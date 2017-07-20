 Порошенко и Лукашенко проведут встречу в Киеве 21 июля

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, в пятницу, 21 июля, состоится официальная встреча двух президентов на ул. Банковой, 11.
После встречи, ориентировочно в 12:30, Порошенко и Лукашенко выступят с заявлением для СМИ.
Напомним, ранее заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко выразил надежду на плодотворные переговоры между Президентами.
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Украина намерена занять 70-е место в рейтинге Doing Business в 2017 году, - Порошенко(125)
Надеюсь, что на этой неделе будут назначены по конкурсу все 120 судей Верховного суда, - Порошенко(33)
Райнин об отношениях Порошенко и Гройсмана: "Конфликта нет. Дискуссии по отдельным вопросам существуют"(37)
Это не линия оккупации, это пропасть между прошлым и будущим в результате политики РФ, - Порошенко на линии разграничения в Цхинвальском регионе. ВИДЕО(53)
Чем Украина и Молдова могут помочь друг другу?(0)
Лукашенко посетит Киев через два дня, - вице-премьер Беларуси Семашко(61)
Украина не получала требование Грузии об экстрадиции Саакашвили, - Порошенко(89)
Про Малороссию гутарить,мол есть же Белоруссия ,сосущая у Кремля,и нормально! Мол и для Малороссии подвинемся! Не гордые,чай! Ты Пэття подумай,пока мы там с хозяином Ваваном в танчики и пушечки на учениях постреляем!
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http://udf.by/news/sobytie/157064-pochemu-belorusy-predpochitayut-putina-rassuzhdaet-artemiy-troickiy.html
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Теперь им Лугандония станет привлекательней своей "справедливостью"...
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Тут у народа есть подозрения, что он пробует слепить некий союз против Расии...
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