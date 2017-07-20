 "Кто убил Павла?": в Киеве состоялась акция в память о журналисте Шеремете. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ. Отметим, акция началась около 8:15 на месте гибели журналиста - пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко. Здесь митингующие возложили цвети, зажгли лампадки и вывесили баннер с призывом найти убийц журналиста.

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Затем они пошли по ул. Крещатик к Администрации Президента, однако ни один представитель АП к активистам так и не вышел.

Шествие завершилось у здания Министерства внутренних дел на ул. Богомольца. Там, директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко дал комментарий журналистам.