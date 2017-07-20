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 Один из погибших за минувшие сутки бойцов ВСУ - Сергей Гладкий из 128-й бригады, - Москаль

потери

Геннадий Москаль опубликовал имя погибшего.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте губернатора Закарпатской области Геннадия Москаля.

"В ночь на четверг в Донецкой области в результате обстрела боевиков погиб Сергей Гладкий - младший сержант 128-й Отдельной горно-пехотной бригады. Сергею не исполнилось даже 22 лет, он родился и проживал в селе Страбичово Мукачевского района. После полуночи опорный пункт 128-й бригады, где нес службу Сергей Гладкий, боевики обстреляли сначала из минометов, а потом из стрелкового оружия. Младший сержант погиб от пули вражеского снайпера", - сказано в сообщении.

Закарпатская областная государственная администрация выражает искренние соболезнования родным и близким героя, отдавшего жизнь за суверенитет и территориальную целостность Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки на Донбассе погибли 9 воинов ВСУ, - Минобороны

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А не пора-ли петю сажать за измену Родине ??? Я так полагаю ,что давно пора ...
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пусть родственники погибших подают в суд на авторов "хлебного перемирия" и на приказ запрещающий уничтожать оккупантов на опережение до начала обстрелов
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и те кто запрещает уничтожать все въехавшее в серую зону на опережение,до развертывания
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Перемир'я мля... Смерть москальським окупантам та їх колаборантам смерть.
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Я русский... офицер запаса СССР. Обещаю биться до последнего за каждую пядь моей родины Украины. И хотя я не давал присягу народу Украины, я буду защищать каждого ее жителя, даже если его родной язык турецкий, русский, татарский, венгерский, украинский. Я надеюсь у Вас хватит сил и желания остановить ваших Безумных политиков, Вашего новоявленного Гитлера..-Хуйло.я надеюсь что мне не придется застрелить вашего сына,брата или внука как оккупанта. А потом еще и выдавать вам визы для посещения их могил. Я искренне желаю вам свергнуть эту зажравшуюся гидру безумного царька... и напомню тем кто опьянен силой вашего оружия. Я буду драться за МОЮ РОДИНУ за УКРАИНУ даже с палкой в руках....до Победы...до последнего оккупанта на моей родной земле!!!!
Валера Остапенко
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Если бы все были такими патриотами, а то все готовы рвать только свой диван за родину.
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пока диван.....это уже неплохо! ведь главное- настрой. а "палку"/ автомат выдадут в военкомате когда надо будет. ..........хуже сделали те, кто слинял из Украины якобы на заработки, а на самом деле от военкомата.
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Бгг. Когда на Цензоре спрашиваешь почему не в АТО, всегда рассказывают что они 90-летние безногие и полуслепые инвалиды при смерти, которые 100 раз были в военкомате, но их не хотят брать зрадники генералы.
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я в запасе. Когда надо, то призовут.
Пока жду когда лощенные служаки и их жены с дорогим маникюром из многочисленных штабов жопы поднимут с кожаных кресел и пойдут воевать, как им и положено сейчас за их зарплату. А когда они падут на поле боя, то и я подтянусь. Надо сначала использовать кадровый резерв, а потом уже мобилизовать запас. Что не так?
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"Когда падут все лощеные генералы". Хорошее условие. Ясно, вас в АТО никогда не будет. Вот и со всеми так.
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А ты почему не в АТО? Почему не убиваешь кацапов?
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Сьогодні по ящику сказали про 9 загиблих. А в ЗМІ ця важка новина першою була тільки на сайті ВВС. Земля їм пухом.

http://www.bbc.com/ukrainian/news-40669989
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Муженко ко дню независимости опять орденок и премию пару лямов а пацанам могила вечная...
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Офшоры Порошенко растут не по дням и даже часам а секундам....
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Депутаты жопы на Мальдивам с шлюхами греют а кто то сейчас домой получит посылку "200"-х и горе в хату страшное...
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Пока Барыга будет у власти то гнойное болото застоя поливаемое кровью жертв войны будет уничтожать народ и страну....
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надеюсь, что придет время когда кровавый пастор даст команду на уничтожение оккупантов и их пособников.
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И снова от пули снайпера... Вечная память Герою, родным - искренние соболезнования. Плачу, ведь уходят дети...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОдин из погибших за минувшие сутки бойцов ВСУ - Сергей Гладкий из 128-й бригады, - Москаль
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