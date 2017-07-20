 "Смерть Шеремета напоминает нам о том, что безопасность журналистов должна быть приоритетом в Украине и странах ОБСЕ", - Дезир

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интеракс-Украина.
"Смерть Шеремета напоминает нам о том, что безопасность журналистов должна быть приоритетом в Украине и странах ОБСЕ. Я призываю власти защищать свободу средств массовой информации, обеспечивая эффективное расследование и тем самым предотвращая страх и самоцензуру… Это преступление не может оставаться нераскрытым", - говорится в комментарии Дезира, распространенном пресс-службой ОБСЕ.
Дезир был назначен представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ в июле 2017 года, сменив Дуню Миятович.
Как сообщалось, 20 июля 2016 года утром в результате взрыва машины погиб известный журналист Павел Шеремет. Предварительно следователи квалифицируют это событие как умышленное убийство. В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.
Очевидцы рассказывают, взрыв произошел, когда Шеремет остановился при выезде на главную дорогу. И отмечают большую силу взрыва: "Детали аж сюда долетели ". Позже были обнародованы кадры момента взрыва автомобиля с журналистом Шереметом.
Вместе с тем, Генпрокурор Луценко заявил: "Смерть Шеремета - следствие срабатывания взрывного устройства. Это убийство ". Позже в МВД добавили, что сработало безоболочное самодельное устройство, мощностью до 600 грамм в тротиловом эквиваленте.
10 мая 2017 журналисты издания "Слідство.Інфо" презентовали фильм-расследование, в котором утверждают, что за Павлом Шереметом в день его убийства следил экс-сотрудник СБУ. В СБУ заявили, что Устименко уволили из ведомства в 2014 г. Полиция его допросила.
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Первые на очереди работники ИНТЕРа и Украины.
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Он давно на зоне должен быть - как минимум.
А ваще - у нас равноправие или где?
Одни недоторкани - депутаты, судьи, прокуроры и журнашлюхи вонючие туда пнутся.
Педерастов не дай Боже кто тронет и т.п.
Короче - если кого нужно пинать - то простого чел-а-налогоплательщика.
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А у кого деньги есть, можно и танк купить...
и даже маленькую армию организовать....
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У таких, как ты в интернете последний аргумент - хамство.
А в жизни - пуля.
Вы не приемлите иную точку зрения. Кто думает не так, как вы - сепаратюга и москаль.
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и наоборот.
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То, что для тебя белое, для них - черное,
и наоборот.
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А выдавать черное за белое и серое, чем ты тут занимаешься - это удел пропагандонов.
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Тебя пугает иная точка зрения?
Всегда прав только ты?
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. ПС ..А проШеремета ..всі канали трендять ....Будемо обьективними ...Ніфуя ..вони не знайдуть ..су ..!
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сейчас уже не гудит...
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Как опостылело это пустопорожнее почесывание языком евробюрократии с заплывшим мозгом.
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ОБСЕ требует от Киева расследования убийства Бузины.
https://iz.ru/news/585522
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Але ніхто не забере в нас право захищатись.
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Під час війни вбивати ворога - це нормально, бо ж він вбиває тебе. От і все. І не треба тут щось перекручувати.
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- Этот ужасное преступление является еще одним напоминание об опасностях, связанных с журналистской деятельностью. Это убийство должно быть немедленно расследовано компетентными органами, - заявил Миятович.
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Если бы не стойкость Украины, то это стадо евробюрократов так и хрюкало бы под дудку Путина.
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Може для вас ще й Кисєльов - журналіст?
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Ну и, конечно, песков. Ждем.
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Земля пухом и вечная память героям. Скорейшего выздоровления раненным воинам.
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По его словам, это тот случай, когда власть при Кучме очень похожа на власть при Порошенко.
«Даже если допустить, что это Россия - военная прокуратура, восстановленная в следствии войны с ней, куда с бОльшим удовольствием ходит на обыски бизнес-центров», - подчеркнул Найем.
Кроме того, по его мнению, возникает все больше подозрений, что к убийству журналиста Павла Шеремета причастны украинские спецслужбы.
УП сообщает, что шествие к годовщине убийства журналиста Павла Шеремета дошло до Администрации президента. Сотни людей требуют активнее расследовать убийство журналиста и найти всех причастных к этому преступлению.
Люди пишут черной краской на асфальте «Кто убил Павла?». Листки с этим же вопросом и знаками «?» участники акции держат в руках.https://www.economics-prorok.com/
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А остальное говно-журнашлюхи которых если и отстреливают - то землю очищают.
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Вопрос №1
Гражданином какой страны является человек имеющий гражданство РФ\Белоруси\Украины\Кипра ? Уж не Украины - это точно. У нас двойное гражданство запрещено.
Вопрос №2 Что делал "аппазиционный Кремлю журналист" в РФ за 3 дня до убийства ?
Вопрос №3 Как же проехал через Белорусь в РФ "аппазиционный Лукашенку журналист" ?
Я уже не спрашиваю о встрече Шеремета с Клименко и неким "Андреем" (полковник СВР Гнатюк А.Г.)
А теперь вы спрашиваете кто убил НЕ украинского гражданина Шеремета, замеченного в связях с спецслужбами РФ у УКраины? Нам то какое дело? У них там свои разборки
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