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Все про:Киев (17660) налоги (2572) налоговая (841) налоговая милиция (1497) НДС (270)

 Киевские налоговики не допустили незаконного возмещения почти 46 миллионов гривен НДС

налог

В Киеве сотрудники налоговой милиции не допустили незаконного возмещения предприятию налога на добавленную стоимость на сумму более 45,8 миллиона гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, установлено, что должностные лица киевской компании, которая занимается производством керамических плиток, попытались завладеть государственными средствами в сумме более 45,8 миллиона гривен безосновательно заявив к бюджетному возмещению налога на добавленную стоимость на указанную сумму.

В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) Уголовного кодекса.

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А что налоговая милиция ещё существует? по моему со врёмен иуды предателя прыщавого ющенка её разгоняют .
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А сколько допустили? Ведь и дураку понятно что власть ловит только своих конкурентов, а тот кто при власти рубит миллиарды в месяц чуствуя свою безнаказанность. Пора вообще отменить или уменьшить в 2 раза НДС, етот коррупционный налог который придумали Воры в законе.
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Зато - Америка - сырьевой придаток Украины
Киевские налоговики не допустили незаконного возмещения почти 46 миллионов гривен НДС - Цензор.НЕТ 7256
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Скорее Украина ето рабы или черви-старатели. Покупаем уголь и газ у США чтобы переработать его в електроенергию и задешево продать електроенергию на експорт в том числе и на окупированные территории.
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По-моему конечно надо было принудительно заставить переоборудовать и перейти всех на газовый уголь, который добывается на подконтрольных Украине территориях.
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Капля в морі. У нас в місті районного типу такі оборудки прокручують. Компенсують фірмі, за адресою якого знаходиться закинута свиноферма. Десятки мільйонів гривень.. А потім кажуть що Rynair завдасть збитки аеропорту Бориспіль. Всю країну тримають за лохів.
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Ну тебе же как и вссему обществу правду не скажут сколько каждый месяц воруется АТО у всех глаза на лоб полезут и валидол в аптеках закончится. Помнится пару лет назад у нас возле Киева чинуши украли 300 гектар земли под застройку многоетажек стоимостью 300 миллионов долларов. Когда люди вышли с возмущением и вызвали журналистов начался кипишь. И что ты думаешь, ети журнашлюхи и то не все каналы показали ето все мельком и назвали ето небольшой махинацией с землей принесшей государству всего 300 тысяч гривень. И я очень сомневаюсь что они просто допустили опечатку.
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Если сопоставить чего эти ублюдочные пресекли, и какой нанесли стране ущерб, то думаю, что вреда от этих борцунов и коррупционеров в тысячи раз более, чем пользы. А-то прям к ране хочется приложить уродов после такой статьи.
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Вдуматься только, украинский производитель который поставляет продукты и другие товары на Рашку и в окупированный крым и даунбас получает 20% возврата НДС, а тот кто поставляет такой же товар для украинского народа тот сосет х*** й. Так спрашивается за кого ета власть нас принимает? мы хуже козломордых? Или мы их богаче что нас так можно доить? Уже не говорю о том что НДС ето самая большая узаконенная махинация на которой все олигархи из простых бандюков стали миллиардерами.
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Возврат НДС - это некая компенсация таможенных пошлин для того, чтобы сделать товары наших экспортеров более конкурентными на зарубежных рынках.
Вот только возврат НДС как по мне должны получать исключительно те, кто получает деньги за товар на украинские счета украинских компаний, а не на кипрские оффшоры.
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Тоесть для нас, украинцев можно и повысить цены на 20% так как мы никуда не денемся из етой жопы и всеравно купим ето говно что у нас производят задорого? Нах. тогда производителю вообще работать на внутренний рынок если ему выгодно все за бугор толкать? Может ты не знаешь но у нас уже давно не производят хлеб из высшего сорта зерна так как все лучшее вывозят за бугор. Мы же едим неликвид густо посыпанный химическими добавками чтобы етот говнохлеб держался кучи и хоть как то был съедобен.
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"Тоесть для нас, украинцев можно и повысить цены на 20%"

Вы не поняли.
Когда производитель что-то толкает зарубеж - в той стране, куда он ввозит продукцию, эту продукцию облагают налогами, таможенными пошлинами. Возврат НДС по сути избежание двойного налога на эту продукцию, с которым товар будет за бугром неконкурентным.

"у нас уже давно не производят хлеб из высшего сорта зерна"

В хлебе из пшеничной муки высшего сорта нет ни грамма чего-то полезного. Да и на вкус тоже так себе - вата ватой...потому мне как-то побоку.
Я ржаной предпочитаю, да еще со всякими семенами желательно.
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неизвестно, про какие деньги тут цензор толкует.

Это про богатого хозяина, у которого корова сдохла от голода, слуги нищие и двор в говне по уши. Разве он богатый? Он бедный, нищий если не деньгами - то умом.
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