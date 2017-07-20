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 Политика Украины
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 За сутки на Донбассе погибли 9 воинов ВСУ, - Минобороны

лысенко

В зоне проведения Антитеррористической операции за прошедшие сутки погибли 9 украинских воинов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом в ходе брифинга сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

По его словам, в результате обстрела боевиками н.п. Красногровка (мариупольское направление) в четверг утром погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины, и еще двое получили ранения. Кроме этого, еще один боец был убит на донецком направлении.

"Сегодня в 4:00 утра российские оккупационные войска открыли огонь из минометов, артиллерии, танков и систем "Град-П" ("Партизан") в районе Красногоровки. По предварительной информации силы АТО понесли потери 4 убитыми и 2 ранеными... Еще один наш воин погиб в результате обстрела Новгородского, что на донецком направлении", - сказал Лысенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночью террористы обстреляли жилые кварталы Марьинки и Красногоровки, загорелась многоэтажка, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Кроме этого, он сообщил о гибели троих и ранении троих бойцов украинский армии при подрыве на взрывном устройстве.

"В Новотошковке группа военных подорвалась на взрывном устройстве, в результате чего трое военных погибли, еще трое ранены", - уточнил спикер Минобороны.

Также Лысенко сообщил, что один военный погиб в результате вражеского обстрела в Марьинке.

По его словам, по состоянию на 11:20 четверга с начала суток в зоне АТО на востоке Украины зафиксировано 14 обстрелов со стороны боевиков, 8 из них - из тяжелого вооружения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жилые кварталы Марьинки снова попали под обстрел боевиков, - украинская сторона СЦКК
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Ага, и артиллериста Порошенко джуниора задействовать.
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вообще пи...ц какой то, практически пол взвода за сутки, это однако не очень, такими темпами они наших по роте в неделю будут выкашивать, а за месяц почти батальон, это не шуточки(((((( зато там радуются((((, хоть обратка то была?
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а сколько во взводе?, у нас от 23 до 30 было, я ж говорю практически, а если раненых учесть то может и по боле будет, я имею ввиду общее количество боевых потерь
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У меня на ВОПе в подчинении было 48 человек.
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Странно все это...
Малороссиия, явная военная провокация, все делается что бы получить ответку и потерять Донецк, а скорей всего Луганск... Потом, сразу поднятие пенсий, Пеця освободитель Донецка/Дебальцево или Луганска и резко - выборы... На договорняк похоже.
Понимаю, что звучит маразматически... но блин, странно все это!
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Сам знаю!
Но если бы ты услышал как я в 1995 рассказывал про то что надо к войне с кацапами готовиться, ты бы меня вообще психом посчитал бы.
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Не посчитал бы. Я сам это с Тузлы говорил.
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Тогда давай думать. То что выборы будут и скоро, понимают все. Иначе может быть восстание с физической люстрацией. Выборы ВРУ дадут разрядку на 2-3 года. Как на них идти, если у НФ рейтинг = 0 а у Пеци, со всем админ ресурсом, процентов 5-7%?
Где резко взять электоральный ресурс? Вариант №1 пенсионеры. Кинуть им подачку, это всегда срабатывало. Но может не хватить! Значит надо добавить патриотов или вату. Открыто стать на сторону ваты... зачем тогда выборы? Это и так потянет физическую люстрацию. Патриоты? Для них нужна победа, пускай видимая, не столь значительная... Да и )(уйлу, санкции как кость в горле, он бы с удовольствием сдал что нибудь, при условии сохранения контроля над большинством. Европа славится подобными подковерными договорняками... Что тут нереального? Какой тогда смысл Захеру гавкать?
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Чем больше ложь, тем скорее в нее поверят (с), а вот правда, она часто звучит как маразм..
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більшої гниди, ніж барига в Україні не було.
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Армии как не было,так ее и нет-начиная с высшего звена и заканчивая звеном на уровне отделения,да и как она может быть в государстве без экономики и главенства Закона?!А,порохоботам которые будут высыраться под моим комментом только один вопрос:Почему из самой сильной армии Европы,ветераны с боевым опытом уходят не желая продлевать контракт?
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Порошенко деньги в долг берет с улыбкой. Рада в отпуске.
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Израильтяне такое бы просто так не спустили-отплатили бы вдесятеро,поэтому все арабы ссут услыхав про Цахал.
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Зроблю припущення, що таким чином Пуйло в черговий раз прикриває свого шпигуна Баригу від скандалу з Шереметом. Пройшов рік і слідство не просунулось не на крок. Скарги Шеремета, що за ним відбувається зовнішнє стеження підлеглими Авакова, тим самим Аваковим спростовуються. Тож стежили, чи не стежили?
Українці вже три роки мовчки спостерігають, що їхня держава знищується шпигунами і досі не вимагають дострокових президентських. Є таке визначення: "злочинна бездіяльність". Саме це і відбувається зараз з нашим громадянським суспільством. Тож майбутня українська КАТАСТРОФА є цілком прогнозованою і заслуженою. Нажаль
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Разведка,млять,харе за орками подсекать!Шо они там бухают,кто кого мочит,та хто куда дезертирует.Почему они на подходе,не были уничтожены?!
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Говорят, что "на ротации" подловили. Если ты был там, сам понимаешь...почему так получилось.
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А що там по амністії Кучма в Мінську розпинається? Злочинна постановка питання.
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Велике горе в українців....неймовірно боляче втрачати кращих синів....Величезне горе....
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1 - снайпер
1 - арта Марьинка
4 - арта Красногоровка (рядом с Марьинкой)
3 - растяжка
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа сутки на Донбассе погибли 9 воинов ВСУ, - Минобороны
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