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 Террористы спрятали военную технику во дворе одной из школ оккупированного Донецка, - ОБСЕ

обсе

Во дворе одной из школ оккупированного Донецка террористы "ДНР" разместили военную технику и грузовики.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом LIGA.net сообщает пресс-служба миссии.

"17 июля наблюдатели видели семь МТ-ЛБ, шесть грузовиков военного типа и двоих мужчин в форме военного типа во внутреннем дворе охраняемого двумя вооруженными мужчинами комплекса, примерно в 70 м от школы на улице Целиноградской в Куйбышевском районе Донецка в 7 км к северо-западу от центра города", - отметили в пресс-службе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медикам "ЛНР" запретили общаться с наблюдателями ОБСЕ

18 июля беспилотный летательный мини-аппарат ОБСЕ обнаружил девять МТ-ЛБ, включая предположительно одну бронированную машину СНАР-10, а также девять грузовиков военного типа во внутреннем дворе школы в Куйбышевском районе города.

Как известно, "ДНР" и "ЛНР" - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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так каникулы же. А партизан в том районе не наблюдается случайно.
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Ага потом поймают партизана, уши и нос отрежут. Ныть будете, что мучают героя просто так. Сиди в Германии и сопи в две три дырки.
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Обстреливают от жилых домов, танки прячут в школах, а потом скулят что ответка прилетает по адрессу. Дебилы.
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так хВОЖДЬ завещал...
...людей, за которыми мы будем стоять сзади. Не впереди, а сзади. Пускай попробуют стрелять в женщин и детей...

Террористы спрятали военную технику во дворе одной из школ оккупированного Донецка, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 2898
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А это обсе увидело на очередной сепарской свадьбе?
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Пи*арасы. Они бы еще в роддоме технику спрятали.
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Вот эти все факты размещения техники и позиций возле жилых домов, садиков, школ...снабжение кацапской военной техникой, боеприпасами и военными.... при нормальном подходе можно ж это всё хорошо конвертировать в документальные фильмы для показа и разъяснительной работы на Западе, во всех до сих пор лояльных к кацапии структурах, политических, общественных кругах, международных организациях и проч.... не говоря уже для показа просто западному обывателю, который практического ничего не знает об этих "пророссийских сепаратистах", но накачивается кацапскими новостными каналами, вещающими на Западе об "украинских фашистах".... Беда только, что никто не хочет этим заниматься всерьёз, никому нет дела. И понятия, насколько важна именно информационная война в современном мире.
Ну там занимаются только наиболее резонансными делами типа сбитого Боинга, но общая картина не освещается.
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Они все знают. Просто им все равно. У них боинг с детьми сбили и они сопли жуют и ничего не делают, как торговали так и торгуют с убийцами.
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Ну так займись, прояви анициативу. Отправь письмо на ард или цдф, почему про флюхтлингов показываете, а про Украину нет. Бабушке меркель тоже можешь написать
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористы спрятали военную технику во дворе одной из школ оккупированного Донецка, - ОБСЕ
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