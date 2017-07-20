 Расстреляный в Киеве россиянин совершивший убийство на территории РФ, - Шевченко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом сообщил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко в комментарии журналистам.
"Вчера возле метро "Черниговская" был убит гражданин РФ, которой совершил преступление в РФ - убийство, и тут на нашей территории находился. Предполагаем, что скрывался. Вот еще один пример того, как на нашей территории после убийства Павла Шеремета похожим образом было совершено три убийства офицеров СБУ и офицеров Минобороны", - сказал он.
Напомним, ночью в Киеве у торгового центра расстреляли мужчину с автомата. В полиции сообщили, что в настоящее время уже известно, что пострадавший - мужчина 1964 года рождения, уроженец РФ. Сейчас продолжаются розыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемых. Есть информация, что их было двое, и после убийства они скрылись с места преступления на автомобиле.
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Израиль-Палестина.
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Сообщение, должно было бы звучать следующим образом: Тогдато, там то, неизвестными был убит гражданин такой то страны, раннее обвиняевый органами такой то страны в таком то преступлении. В конце-концов, пока он не осуждён то, и не виновен, вроде так говорит украинское законодательство.
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лучший выход-разорение кацапии как страны,воспроизводящей материально обеспеченное быдло.шоб "нехайщастыло".что.в принципе и происходит
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они там ваще все п.здонутые на всю голову?
сравнил х.й с пальцем - кацапа в бегах и офицеров ?
Хотя может это я отстал от жизни? СБУ-ник и штабисты и кацапы в бегах одним мазаны?
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Вот, типичный пример работы мусоров Авакова.
Кроме, констатации фактов и домыслов - ничего другого от них не услышишь.
СБУ - тоже некогда, из-за занятия контрабандой, типа: безхозных находок схронов с оружиев, фальсификатов кофе, алкоголя, проституток и их крышевателей не платящих дань.
Если в страну бежит - весь криминал: воры в законе, киллеры......................... значит в стране не работают Законы, и вся судебная власть в целом, включая Генпрокурватуру суды............
Происходит это по причине того, шо депутаны калолиции в ВР члены БПП и НФ - не принимают нужные Законы для работы судебной системы Украины.
А не принимают они нужные Законы, потому шо понимают, если их примут, то сами попадут под их действие, вследствие чего окажутся за решеткой.
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Кто-то понимает, ЧТО тут сказано:
"Вчера возле метро "Черниговская" был убит гражданин РФ, которой совершил преступление в РФ - убийство, и тут на нашей территории находился. Предполагаем, что скрывался. Вот еще один пример того, как на нашей территории после убийства Павла Шеремета похожим образом было совершено три убийства офицеров СБУ и офицеров Минобороны", - сказал он.
Поясните старому дураку - этот гражданин РФ был агент СБУ?
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Лошадь! Выплюнь огурец и прочитай вопрос. А то у тебя выходит не менее загадочно, чем в исходном материале!
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