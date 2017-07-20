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 Политика Украины
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Все про:Беларусь (2638) Лукашенко (1648) переговоры (3404) Порошенко (13446)

 Порошенко и Лукашенко проведут встречу в Киеве 21 июля

лукашенко порошенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко 20-21 июля осуществит официальный визит в Украину, в рамках которого проведет встречу с Президентом Украины Петром Порошенко.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, в пятницу, 21 июля, состоится официальная встреча двух президентов на ул. Банковой, 11.

После встречи, ориентировочно в 12:30, Порошенко и Лукашенко выступят с заявлением для СМИ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Минский процесс должен оставаться, но продолжаться более энергично", - Лукашенко о переговорах по Донбассу

Напомним, ранее заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко выразил надежду на плодотворные переговоры между Президентами.
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А нафига это кремлевский холуй в Украину приехал?
Про Малороссию гутарить,мол есть же Белоруссия ,сосущая у Кремля,и нормально! Мол и для Малороссии подвинемся! Не гордые,чай! Ты Пэття подумай,пока мы там с хозяином Ваваном в танчики и пушечки на учениях постреляем!
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Лукашено - ставленник и агент Кремля. Едет провести разведку в интересах хуйла и усыпить бдительность Пороха.
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Лука Мудищєв-дворянин, тобто дворова шавка *уйла!!)))
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Лукашенко в дерьме, ведь более 60% беларусов любят путина. Об этом поговорят?
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Смысл? И пора уже давно менять Минск на Вену.....
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рашистам Вена приятнее, там их недвижимости. бабла по банкам много..... к лесным братьям не поедут
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Это понятно, но от того куда они поедут нам ни жарко и не холодно.
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а там расширить компанию договорщиков...Польша, США, Великобритания....Просто США в Белорусь точно не поедут.
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Хоть бы Пэте яду никакого не подсыпал! Или полония( представляю Пэтю лысым)!А то от агентуры Кремля все шо хошь ожидать приходится!
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Лука прекрасно понимает , что в случае попытки оккупации Беларуси НАТО только глубочайшие и супер глубочайшие СОБОЛЕЗНОВАНИЯ приносить будет , и в ЕС и Штаты драпануть ему не получится , вот и прощупывает почву за ранее , а там глядишь Педро и ВСУ может подписать для защиты соседей. Но тут есть серьезное НО , 80% солдат и офицеров в этом случае могут смело послать Педро на хер и будут 100% правы.
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оккупация беларуси нато? напомню,учения с допущенными на территорию беларуси кацапоподразделениями...которые потом как то выводить надо будет.с пока неизвестным прогнозом
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Уважаемый ГсВ! Алексей Вовченко f033f386 забыл поставить запятую после слов "в случае попытки оккупации Беларуси"
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Опасность для Беларуси в том, что беларусы являются братьями украинцам. И украинцы хорошо относятся к беларусам. Хуйло это бесит. И он всячески хочет втянуть Беларусь в войну против Украины. Не дай Боже!
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Тому , сябри, пильнуйте і не ведіться на провакаціі і пропагандос КисельТВ !!!)))
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Пільнуем, друже! Але ж вельмі багата сярод нашага насельніцтва прараSSейскіх ватнікаў!
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По сути уже втянул. А братья беларусы (60%) очень любят хуйло.
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Вы не правы, Алі Хасан! 60% белорусов не любят хуйло. Оні - обычная ВАТА! Как у Вас в Лугандонии и в Крыму.
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Последние данные опроса Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого показали: рейтинг Путина в Беларуси составляет 65,7%. В тоже время рейтинг Лукашенко в Беларуси - точно он неизвестен, поскольку науку социологию и институты, занимающиеся соцопросами, в Беларуси давно уже разогнали - порядка 23%, - говорит Артемий Троицкий.
http://udf.by/news/sobytie/157064-pochemu-belorusy-predpochitayut-putina-rassuzhdaet-artemiy-troickiy.html
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а вже !!!!! оно странам одкб предложило замараться у сирийском гауне......
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Полностью с Вами согласен.Более близкого,чем беларусы у украинцев народа нет.Но сильно уж пропитались они кацапским смрадом.Вот в чем преуспел батька.И это печально...
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Ккацапский смрад лечится лишь расстрелом. Делайте выводы.
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Скажу больше. Мой знакомый всегда был патриотом независимой Беларуси. В 2014г. начал смотреть кисельТВ. И становится ватником! Я в шоке и начинаю верить в 25-й кадр!
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не хочет в ростов к янучаре...ему больше нравится.как михо,губернатором.ну на крайняк-директором агрофирмы .вот и едет запасной вариант обговорить.план Бе.так сказать
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Вроде бы и на форуме есть много кадров, желающих того-же...
Теперь им Лугандония станет привлекательней своей "справедливостью"...
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Они своих преступлений наделали по самое нихочу.
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Визит Лукашенко в Киев, свидетельствует о нерушимой дружбе беларуского и украинского народов. Надеюсь, украинцы встретят Президента нашей страны со всеми подобающими данному событию почестями.
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Украинцы встретят? Нахрена ваш козел нам нужен?
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Лукашист, ты, случаем, не нанялся БТ на форум транслировать?
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С чего бі єто Петя развил такую дипломатическую активность?
Тут у народа есть подозрения, что он пробует слепить некий союз против Расии...
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Два скрытых диктатора встретятся в свободной Украине
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко и Лукашенко проведут встречу в Киеве 21 июля
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