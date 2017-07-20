 За сутки на Донбассе погибли 9 воинов ВСУ, - Минобороны

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом в ходе брифинга сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.
По его словам, в результате обстрела боевиками н.п. Красногровка (мариупольское направление) в четверг утром погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины, и еще двое получили ранения. Кроме этого, еще один боец был убит на донецком направлении.
"Сегодня в 4:00 утра российские оккупационные войска открыли огонь из минометов, артиллерии, танков и систем "Град-П" ("Партизан") в районе Красногоровки. По предварительной информации силы АТО понесли потери 4 убитыми и 2 ранеными... Еще один наш воин погиб в результате обстрела Новгородского, что на донецком направлении", - сказал Лысенко.
Кроме этого, он сообщил о гибели троих и ранении троих бойцов украинский армии при подрыве на взрывном устройстве.
"В Новотошковке группа военных подорвалась на взрывном устройстве, в результате чего трое военных погибли, еще трое ранены", - уточнил спикер Минобороны.
Также Лысенко сообщил, что один военный погиб в результате вражеского обстрела в Марьинке.
По его словам, по состоянию на 11:20 четверга с начала суток в зоне АТО на востоке Украины зафиксировано 14 обстрелов со стороны боевиков, 8 из них - из тяжелого вооружения.
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Малороссиия, явная военная провокация, все делается что бы получить ответку и потерять Донецк, а скорей всего Луганск... Потом, сразу поднятие пенсий, Пеця освободитель Донецка/Дебальцево или Луганска и резко - выборы... На договорняк похоже.
Понимаю, что звучит маразматически... но блин, странно все это!
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Но если бы ты услышал как я в 1995 рассказывал про то что надо к войне с кацапами готовиться, ты бы меня вообще психом посчитал бы.
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Где резко взять электоральный ресурс? Вариант №1 пенсионеры. Кинуть им подачку, это всегда срабатывало. Но может не хватить! Значит надо добавить патриотов или вату. Открыто стать на сторону ваты... зачем тогда выборы? Это и так потянет физическую люстрацию. Патриоты? Для них нужна победа, пускай видимая, не столь значительная... Да и )(уйлу, санкции как кость в горле, он бы с удовольствием сдал что нибудь, при условии сохранения контроля над большинством. Европа славится подобными подковерными договорняками... Что тут нереального? Какой тогда смысл Захеру гавкать?
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Українці вже три роки мовчки спостерігають, що їхня держава знищується шпигунами і досі не вимагають дострокових президентських. Є таке визначення: "злочинна бездіяльність". Саме це і відбувається зараз з нашим громадянським суспільством. Тож майбутня українська КАТАСТРОФА є цілком прогнозованою і заслуженою. Нажаль
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1 - арта Марьинка
4 - арта Красногоровка (рядом с Марьинкой)
3 - растяжка
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