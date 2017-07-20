 МИД Турции о "Малороссии": Подобные высказывания и действия усложняют путь к миру на Донбассе

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Анадолу", об этом заявил представитель МИД Турции Гусейн Муфтюоглу.
По его словам, Анкара поддерживает все мирные усилия в данном вопросе, в особенности шаги, предпринимаемые в рамках Минского процесса.
"Турция воспринимает заявления сепаратистов о создании нового государства на востоке Украины, в качестве нарушения территориальной целостности Украины. Подобного рода высказывания и действия однозначно усложняют путь к миру", - подчеркнул Муфтюоглу.
Дипломат подчеркнул значимость шагов всех сторон по мирному разрешению ситуации.
Напомним, главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил о создании нового "государства" "Малороссии", которая, по его словам, должна стать "преемником" Украины. В свою очередь, в так называемой Луганской народной республике заявили, что не принимали участие в заседании об учреждении "Малороссии", о котором заявил Захарченко.
Участники нормандского формата по Донбассу - Германия и Франция призвали Россию выступить с осуждением заявления руководства самопровозглашенной "ДНР" относительно установления нового государства под названием "Малороссия".
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Когда бы днр - державу создать я мог бы тем помочь.
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