 "В Крым доставлены турбины, страной происхождения которых является Россия", - Песков

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Отвечая на вопрос журналистов, отслеживают ли в Кремле доставку газовых турбин фирмы Siemens вопреки имеющимся санкциям, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "В Крым доставлены турбины, страной происхождения которых является Россия".
Напомним, что агентство Reuters обнародовало расследование, которое установило: турбины, поставленные в оккупированный Крым для дальнейшего использования на возведенных Россией электростанциях, были произведены на совместном с российским концерном "Силовые машины" заводе "Сименс технологии газовых турбин". В марте немецкая компания заявляла, что оборудование было доставлено в Тамань, однако, как утверждают источники Reuters, две из четырех турбин оказались в Севастополе, где их собираются установить на местной электростанции.
О возможности перенаправить турбины в Крым говорили и раньше, но Siemens отмечал, что данные турбины предназначены исключительно для Тамани, а не для оккупированного украинского полуострова, куда поставки такого оборудования запрещены санкциями ЕС.
Siemens категорически отрицает свою причастность к передаче турбин из России в Крым. 11 июля Siemens подала иски в Арбитражный суд Москвы из-за газовых турбин, которые вопреки санкциям незаконно доставлены из России в Крым. Ответчиками являются две российские компании.
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кацапы кроме тапочек и балалаек сами не в состоянии сделать что -либо ......
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