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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (17660) МВД (8350) убийство (5072) Шевченко Артем (113)

 Расстреляный в Киеве россиянин совершивший убийство на территории РФ, - Шевченко

убийство

Мужчина, которого расстреляли сегодня ночью в Киеве, оказался убийцей из России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом сообщил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко в комментарии журналистам.

"Вчера возле метро "Черниговская" был убит гражданин РФ, которой совершил преступление в РФ - убийство, и тут на нашей территории находился. Предполагаем, что скрывался. Вот еще один пример того, как на нашей территории после убийства Павла Шеремета похожим образом было совершено три убийства офицеров СБУ и офицеров Минобороны", - сказал он.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Расстрелянный в Киеве мужчина оказался уроженцем РФ, - полиция. ВИДЕО 18+

Напомним, ночью в Киеве у торгового центра расстреляли мужчину с автомата. В полиции сообщили, что в настоящее время уже известно, что пострадавший - мужчина 1964 года рождения, уроженец РФ. Сейчас продолжаются розыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемых. Есть информация, что их было двое, и после убийства они скрылись с места преступления на автомобиле.
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кем бы он не был, факт в том, что пидоРасцы совершенно не боятся совершать преступления и убийства на территории Украины....
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так всегда было...на любой территории...вспомни гэбню и ледорубы,укол зонтиком...да много чего.
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Гыгуль. Не всегда. Там,где создан эффективный кордон террористическими анклавами,такое бывает крайне редко.
Израиль-Палестина.
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террористические анклавы?да этот анклав можно создать внутри любой страны,с любым иммиграционным законодательством.когда терроризм курируется государством...
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А на якій території вони бояться це робити-назви?
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На території Чечні. Усі агенти ФСБ працюють тільки за згодою Кадирова. Їх поставили перед фактом - працюєте без згоди, то вас знищать.
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У нас начебто правова держава,хай краще ще правовішою стає.А Кадиркін тримає у страху не тільки Роісю,а і свій народ.Народ Чечні шкода,а роіське населення ні.
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вот так хуйло хочет заставить Украину принять назад луганду. на таких же условиях. да пошли они нах.й! ага, будут они диктовать нам, смотри ты, мы прям разбежались в объятия, ага без присмотра вату только оставь, во все тяжкие воровать и грабить пить стекломой. только наши условия, гибридов на не нужно.
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Та уже и там не боятся. И делают это руками кадыровцев.
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Они так же не боятся совершать убийства и на территории Европы и США если есть заказ его выполнят в любой точке мира вопрос только в цене
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угу. очередью из калаша и контрольный в голову резиновой пулей. так ещё в центре Киева не самоубивались.
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В центре Киева? Метро "Черниговская"? Ню-ню
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Неабманывайтесь Бог поругаем не бывает что человек сеет то он и жнёт...
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Там Новус есть. Может возле него расстреляли?
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ТРЦ "Проспект". 5 мин. ходьбы в сторону пр.Гагарина.
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Не верю. Это разборки мафиозных структур - сбу, мвд, армии.
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Разборки бандитов, главное что люди не пострадали, а животного никому не жаль.
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откуда такая информация? Пора уже учится правовой оценке событий.
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Это какой-то позор .....
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так вы еще больше откройте границы с кацапией, еще больше упростите контроль на границе, еще дольше стройте стену на границе и еще медленее чистите страну от кацапских шпионов и их прихвостней
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тут и без приезжих кацапов пол станы этого быдла ...
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Шкода, що наших бандюків не вбивають в росії.
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Вот так же надо ликвидировать лугандонских убийц которые в Крыму скрываются а не через интерпол, выдадут не выдадут. Раз оружие бросили , было ясно что заказуха с ликвидаторами.
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какое убийство и при каких обстоятельствах совершила жертва? Является ли это оправданием безпомощности сотрудников МВД по предотвращению преступления? Или совершение убийства на улице уже не преступление, если жертву в другой стране обвинили в убийстве?
Сообщение, должно было бы звучать следующим образом: Тогдато, там то, неизвестными был убит гражданин такой то страны, раннее обвиняевый органами такой то страны в таком то преступлении. В конце-концов, пока он не осуждён то, и не виновен, вроде так говорит украинское законодательство.
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а как надо предотвращать,допустим, убийство чувака по кровной мести?да еще если оба из другой страны?экстрасенсами и вангой?
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Ввести визовый или биометрический режим и отслеживать подобных.
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Ну, когда иностранцы приезжают в Киев для разборок, это показатель. Главное, что следов не остаётся. Думаю, что если это было убийство из кровной мести то, убийцы уже на эрефии.
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Похоже МВД только общественный порядок поддерживает на Банковой, Грушевского и в Конче-Заспе! И на Хрещатике! И то только по праздникам...
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А шо в1н робив в нас та куди дивляться менти СБУ контрозв1дка та 1нш1 дармо1ди - по-другому сказать не виходить ???? ..
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Когда же закроют границы с кацапской помойкой, помимо того , что у нас война с кацапией, еще килеры кацапские по Киеву как у себя дома ходят, и что интересно , ни один украинский депутат не пострадал, совпадение?
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границы закрывать-это в северной корее...скорее ужесточать миграционный режим.только от чего это спасет?в америку попробуй получи гринкарту...а тем не менее атака мусульманами на гражданских самолетах произошла.и была профессионально подготовлена.
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Если так рассуждать то завтра за проукраинскую позицию, какцапы будут расстреливать прямо на улицах Киева, и как видим- виновных не найдут.
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Еще неизвестно кто и что там убил в россии. Может это чеченский повстанец.
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То раися ещё не дала достаточно поводов для закрытия границы? Эрефия не агрессор?
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закрытие границы предполагает закрытие со всех сторон...в том числе и из европы,беларуси,молдовы.грузии.ведь они и оттуда лезут...ужесточение визового режима,а не закрытие границы...мы не не кндр...
лучший выход-разорение кацапии как страны,воспроизводящей материально обеспеченное быдло.шоб "нехайщастыло".что.в принципе и происходит
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Закрытие границы как и особое положение предполагает отсутствие влажных фантазий и передёргиваний фактов. Не нужно рисовать ложные образы.
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так не фантазируй и не передергивай...лучше определись,чего ты хочешь-закрытия границы со всем миром или ослабления запоребриков.
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мусульмани...нічого не атакували....і не зривали... і тим більше на літаках
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Оно пересмотрело телявизора , беда-печалька. Теперь к психиатру...
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как не пострадал ни один депутат от килеров? а раненые пашинский и чорноволиха? в голову! правда это еще в детстве их было! но ранение же налицо! ой на морду!факт неопоримый же)
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какая нафиг "белая стрела"? Это всего лишь сказка про чесных мусоров, которые работают на заказ.
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Не удивлюсь если выяснится что этого кацапа завалили из автомата тоже кацапы, безвиз же с рассей.
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Как он попал в Украину?Кто его пропустил?Где пограничники?
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Киев стал проходным двором. СБУ, МВД и прокуратура заняты своими гешефтами, на кой им этот гемморой?
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Я бы занялся преступностью... но ведь тогда некому будет рюкзаками заниматься?

