист" ?

Я уже не спрашиваю о встрече Шеремета с Клименко и неким "Андреем" (полковник СВР Гнатюк А.Г.)

А теперь вы спрашиваете кто убил НЕ украинского гражданина Шеремета, замеченного в связях с спецслужбами РФ у УКраины? Нам то какое дело? У них там свои разборки
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Смерть Шеремета напоминает нам о том, что безопасность журналистов должна быть приоритетом в Украине и странах ОБСЕ", - Дезир
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