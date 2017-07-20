 Киевские налоговики не допустили незаконного возмещения почти 46 миллионов гривен НДС

Как сообщает Цензор.НЕТ, установлено, что должностные лица киевской компании, которая занимается производством керамических плиток, попытались завладеть государственными средствами в сумме более 45,8 миллиона гривен безосновательно заявив к бюджетному возмещению налога на добавленную стоимость на указанную сумму.
В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) Уголовного кодекса.
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Вот только возврат НДС как по мне должны получать исключительно те, кто получает деньги за товар на украинские счета украинских компаний, а не на кипрские оффшоры.
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Вы не поняли.
Когда производитель что-то толкает зарубеж - в той стране, куда он ввозит продукцию, эту продукцию облагают налогами, таможенными пошлинами. Возврат НДС по сути избежание двойного налога на эту продукцию, с которым товар будет за бугром неконкурентным.
"у нас уже давно не производят хлеб из высшего сорта зерна"
В хлебе из пшеничной муки высшего сорта нет ни грамма чего-то полезного. Да и на вкус тоже так себе - вата ватой...потому мне как-то побоку.
Я ржаной предпочитаю, да еще со всякими семенами желательно.
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Это про богатого хозяина, у которого корова сдохла от голода, слуги нищие и двор в говне по уши. Разве он богатый? Он бедный, нищий если не деньгами - то умом.
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