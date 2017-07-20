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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Днепр_город (2744) налоговая милиция (1497) НДС (270) ГФС (3045)

 Налоговики разоблачили руководителей компании из Днепра, незаконно заявивших к возмещению более 137 миллионов гривен НДС

гфс

Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных плательщиков разоблачили руководителей предприятия, которые безосновательно завысили сумму бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость более чем на 137,6 миллиона гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

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В ходе проведенной проверки было установлено, что должностные лица компании, зарегистрированной в Днепре и которая занимается производством чугуна, стали и ферросплавов, осуществляли финансово-хозяйственные операции по приобретению природного газа с рядом фиктивных предприятий. Это позволило злоумышленникам безосновательно завысить сумму бюджетного возмещения НДС более чем на 137,6 миллиона гривен.

В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) УК.

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ужасный у нас народец,все взяли себе за правило киздить деньги у государства а потом удивляються почему страна в жопе
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Это хорошо конечно. а деньги где? Или так как всегда для новостей, СМИ...бла...бла...бла.....
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Вообще-то указано, что "осуществляли финансово-хозяйственные операции по приобретению природного газа", т.е. предприятие производит чугун, сталь и ферросплавы и для этого покупает газ, т.е. реально тратит деньги на реальный газ. Затем налоговики "доказывают", что поставщик - фиктивное предприятие, а значит нормальное предприятие попадает под пресс. Газ - реальный, а предприятие - фиктивное. Ну и в чем вина металлургического комбината?
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- Отдайте мне мои деньги, -- шепелявил он, - я совсем бедный! Ягод не был в бане. Я старый. Меня девушки не любят.(c)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНалоговики разоблачили руководителей компании из Днепра, незаконно заявивших к возмещению более 137 миллионов гривен НДС
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