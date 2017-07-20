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 Трамп: "Темой второго разговора с Путиным в Гамбурге было усыновление американцами российских детей"

трамп

Трамп сообщил, что общение было долгим.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.реалии, президент США Дональд Трамп утверждает, что темой второго разговора с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита "Группы двадцати" в немецком Гамбурге было усыновление американцами российских детей.

"Это не было длительное общение. Мы говорили около 15 минут. Мы на самом деле говорили об усыновлении, российском усыновлении", - заявил Трамп в интервью изданию New York Times, опубликованном 19 июля.

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В 2012 году российские власти запретили усыновление гражданами США детей из России. Так Москва ответила на принятие американскими законодателями "акта Магнитского" - закона, который предусматривает санкции против российских чиновников, причастных к смерти за решеткой юриста Сергея Магнитского.
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А Песков то подтвердил свою репутацию придворного вруна Путина.
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Сначала упирался что 2-го разговора не было. а потом хрень в стиле пукина вещает....
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Да нихрена уже не понять Трампа! Несет какую-то х.уйню... то не было, то было! Уже похож на Януковощасцуко!
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Може він не до кінця переконаний, чи була розмова, чи не було?
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Ему в детстве сказку про мальчика, который врал не рассказывали? Ведь ни одному слову нельзя верить. "во-первых, я горшок не брал, во-вторых отдал целый, в-третьих он уже был с трещиной"
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как трогательно... думаю, это последняя тема, которую они могли бы обсуждать...
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Симпсоны. Вся история путина за 2 мин!
https://www.youtube.com/watch?v=JzGo4c6U8os
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Трамп: "Темой второго разговора с Путиным в Гамбурге было усыновление россиянами американских детей "
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хуйло детьми торгует,а так врет трамп почему в начале его люди заявили что второго разговора не было,а теперь был
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Лучше отдать детей американцам,а то говорят что в Кремле и детей насилуют и едят.(Сурков на завтрак съедает по одному годовалому ребёнку)
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А всі думали, що про вирощування баклажанів в умовах апокаліпсу.
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именно! сходство чёрного и красного фашизмов временами поражает... помнится, были трудности с переводом фрагментов нацистских песен: при переводе "Kamerad" как "товарищ" получались фрагменты советских песен...
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В нацистском пропагандистском фильме "Триумф воли" (года три назад нашел в Интернете), по-моему на 20 минуте звучит музыка "советской патриотической песни", про танкистов, что-ли...
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Може він навмисно? Вже не хоче бути президентом?
Хоча є небезпека пересісти з президентського крісла у електричне...
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Владелец «Быстроупака» был чрезвычайно доволен. «Красиво составлено,- решил он,- под таким соусом и деньги дать можно. В случае удачи - почет! Не вышло - мое дело шестнадцатое. Помогал детям - и дело с концом».
( с ) Ильф и Петров "12 Стульев"
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"усыновление американцами российских детей" - Это лишь прикрытие для темы отмены закона Магнитского и санкций. Путин пытался разводить Трампа как лоха, а Трамп и рад.
И если бы не поучительный пример с отставкой Флинна за враньё, то Трамп и сам соврал бы об этой встрече, а теперь боится, что стоит ему соврать и президентсво его закончится импичментом в первый же год.
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>> Путин пытался разводить Трампа как лоха, а Трамп и рад.

Не думаю, что Трамп лох, думаю, реально дело шло во-первых, за какой откат на блокированные капиталы Пуйла Трамп мог бы их разблокировать, а во-вторых, для медийного прикрытия пункта первого, об отмене закона магницкого и усыновлении. Поскольку светят "черные деньги" на офшорных счетах лично для Донни, он, конечно "и рад". Интересно, кто-то в конгрессе увидит в этой второй встрече без своего переводчика повод для обвинения в гос.измене или нет?
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Интересно, не нарушает ли Трамп такой практикой недопуска американцев на свои встречи с русскими каких-то протоколов? Он же ведь ничего в работе президента не смыслит. В любом случае, это должо способствовать недоверию к нему де факто, а потом уже и де юре. Я еще до его избрания успокаилал коллег американцев, впавших в уныние по поводу успехов Трампа, что этот тип кончит скорым импичментом и не успеет слишком много навредить.
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>> не нарушает ли ... каких-то протоколов
вот-вот, это было бы самое прикольное, конечно - формальный повод чтобы бы был.

