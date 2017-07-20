 Расстрелянный в Киеве россиянин совершил убийство на территории РФ, - Шевченко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом сообщил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко в комментарии журналистам.
"Вчера возле метро "Черниговская" был убит гражданин РФ, которой совершил преступление в РФ - убийство, и тут на нашей территории находился. Предполагаем, что скрывался. Вот еще один пример того, как на нашей территории после убийства Павла Шеремета похожим образом было совершено три убийства офицеров СБУ и офицеров Минобороны", - сказал он.
Напомним, ночью в Киеве у торгового центра расстреляли мужчину с автомата. В полиции сообщили, что в настоящее время уже известно, что пострадавший - мужчина 1964 года рождения, уроженец РФ. Сейчас продолжаются розыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемых. Есть информация, что их было двое, и после убийства они скрылись с места преступления на автомобиле.
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Кто-то понимает, ЧТО тут сказано:
"Вчера возле метро "Черниговская" был убит гражданин РФ, которой совершил преступление в РФ - убийство, и тут на нашей территории находился. Предполагаем, что скрывался. Вот еще один пример того, как на нашей территории после убийства Павла Шеремета похожим образом было совершено три убийства офицеров СБУ и офицеров Минобороны", - сказал он.
Поясните старому дураку - этот гражданин РФ был агент СБУ?
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Лошадь! Выплюнь огурец и прочитай вопрос. А то у тебя выходит не менее загадочно, чем в исходном материале!
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На лбу у себя базу постройте!
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даже кацапский криминалитет спокойно убирает своих должников в Украине, а наши спецслужбы гуляющего с собачкой гиркина убрать не могут
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А тут в заглавии какая-то путающая безграмотность...
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Надо как в Польше и Прибалтике, выгонять всех, кто имел дело с КГБ/ФСБ.
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