 Основные финансовые показатели запорожской "Искры" за первый квартал упали. ДОКУМЕНТ

Об этом стало известно из финансового отчета, опубликованном на сайте предприятия, передают "Украинские новости"
В отчете также наблюдается падение показателей валового дохода с 328 миллионов гривен в первом квартале 2016 года до 18 миллионов гривен в первом квартале текущего года, а также дохода от реализации продукции: 70 миллионов гривен по сравнению с 795 миллионов гривен.
Падение доходов отразилось и на других показателях. Так, задолженность по оплате труда с начала года по конец первого квартала увеличилась на 13% и составила 18 миллионов гривен. Также увеличилась и кредиторская задолженность за оказанные услуги, работы и товары. На конец первого квартала этот показатель составил 9 миллионов гривен.
Справка. Казенное предприятие "Научно-производственный комплекс "Искра" объединяет в себе конструкторское бюро и электромашиностроительный завод. Это предприятие специализируется на разработке и изготовлении современных радиолокационных станций и комплексов радиоэлектронной борьбы. С 2011 года входит в концерн "Укроборонпром". В январе 2017 года у предприятия сменился руководитель: новым директором стал бывший заместитель главы концерна "Укроборонпром" Юрий Пащенко.
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Вроде даже персонал нанимали...кто то что то врет ))
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