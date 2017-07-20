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 Киевские новости
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 Станция киевского метро "Кловская" первой откажется от жетонов

метро разрисованный состав

Со временем, метрополитен совсем откажется от устаревшей системы оплаты.

Как передает Цензор.НЕТ, коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" сообщил, что первой станцией метро, ​​которая откажется от жетонов и будет максимально автоматизирована, станет "Кловская".

"Итак друзья, первой станцией, которая будет максимально автоматизирована и откажется от жетонов станет "Кловская". Там вы наконец сможете: воспользоваться разовой поездкой по qr-коду; пополнить карточку метро на любое количество поездок; купить проездной с помощью банковской карточки. Ждите в начале августа! " - говорится в сообщении.

Также читайте: Глава Киевского метрополитена Брагинский: "К концу 2019 года планируем открыть две станции"
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Анонсируют создание неудобств для некоторых категорий пассажиров как нечто позитивное...
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я вот не знаю что такое кьюар код... а пенсионерам то как?
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если я привез ребенка в киев на экскурсию и мне нафиг не нужен проездной на метро, то что мне делать?
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Заводи банковский счет, покупай смартфон, настраивай интернет-банкинг.
Ведь это все по разумению этих дебилов-реформаторов должно быть у каждого первого гражданина Украины...
Оказывается - просканировать qr-код, выдать разрешение на оплату, ввести пароль и тд - это всяко удобнее, чем жетончик кинуть в автомат...и очереди опять таки стимулирует...
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Да это только частичное решение проблемы. ВСЮ!!! фсью страну надо переводить на безналичный проезд. Аналог карт как на смартфонах для Привата, туда же должна и скидываться зарплата(вариант часть ее). Учитывая мабилизацию страны это уже назрело. таким образом выйдут из тени неофициальные перевозчики. Они будут обязаны иметь при себе мобильный терминал работающий по GSM. .....Тю, в метро разумеется талончики на проезд не надо выдавать. Исключение гости столицы и лица не имеющие данного сервиса.
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Хоть на метро и не езжу, но очень даже удобно - кредитку с пейпас приложил и поехал. Ее же можно использовать как проездной.
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Для некоторых коментаторов. ВНИМАТЕЛЬНО прочитайте статью, будет вместо жетонов одноразовый "билет с QR кодом" так что если вам нужна 1 поездка это не проблема. Что за народ прочитав заголовок коментируют.
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Расчитыватся банковской картой я думаю тоже есть минусы, вот например хакерская атака и что делать если банк "лег" на день, два??? Как по мне более оптимально когда есть проездные карты, поплнил и нет проблем
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиСтанция киевского метро "Кловская" первой откажется от жетонов
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