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 Экономика
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Все про:оборона (965) Укроборонпром (446)

 Основные финансовые показатели запорожской "Искры" за первый квартал упали. ДОКУМЕНТ

Чистая прибыль НПК "Искра" за первый квартал 2017 года составила 619 тысяч гривен, тогда как за аналогичный период 2016 года показатель составлял 32 миллиона 942 тысячи гривен.

Об этом стало известно из финансового отчета, опубликованном на сайте предприятия, передают "Украинские новости"

В отчете также наблюдается падение показателей валового дохода с 328 миллионов гривен в первом квартале 2016 года до 18 миллионов гривен в первом квартале текущего года, а также дохода от реализации продукции: 70 миллионов гривен по сравнению с 795 миллионов гривен.

Падение доходов отразилось и на других показателях. Так, задолженность по оплате труда с начала года по конец первого квартала увеличилась на 13% и составила 18 миллионов гривен. Также увеличилась и кредиторская задолженность за оказанные услуги, работы и товары. На конец первого квартала этот показатель составил 9 миллионов гривен.

Справка. Казенное предприятие "Научно-производственный комплекс "Искра" объединяет в себе конструкторское бюро и электромашиностроительный завод. Это предприятие специализируется на разработке и изготовлении современных радиолокационных станций и комплексов радиоэлектронной борьбы. С 2011 года входит в концерн "Укроборонпром". В январе 2017 года у предприятия сменился руководитель: новым директором стал бывший заместитель главы концерна "Укроборонпром" Юрий Пащенко.

Основные финансовые показатели запорожской Искры за первый квартал упали 01Основные финансовые показатели запорожской Искры за первый квартал упали 02Основные финансовые показатели запорожской Искры за первый квартал упали 03Основные финансовые показатели запорожской Искры за первый квартал упали 04

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Странно, а что наше ПВО уже восстановлено? А я не знаааал!!!!
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недавно там был...окна пластиковые везде поставили )))))
Вроде даже персонал нанимали...кто то что то врет ))
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Ниачём. Может, они как раз крупную партию чего-то там готовят. Может, даже уже что-то продали. И при чем тут смена директора?
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Дома и машины не мешало бы проверить у руководителей предприятия
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даже доподлинно неизвестно, приносит ли оно пользу Украине, или только крадет.
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"В 2012 году предприятие улучшило показатели деятельности и к концу года вышло на чистую прибыль в размере 32,5 млн. гривен" Но это было.
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Они поставляли оборудование в 50 стран мира. Но у них были тесные связи с Россией.
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Объясните. Нет заказов? Или доходы сократились, потому как сделки пошли в тень?
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А що, хіба в нас війна, що таке підприємство повинно активно працювати? Чи в нас дефіцит валютних надходжень? Все іде по плану
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаОсновные финансовые показатели запорожской "Искры" за первый квартал упали. ДОКУМЕНТ
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