я на импичмент до конца февраля 2018 даже поспорил с друзьями (см. комментарии под этим), правда, на интерес, точнее, на шоколадку, но все же!
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Общение было долгим, но не длительным - Цензор.нет
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Плядь... подождите...! Так Трамп и Письков сказали, что второй встречи не было!? Типо - век воли не видать - "небыловстречи" и "этонемы"!?
Кто пес.дит??? Цензор, Трамп или Письков???
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Трамп заглянул под писсуар в туалете и понял - встреча с Путиным все-таки состоялась.
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Это была гибридная встреча. Тол есть они видели друг друга, но сами об этом не знают и ихтамнет.
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то Трамп вобще отрицал сам факт вторых переговоров,то теперь признал,но озвучил тему,которыми вобще президенты не обременяются...Что-то заврался старец...Похоже,у американского ФБР может появиться больше оснований для отстранения Трампа от президентства.
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Да там и без ФБР, есть кому, за его горло подержаться...
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То есть мальчик был...а )(уйло рыжего мальчика в пупок чмокал
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UA Антип61
Трамп заглянул под писсуар в туалете и понял - встреча с Путиным все-таки состоялась
======
Та не надо,трамп таки )(уйло,а не чмо...картина маслом
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Все повторяется. Трагедии становятся фарсом, а фарс трагедией.
"Я не стану говорить вам о цели нашего собрания - она вам известна. Цель святая. Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем. Одни из вас служат и едят хлеб с маслом, другие занимаются отхожим промыслом и едят бутерброды с икрой. И те, и другие спят в своих постелях и укрываются теплыми одеялами. Одни лишь маленькие дети, беспризорные, находятся без призора. Эти цветы улицы, или, как выражаются пролетарии умственного труда, цветы на асфальте, заслуживают лучшей участи. Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь. И мы, господа присяжные заседатели, им поможем."
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У Луки, когда он после/(во время) протестов против указа о дармоедах разорялся...
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"Граждане, не стану говорить о цели нашего
собрания, она вам известна. Цель святая.
Отовсюду мы слышим стоны.
Со всех концов нашей обширной страны.
Некоторые из вас служат и едят белый хлеб
с маслом, другие - с черной икрой,
третьи получают пайки. И только
беспризорные дети находятся без призора."
Я вот подумал - неужели Х*йло с помощью компромата, или денежных махинаций с Трампом решил долгосрочные государственные отношения строить?
Логика дешевого гопника а не государственного мужа, неизбежно обреченная на поражение
Это Будет позорный конец государства РФ
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>> Я вот подумал - неужели Х*йло с помощью компромата, или денежных махинаций с Трампом решил долгосрочные государственные отношения строить?

Да. Только не государственные, а личные. Речь, скорее всего о пуйловских 200 лярдах, заблокированных США в Банке Ватикана и о сумме отката за их разблокирование.
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трамп еб..нулся.... такое впечатление от этой новости, что президент США решил покупать у педофила детей!....
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Гнида педофіл путінХуйло тримає в заручниках хворих дітей на гулагі Рабсєя, які невиліковно хворі і використовує їх для торгу з цівілізацією.
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Якщо розмова була про дітей, то навіщо було її таємничити? Чому не зробити її публічною? Зайвий гемор для Трампа, під яким вже стілець має навіть не дві ніжки, а одну?
Здається Трамп зробив вже все можливе, щоб йому ніхто не повірив
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ага верим, так же как "верим" в то, что "В Крым доставлены турбины, страной происхождения которых является Россия"
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Та чего там скромничать, сказал бы сразу, что говорили, у кого бабы лучше, или на что лучше лещ клюет. О чем ещё на таких форумах беседы-то вести?
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Не смешите мои тапки, любители детей. Понятно, плешивому карлу нужно было терануть по пацански, бо скоро, так что он после первой встречи тужась до выпученных глаз ферамоны вокруг себя испускал, аки бобуин на случке, но трампушка то зачем купился, а главное в отказ пошёл изначально, пока не прижали? Ну вот нахрен ему надо было это скрывать, нанося своему и так не совсем девственному имиджу очередной пендаль? Дурак, ейбогу, ой дурак
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Кстати есть у меня версия хоть и из области конспирологии, но все же. Плешивый хотел встретится с Трампом наедине и так таинственно лишь для того, что бы в духе Вито Карлеоне сделать ему предложение, от которого тот не смог бы отказаться. Для этого нужна была именно личная встреча и именно без свидетелей. Что это может быть, очередной компромат на Самого, слив инфы про зловредное окружение (типа единственный друг и не могу молчать) или еще что то, но гопник-карло явно на что то ставил, а Трамп не мог отказать во встрече даже в ущерб имиджу, бо был или напуган или сильно заинтересован. Вообщем ждем телодвижений или с той или с этой стороны
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так не совсем и конспирология, я бы сказал - 200 лярдов пуйловского личного баблоса, заблокированного в Риме по настоятельным просьбам американцев, надо же из банка Ватикана вынимать? Кто может помочь в этом лучше президента США? За, скажем, скромный откат в треть или типа того...
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Да пора этому рыжему отморозку вообще поселиться в кремле. Каждый день будут тереть про сове за завтраком
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Трамп свернул программу ЦРУ по вооружению "умеренной оппозиции" в Сирии. Так что Асад и Путлер уже победили. Американская история еще не знала такого ПОЗОРА . Кинули своих союзников на растерзание Асаду. Это вот так Трамп собираетса делать Америку "великой"? С таким козлом долго делать придетса.
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пытаюсь образно представить себе, как толпы американцев ломятся в рашку усыновлять /удочерять, но не получается.
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страх, что за враньё получится как с Флинном.
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баріга тромб! как єто примитивно,тупо, совершенно оскорбительно звучит для людей,как по детски недалЕко отбрехиваться после столь увлекательного до полуночи рандЄву с утирком пощупівать,тискать мрази ручонку,по локоть в крови!Мило беседовать с сумашедшим сатанистом...
Єто гадко,НО не для раЖкобідла,тем как раз в кайф, чтоб утереться, обоссаніми"б+жьей росОй"
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Уже вырисовалась четкая схема по сходнякам шайки Орангутана с русней. Встречи не было....таки была,но ничего не обсуждали....таки была,таки обсуждали,но только усыновление. Доверия всей этой шобле - ноль. Уже неясно,где заканчивается русня,а где начинается выводок Рыжей Матрышки....
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Прыгает Трампик как карась на сковородке)))
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп: "Темой второго разговора с Путиным в Гамбурге было усыновление американцами российских детей"
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