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"... Ось ще один приклад того, як на нашій території після вбивства Павла Шеремета схожим чином було скоєно три вбивства офіцерів СБУ і офіцерів Міноборони", - сказав він."

они там ваще все п.здонутые на всю голову?
сравнил х.й с пальцем - кацапа в бегах и офицеров ?

Хотя может это я отстал от жизни? СБУ-ник и штабисты и кацапы в бегах одним мазаны?
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хотя фСБУ-ам некогда фигнёй заниматься в виде какой- то надуманной "безопасности" - им нужно бабки заколачивать...
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Перед революцией 1905 года говорили - "Невозможно понять, где кончается "охранка" и начинаются революционеры, и наоборот...".
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Похожесть в том что вы найти никого не можете, это да. Может ментов с мицубиси на лексусы пересадить, тогда работать начнут?
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и по 100 000 000 зарплату сделать, бесплатный обед с икрою и коньяком
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Нет. Обед отдайте мне. С них зарплаты хватит.
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Гнося сказал, чтобы мы с вами кабачковую в магазине покупали
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Без не покупаю кабачковую заморскую икру.
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Таки да, только гос бюджета может не хватить, нужно волонтеров подключать...
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Ясно одно.Граница с кацапией у нас проходной двор.
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Просто жесть.Убийца ордынец живёт тут и никто ничего не знает.
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Авакян, аууу, вылазь из фейсбука, в Украине преступность зашкаливает! Ни одного резонансного дела не раскрыли твои тщательно подобранные кадры, чего же тогда ждать гражданам по рутинным кражам-разбоям?
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Вот еще один пример того, как на нашей территории после убийства Павла Шеремета похожим образом было совершено три убийства офицеров СБУ и офицеров Минобороны
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Вот, типичный пример работы мусоров Авакова.

Кроме, констатации фактов и домыслов - ничего другого от них не услышишь.

СБУ - тоже некогда, из-за занятия контрабандой, типа: безхозных находок схронов с оружиев, фальсификатов кофе, алкоголя, проституток и их крышевателей не платящих дань.

Если в страну бежит - весь криминал: воры в законе, киллеры......................... значит в стране не работают Законы, и вся судебная власть в целом, включая Генпрокурватуру суды............

Происходит это по причине того, шо депутаны калолиции в ВР члены БПП и НФ - не принимают нужные Законы для работы судебной системы Украины.

А не принимают они нужные Законы, потому шо понимают, если их примут, то сами попадут под их действие, вследствие чего окажутся за решеткой.



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он уже оказался гражданином раиси и уроженцем Азербайджана
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ВОТ РОССИЯНИ ТВАРИ !!! И САМИ НЕ ЖИВУТ И ДРУГИМ ПОКОЯ НЕ ДАЮТ !!!
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АУ!
Кто-то понимает, ЧТО тут сказано:

"Вчера возле метро "Черниговская" был убит гражданин РФ, которой совершил преступление в РФ - убийство, и тут на нашей территории находился. Предполагаем, что скрывался. Вот еще один пример того, как на нашей территории после убийства Павла Шеремета похожим образом было совершено три убийства офицеров СБУ и офицеров Минобороны", - сказал он.

Поясните старому дураку - этот гражданин РФ был агент СБУ?
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он был гражданином раиси и уроженцем Азербайджана
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наверное потому, что унас огромный штат МВД и СБУ но занимается он только крышеванием. Убивают на улице регулярно, а в отчётах преступность снижается.
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Э! Э!
Лошадь! Выплюнь огурец и прочитай вопрос. А то у тебя выходит не менее загадочно, чем в исходном материале!
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это фейк, я не верю... не может жить человек без мозгов... с половиной, может, а совсем, нет...(
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Определились бы уже быстрее, а то Донбасс это Новороссия а пишут про Малороссию.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРасстреляный в Киеве россиянин совершивший убийство на территории РФ, - Шевченко
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