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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10412) финансирование (1250) фермер (74)

 Кабмин намерен выделить не менее 1 млрд гривен на поддержку фермеров в 2018 году

гройсман

Кабинет Министров Украины намерен заложить в проект Государственного бюджета на 2018 год не менее 1 миллиарда гривен на поддержку и развитие фермерства.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе форума "Децентрализация - основа формирования новой системы управления и местного развития" в Тернопольской области в четверг.

"Мы выйдем в сентябре с новым проектом бюджета на 2018 год. Правительство будет предлагать парламенту заложить не менее 1 млрд грн на целевую поддержку именно в программы восстановления фермерства, развития фермерства", - заявил он.

По его словам, такая программа позволит поддержать малое и среднее фермерство.

Гройсман подчеркнул, что проект программы поддержки фермеров разрабатывается при их непосредственном участии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман назвал ключевые приоритеты до конца года: пенсионная, образовательная и медицинская реформы, а также концепция земельной
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Я не очень понимаю все эти поддержки фермеров в виде выделения им денег. Примите нормальные законы и налоги, пусть сами зарабатывают - это, вроде как, не та отрасль, которая требует прям дотаций от государства. Тем более, учитывая постоянный рост цен на их продукцию и нынешнюю возможность продавать ее в ЕС. Попахивает, что "фермеры", которую получат эту помощь, в верховной раде сидят.
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не совсем так...в ес огромные дотации фермерам.наши без дотаций будут неконкурентоспособны на этом рынке
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По-разному бывает. В областных радах, в ОДА,... "Левые" об этом дербане, скорее всего, даже не узнАют.
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