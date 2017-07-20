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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:вице-премьер (104) лекарства (738) Минздрав (1408) Розенко (501)

 Минздрав расширит перечень препаратов, стоимость которых возмещается в рамках программы "Доступные лекарства", - Розенко

розенко

Новый реестр должен быть обнародован до 5 августа, его расширят минимум на 50 препаратов.

Для правительственной программы "Доступные лекарства" закупаются исключительно высококачественные медикаменты, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112. Об этом Павел Розенко, вице-премьер-министр Украины, заявил в ходе селекторного совещания относительно состояния реализации правительственной программы "Доступные лекарства".

"На сегодняшний день формируется новый реестр лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению. На сегодняшний день в новый реестр подано предложений примерно на 210 препаратов. То есть этот реестр, который действует сегодня, в ближайшее время будет расширен как минимум на 50 препаратов. И новый реестр уже будет составлять из около 200 препаратов", - заявил Розенко.

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Также министр отметил, что все препараты будут исключительно высокого качества.

"В этом новом реестре будут, в частности, производители из стран Европейского союза -22 производители. 17 производителей из Украины и пять мировых производителей, это в основном Израиль и Индия. Таким образом, еще и еще раз говорим, что все разговоры о том, что правительство выбирает самые дешевые препараты, сами, ну скажем так, неэффективные препараты, как пытается кто-то рассказать, не соответствуют действительности", - подчеркнул глава министерства.
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Опух от голодухи.....харя в телик широкий не влазит.
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Ещё можно возобновить воду возле телика заряжать....
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Разве что чернобыльский. Тот даже открытые переломы лечит. Но надо сначала догнать.
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цікаво, що криється під сцбсидійними програмами. Ясно, що не комунізм. Усі ж гроші від них осідають в карманах олігархів.
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фарммафия придумала новые схемы...скорее всего по аналогии с субсидиями....
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Оптимальная минималка для Украины- 200 гривен.
Считаем. На 3200, которые предприниматель вынужден платить рабочему сейчас, он сможет взять на работу 16 человек. В 16 раз ниже безработность. В 16 раз больше произведенного товара. В 16 раз выше прибыль. В 16 раз богаче страна.
Своим необдуманным популизмом правительство убивает страну.
Народ должен выйти на Майдан и сказать решительное ;НЕТ; дебилизму правительства.
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возмещение ндс
возмещение тарифов
возмещение лекарств

что дальше?
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А про офшоры, таможню, янтарь, спирт, полезные ископаемые недр Украины.....тишина.Там же свои потоки....
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шо у них у всех со щеками происходит?
был жэ ш паменьше паринь вроди.
как-то пухнут на должностях,вирусняк какой-то штоли.
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подонок Мураев вас всех накормит советским гоффном.
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Ну... Например, в Запорожье, в несколько аптек ради интереса заходили, задавали про эту "программу" вопрос- НОЛЬ. Никто не в курсе и ничего не выделяется на это. Что и требовалось доказать...
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Цікаво, а якого виробника ліки приймає пан Розенко? Чи він цілком здоровий?
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Он принимает много таблеток от голода. Большие такие. Котлеты называются.
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І чийого виробництва? Напевно з власної ферми, розташованої десь в Альпах?
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Судя по фото, особо остро нужны лекарства для снижения аппетитов наших чиновников.
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у меня нет ни блата ни знакомств с 1968 года,когда я советских медиков буями обложил,когда маму мою чуть не убили ...,Слава Богу жива до сих пор,95 лет.
Лекарства покупаю ей в месяц на 2 000 гривен и долее,половину возвращают даже коммерческие аптеки...
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все кинулись искать зраду и очковтирательство...лучше вот это посмотрите :D

Пятая Колонка‏ @5th_kolonna 19 ч.19 часов назад

Димон сьездил в Новгород, где ему показали не имеющую аналогов в мире отечественную инновационную робототехнику:

Минздрав расширит перечень препаратов, стоимость которых возмещается в рамках программы "Доступные лекарства", - Розенко - Цензор.НЕТ 4468
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Вот тебе реально имеет огромное значение, что происходит у кацапов, кто куда ездит и чем срет?
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а якжеж. кацапню нужно высмеивать всегда и везде.смех-лучшее оружие
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинздрав расширит перечень препаратов, стоимость которых возмещается в рамках программы "Доступные лекарства", - Розенко
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