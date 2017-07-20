 Налоговики разоблачили руководителей компании из Днепра, незаконно заявивших к возмещению более 137 миллионов гривен НДС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В ходе проведенной проверки было установлено, что должностные лица компании, зарегистрированной в Днепре и которая занимается производством чугуна, стали и ферросплавов, осуществляли финансово-хозяйственные операции по приобретению природного газа с рядом фиктивных предприятий. Это позволило злоумышленникам безосновательно завысить сумму бюджетного возмещения НДС более чем на 137,6 миллиона гривен.
В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) УК.
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