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 "В Крым доставлены турбины, страной происхождения которых является Россия", - Песков

песков

В Кремле заявили, что в Крым для местной электростанции доставлены газовые турбины российского производства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Отвечая на вопрос журналистов, отслеживают ли в Кремле доставку газовых турбин фирмы Siemens вопреки имеющимся санкциям, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "В Крым доставлены турбины, страной происхождения которых является Россия".

Напомним, что агентство Reuters обнародовало расследование, которое установило: турбины, поставленные в оккупированный Крым для дальнейшего использования на возведенных Россией электростанциях, были произведены на совместном с российским концерном "Силовые машины" заводе "Сименс технологии газовых турбин". В марте немецкая компания заявляла, что оборудование было доставлено в Тамань, однако, как утверждают источники Reuters, две из четырех турбин оказались в Севастополе, где их собираются установить на местной электростанции.

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О возможности перенаправить турбины в Крым говорили и раньше, но Siemens отмечал, что данные турбины предназначены исключительно для Тамани, а не для оккупированного украинского полуострова, куда поставки такого оборудования запрещены санкциями ЕС.

Siemens категорически отрицает свою причастность к передаче турбин из России в Крым. 11 июля Siemens подала иски в Арбитражный суд Москвы из-за газовых турбин, которые вопреки санкциям незаконно доставлены из России в Крым. Ответчиками являются две российские компании.


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ну если окажется, шо турбины 47и хромосомные, то да. генетику не пропьеш.
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еще одна сколковская разработка. электромясорубка. Бош и Браун плачут от зависти
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Это напоминает кремлевскую мантру: российских войск на Украине нет.
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а рукожопики установить то их смогут без Сименс? а обслуживать?
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Учитывая, что они как-то делают АЭС да и другие электростанции, думаю смогут и как-то настроить немецкие турбины. Долго ли они проработают - конечно вопрос.
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не смешите наши тапочки - кацапы и турбины это несовместимые вещи...........
кацапы кроме тапочек и балалаек сами не в состоянии сделать что -либо ......
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кацапня!!! вы и самсунги собираете и форды но от этого они не становятся российскими.вы путаете божий дар с яишницей.это сделано у вас но это не ваше.улавливаете разницу??? но как бы там ни было отвечать прийдется ".сименс".Кацапам подставлять своих партнеров не впервой.Пусть остальные делают выводы.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"В Крым доставлены турбины, страной происхождения которых является Россия", - Песков
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