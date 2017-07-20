 Минздрав расширит перечень препаратов, стоимость которых возмещается в рамках программы "Доступные лекарства", - Розенко

Для правительственной программы "Доступные лекарства" закупаются исключительно высококачественные медикаменты, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112. Об этом Павел Розенко, вице-премьер-министр Украины, заявил в ходе селекторного совещания относительно состояния реализации правительственной программы "Доступные лекарства".
"На сегодняшний день формируется новый реестр лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению. На сегодняшний день в новый реестр подано предложений примерно на 210 препаратов. То есть этот реестр, который действует сегодня, в ближайшее время будет расширен как минимум на 50 препаратов. И новый реестр уже будет составлять из около 200 препаратов", - заявил Розенко.
Также министр отметил, что все препараты будут исключительно высокого качества.
"В этом новом реестре будут, в частности, производители из стран Европейского союза -22 производители. 17 производителей из Украины и пять мировых производителей, это в основном Израиль и Индия. Таким образом, еще и еще раз говорим, что все разговоры о том, что правительство выбирает самые дешевые препараты, сами, ну скажем так, неэффективные препараты, как пытается кто-то рассказать, не соответствуют действительности", - подчеркнул глава министерства.
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Считаем. На 3200, которые предприниматель вынужден платить рабочему сейчас, он сможет взять на работу 16 человек. В 16 раз ниже безработность. В 16 раз больше произведенного товара. В 16 раз выше прибыль. В 16 раз богаче страна.
Своим необдуманным популизмом правительство убивает страну.
Народ должен выйти на Майдан и сказать решительное ;НЕТ; дебилизму правительства.
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возмещение тарифов
возмещение лекарств
что дальше?
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был жэ ш паменьше паринь вроди.
как-то пухнут на должностях,вирусняк какой-то штоли.
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Лекарства покупаю ей в месяц на 2 000 гривен и долее,половину возвращают даже коммерческие аптеки...
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Пятая Колонка @5th_kolonna 19 ч.19 часов назад
Димон сьездил в Новгород, где ему показали не имеющую аналогов в мире отечественную инновационную робототехнику:
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