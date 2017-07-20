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 С начала года в Украине ботулизмом заболели 90 человек, - Минздрав

политика здоровье медицина

С начала года в Украине ботулизмом заболели 90 человек, девять из них - со смертельным исходом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"По состоянию на 18.07.2017 года, по данным Минздрава, в Украине зафиксирован 81 случай заболевания ботулизмом, заболели 90 человек, 9 из которых умерли. Восемь из девяти умерших заболели вследствие употребления вяленой рыбы, четверо - промышленного производства", - говорится в сообщении.

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Минздрав напоминпет: чтобы уберечься от заболевания ботулизмом необходимо избегать потребления вяленой, соленой и консервированной рыбы, и мясных консервов, в первую очередь домашнего производства. Также нужно избегать употребления продуктов, условия хранения и транспортировки которых могли быть не соблюдены должным образом, или о качестве которых потребителю неизвестно.

кровь и оседает в различных отделах нервной системы. Результат - парезы и параличи гортани, глотки и дыхательных мышц. Человек задыхается, может развиться заражение крови.
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"нужно избегать употребления продуктов, условия хранения и транспортировки которых могли быть не соблюдены должным образом, или о качестве которых потребителю неизвестно."

Весьма тонкое издевательство.
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеС начала года в Украине ботулизмом заболели 90 человек, - Минздрав
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