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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Минфин (1162) соцвыплаты (437) Приватбанк (186)

 В Украине создадут единую систему верификации бюджетных выплат

соцвыплаты

Министерство финансов Украины и государственный ПриватБанк подписали меморандум о сотрудничестве, что позволит использовать наработки и технологии банка в IT-отрасли для создания в Украине единой системы верификации бюджетных выплат.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "ПриватБанка".

По словам министра финансов Александра Данилюка, сегодня бюджет ежегодно теряет миллиарды гривен из-за отсутствия системы мониторинга использования средств для выплат льгот, социальных пособий, субвенций на предоставление льгот и субсидий. Это обусловлено несогласованностью существующих баз данных различных государственных органов. А главное, что без создания системы верификации бюджетных выплат государство не может обеспечить качественное предоставление льгот и других услуг.

"Наша главная цель - повысить эффективность системы верификации бюджетных выплат, что значительно сэкономит бюджетные средства. Поэтому сотрудничество с ПриватБанком в этом направлении для всей страны является важным и необходимым", - отметил Данилюк.

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Как сообщил во время подписания Председатель правления ПриватБанка Александр Шлапак, банк готов делиться эффективными решениями и архитектурами в IT-отрасли для построения системы верификации бюджетных выплат, других общенациональных баз данных.

"На сегодня единая клиентская база ПриватБанка является самым совершенным в Украине примером создания и администрирования базы данных, и наш опыт, наши наработки позволят государству не изобретать велосипед, а в кратчайшие сроки построить систему верификации бюджетных выплат", - отметил Шлапак.

При разработке Министерством финансов единой системы верификации бюджетных выплат будут использоваться не только уже готовые наработки ПриватБанка, но и привлекаться квалифицированные специалисты банка для создания новых разработок. По словам Шлапака, новая система, на разработку которой нужно полгода, позволит раздробленные и бесчисленные базы данных объединить в единую управляемую систему.

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Коммунизм наступит только после полной декоммунизации.
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Комунизм наступит тогда когда главные воры перестанут рассказывать как они что то такое создадут, что им помешает воровать! АГА ПЧЕЛЫ ПРОТИВ МЕДА!!
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верификация, думаю что за чудо, неужели что то серьезное придумали, почитал в вики))) упал под стол, еще придумали как деньги украсть, система )))) верификации))))), наверное пока крали не до технологий было, не знают что уже всякие гуглы есть, пенсионерам и бюджетникам привыкли в уши лить, думают и сейчас прокатит, прокатит конечно систему не сломать, но термин придумали, верификация)), говорят самый эффективный метод)), не знают наверное что самый эффективный метод это исполнение Законов
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