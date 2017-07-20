 Террористы спрятали военную технику во дворе одной из школ оккупированного Донецка, - ОБСЕ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом LIGA.net сообщает пресс-служба миссии.
"17 июля наблюдатели видели семь МТ-ЛБ, шесть грузовиков военного типа и двоих мужчин в форме военного типа во внутреннем дворе охраняемого двумя вооруженными мужчинами комплекса, примерно в 70 м от школы на улице Целиноградской в Куйбышевском районе Донецка в 7 км к северо-западу от центра города", - отметили в пресс-службе.
18 июля беспилотный летательный мини-аппарат ОБСЕ обнаружил девять МТ-ЛБ, включая предположительно одну бронированную машину СНАР-10, а также девять грузовиков военного типа во внутреннем дворе школы в Куйбышевском районе города.
Как известно, "ДНР" и "ЛНР" - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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дветри дырки.
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...людей, за которыми мы будем стоять сзади. Не впереди, а сзади. Пускай попробуют стрелять в женщин и детей...
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Ну там занимаются только наиболее резонансными делами типа сбитого Боинга, но общая картина не освещается.
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