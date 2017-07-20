 Трамп: "Темой второго разговора с Путиным в Гамбурге было усыновление американцами российских детей"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.реалии, президент США Дональд Трамп утверждает, что темой второго разговора с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита "Группы двадцати" в немецком Гамбурге было усыновление американцами российских детей.
"Это не было длительное общение. Мы говорили около 15 минут. Мы на самом деле говорили об усыновлении, российском усыновлении", - заявил Трамп в интервью изданию New York Times, опубликованном 19 июля.
В 2012 году российские власти запретили усыновление гражданами США детей из России. Так Москва ответила на принятие американскими законодателями "акта Магнитского" - закона, который предусматривает санкции против российских чиновников, причастных к смерти за решеткой юриста Сергея Магнитского.
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https://www.youtube.com/watch?v=JzGo4c6U8os
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Хоча є небезпека пересісти з президентського крісла у електричне...
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( с ) Ильф и Петров "12 Стульев"
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И если бы не поучительный пример с отставкой Флинна за враньё, то Трамп и сам соврал бы об этой встрече, а теперь боится, что стоит ему соврать и президентсво его закончится импичментом в первый же год.
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Не думаю, что Трамп лох, думаю, реально дело шло во-первых, за какой откат на блокированные капиталы Пуйла Трамп мог бы их разблокировать, а во-вторых, для медийного прикрытия пункта первого, об отмене закона магницкого и усыновлении. Поскольку светят "черные деньги" на офшорных счетах лично для Донни, он, конечно "и рад". Интересно, кто-то в конгрессе увидит в этой второй встрече без своего переводчика повод для обвинения в гос.измене или нет?
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вот-вот, это было бы самое прикольное, конечно - формальный повод чтобы бы был.
я на импичмент до конца февраля 2018 даже поспорил с друзьями (см. комментарии под этим), правда, на интерес, точнее, на шоколадку, но все же!
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Кто пес.дит??? Цензор, Трамп или Письков???
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Трамп заглянул под писсуар в туалете и понял - встреча с Путиным все-таки состоялась
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Та не надо,трамп таки )(уйло,а не чмо...картина маслом
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"Я не стану говорить вам о цели нашего собрания - она вам известна. Цель святая. Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем. Одни из вас служат и едят хлеб с маслом, другие занимаются отхожим промыслом и едят бутерброды с икрой. И те, и другие спят в своих постелях и укрываются теплыми одеялами. Одни лишь маленькие дети, беспризорные, находятся без призора. Эти цветы улицы, или, как выражаются пролетарии умственного труда, цветы на асфальте, заслуживают лучшей участи. Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь. И мы, господа присяжные заседатели, им поможем."
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собрания, она вам известна. Цель святая.
Отовсюду мы слышим стоны.
Со всех концов нашей обширной страны.
Некоторые из вас служат и едят белый хлеб
с маслом, другие - с черной икрой,
третьи получают пайки. И только
беспризорные дети находятся без призора."
Я вот подумал - неужели Х*йло с помощью компромата, или денежных махинаций с Трампом решил долгосрочные государственные отношения строить?
Логика дешевого гопника а не государственного мужа, неизбежно обреченная на поражение
Это Будет позорный конец государства РФ
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Да. Только не государственные, а личные. Речь, скорее всего о пуйловских 200 лярдах, заблокированных США в Банке Ватикана и о сумме отката за их разблокирование.
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Здається Трамп зробив вже все можливе, щоб йому ніхто не повірив
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https://www.youtube.com/watch?v=YmrKb8WRriw&hd=1
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Єто гадко,НО не для раЖкобідла,тем как раз в кайф, чтоб утереться, обоссаніми"б+жьей росОй"
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