EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Политика Украины, Происшествия
  849  10
Материалы по теме:
Все про:МИД (4199) сепаратизм (12790) Турция (2017) Захарченко Александр (212)

 МИД Турции о "Малороссии": Подобные высказывания и действия усложняют путь к миру на Донбассе

турция

Турция выступает за урегулирование ситуации на востоке Украины в соответствии с нормами международного права и с учетом территориальной целостности и суверенитета этой страны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Анадолу", об этом заявил представитель МИД Турции Гусейн Муфтюоглу.

По его словам, Анкара поддерживает все мирные усилия в данном вопросе, в особенности шаги, предпринимаемые в рамках Минского процесса.

"Турция воспринимает заявления сепаратистов о создании нового государства на востоке Украины, в качестве нарушения территориальной целостности Украины. Подобного рода высказывания и действия однозначно усложняют путь к миру", - подчеркнул Муфтюоглу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Донбасс воюет не за отделение от Украины, а за ее целостность, - куратор террористов от РФ Сурков

Дипломат подчеркнул значимость шагов всех сторон по мирному разрешению ситуации.

Напомним, главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил о создании нового "государства" "Малороссии", которая, по его словам, должна стать "преемником" Украины. В свою очередь, в так называемой Луганской народной республике заявили, что не принимали участие в заседании об учреждении "Малороссии", о котором заявил Захарченко.

Участники нормандского формата по Донбассу - Германия и Франция призвали Россию выступить с осуждением заявления руководства самопровозглашенной "ДНР" относительно установления нового государства под названием "Малороссия".


 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Норми міжнародного права для юзівських бандюків не існують, тому вони і недороси.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
«ДНР» та «ЛНР» готуються до збройного конфлікту мiж собою, новороси будуть битись з малоросами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Величественный век" для Турции : пока мы защищаем свою страну , они газопровод из раши строят , в зад послали Европу , деньги получают на туризме , и "сочувствуют" крымским татарам . Браво . У них надо учиться .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И угольком ДНРовским не брезгуют, шакалята ещё те
 показать весь комментарий
Ответить
 
И я бы днр - язык учил прилежно день и ночь,
Когда бы днр - державу создать я мог бы тем помочь.

 показать весь комментарий
Ответить
 
Этот олигофрен, куриный торговец Захарченко всего лишь озвучил провокативные слова Кремля, не имеющие под собой никакой почвы, единственная задача которых усложнить минские переговоры, на которых Россия уже загнана в тупик. А сейчас в Кремле пожимают плечами, мол мы тут ни при чем, предложение неожиданное и надо обдумать Но поскольку в одном государстве двух президентов не бывает, Плотницкий озадачен и возможно скоро кто-то один из этих гауляйтеров отправится к праотцам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
нуууу кацапы пришли в экстаз! Какая феерическая победа. Хахлы повержены, проросийский народ скинул бандеровцев и СиСиСеР-2 почти близок! А то что это все виртуально... Ну и что? У них все виртуально, страна, история, величие, почему мечты должны быть другими?
 показать весь комментарий
Ответить
 
нові державоутворення можливо творити тільки на теренах незмірених поки російських просторів , бо більше на землі нічийних територій немає
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМИД Турции о "Малороссии": Подобные высказывания и действия усложняют путь к миру на Донбассе
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти