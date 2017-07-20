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 Литва рассмотрит ужесточение рекомендаций по сотрудничеству с РФ, - Линкявичюс

линкявичюс

После поездки молодежи Плунгеского района Литвы в лагерь в Россию, где литовцы посетили военный музей и встретились с представителями клуба байкеров "Ночные волки", МИД Литвы рассмотрит возможность ужесточения рекомендаций по сотрудничеству с органами власти соседней страны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом сообщил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

"Эти контакты нужны, это все же соседнее государство, только необходимы реальная бдительность и здравый ум. В каждом случае (нужно) как-то спрашивать, что кто-то разрешил, а то имеет место некоторое пренебрежение ответственностью. Я бы предложил прежде всего взять на себя ответственность тем, кто непосредственно организует такие мероприятия и кто непосредственно участвует в них, видит, что происходит", - сказал Л. Линкявичюс в четверг программе "Позиция" радиостанции Ziniu radijas.

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"Мы тоже, видимо, тогда ужесточим рекомендации, если на месте не получается самим понять и принять решение", - добавил он.

По данным министра, 35 литовских самоуправлений из 60-ти поддерживают связи с разными городами России.

"Эти контакты складывались десятилетиями - и традиции, культурные мероприятия, спортивные мероприятия и молодежь ездит. В принципе это вроде как и нормальная практика. Однако если иметь в виду то, как Россия зачастую использует разные мероприятия именно в своих пропагандистских целях, то мы и предупреждаем, что нужно проявлять внимание в каждом случае", - сказал глава дипломатического ведомства.

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По его словам, случай Плунге должен стать примером для других. "К каждому мероприятию не приставишь надзирателя, каждый должен руководствоваться здравым умом, и если имеет место отклонение от программы, если имеют место какие-то сюрпризы, как они говорят, то, может быть, с такими партнерами не стоит общаться. Если целью общения является не культурное познавание друг друга, а использование для пропаганды или промывание мозгов кому-то, то такая практика для нас не должна быть приемлема", - сказал Линкявичюс.

Делегация плунгеской молодежи в сопровождении представителей самоуправления почти две недели июля провела в лагере в России. В программу лагеря входили посещения военных музеев, общение с членами прокремлевского клуба байкеров "Ночные волки". В среду мэр Плунгеского района Аудрюс Клишонис сказал, что самоуправление Плунгеского района в 2003 году подписало договор сотрудничества с Красногорским муниципальным районом России. На основании этого договора проводится обмен молодежью. А. Клишонис сказал, что в 2014 году они обращались в МИД с запросом, как поступать с этим договором, и получили рекомендацию поддерживать контакты.

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Тримайся Литва, незабуваючи події Дркгої Світової ! Сценарії часто повторюються. Трамп некраще Трумена ...
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Трумен то краше Трампа, а вот Путин Сталина едва-ль.
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Ау, Литовцы, вы что, с ума спятили в лагеря российские молодежь свою посылать? Мало ваших дедов по лагерям русским сгинуло?
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Ты не понял. Они посмотрели на этих уродов... И никто не скажет, что их на это настраивает Запад. Классный ход.
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Литва - самая дружественная и прогнозируемая страна. Спасибо, Даля. Спасибо за всю помощь, которую поставляет эта маленькая страна Украине!
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Вчера был в Латвии, в Риге. Там стоооолько кацапов - это трындец! Кацап на кацапе и кацапом погоняет. Просто как будто побывал в кацапстане. Какое-то гадливое ощущение, будто вступил в говно. Я так понимаю, следующим претендентом на окупацию будет Латвия - 100500%
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посылают с целью каких-то культурных контактов, а парашка не стесняясь это использует для вербовки и пропаганды
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Я против любых контактов с Мордором. Они изгадят и отравят самые чистые помыслы...
Уже был скандал несколько лет назад, когда учеников нескольких вильнюсских русскоязычных школ отправили "на отдых" в Россию. На периодических встречах в этих школах участвовали сотрудники российского посольства. Они подкармливали руководство школ не только обещаниями гуманитарной помощи, но и денежку давали кое-какую...
Там детей из Литвы "на летнем отдыхе" в Раше, на деле в военизированных молодежных лагерях морально и умственно растлевали... К сожалению, организаторы поездок отделались легко, даже с работы никого не уволили. Мягкотелые наши политики. В Рашке бы за подобные дела в тюряге баланду хлебали...
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