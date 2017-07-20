 Станция киевского метро "Кловская" первой откажется от жетонов

Как передает Цензор.НЕТ, коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" сообщил, что первой станцией метро, которая откажется от жетонов и будет максимально автоматизирована, станет "Кловская".
"Итак друзья, первой станцией, которая будет максимально автоматизирована и откажется от жетонов станет "Кловская". Там вы наконец сможете: воспользоваться разовой поездкой по qr-коду; пополнить карточку метро на любое количество поездок; купить проездной с помощью банковской карточки. Ждите в начале августа! " - говорится в сообщении.
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Ведь это все по разумению этих дебилов-реформаторов должно быть у каждого первого гражданина Украины...
Оказывается - просканировать qr-код, выдать разрешение на оплату, ввести пароль и тд - это всяко удобнее, чем жетончик кинуть в автомат...и очереди опять таки стимулирует...
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