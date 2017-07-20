 Кабмин намерен выделить не менее 1 млрд гривен на поддержку фермеров в 2018 году

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе форума "Децентрализация - основа формирования новой системы управления и местного развития" в Тернопольской области в четверг.
"Мы выйдем в сентябре с новым проектом бюджета на 2018 год. Правительство будет предлагать парламенту заложить не менее 1 млрд грн на целевую поддержку именно в программы восстановления фермерства, развития фермерства", - заявил он.
По его словам, такая программа позволит поддержать малое и среднее фермерство.
Гройсман подчеркнул, что проект программы поддержки фермеров разрабатывается при их непосредственном участии.
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