 Один из погибших за минувшие сутки бойцов ВСУ - Сергей Гладкий из 128-й бригады, - Москаль

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте губернатора Закарпатской области Геннадия Москаля.
"В ночь на четверг в Донецкой области в результате обстрела боевиков погиб Сергей Гладкий - младший сержант 128-й Отдельной горно-пехотной бригады. Сергею не исполнилось даже 22 лет, он родился и проживал в селе Страбичово Мукачевского района. После полуночи опорный пункт 128-й бригады, где нес службу Сергей Гладкий, боевики обстреляли сначала из минометов, а потом из стрелкового оружия. Младший сержант погиб от пули вражеского снайпера", - сказано в сообщении.
Закарпатская областная государственная администрация выражает искренние соболезнования родным и близким героя, отдавшего жизнь за суверенитет и территориальную целостность Украины.
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Валера Остапенко
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Пока жду когда лощенные служаки и их жены с дорогим маникюром из многочисленных штабов жопы поднимут с кожаных кресел и пойдут воевать, как им и положено сейчас за их зарплату. А когда они падут на поле боя, то и я подтянусь. Надо сначала использовать кадровый резерв, а потом уже мобилизовать запас. Что не так?
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http://www.bbc.com/ukrainian/news-40669989
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