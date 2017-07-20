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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (17666) МВД (8351) убийство (5079) Шевченко Артем (114)

 Расстрелянный в Киеве россиянин совершил убийство на территории РФ, - Шевченко

убийство

Мужчина, которого расстреляли сегодня ночью в Киеве, оказался убийцей из России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом сообщил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко в комментарии журналистам.

"Вчера возле метро "Черниговская" был убит гражданин РФ, которой совершил преступление в РФ - убийство, и тут на нашей территории находился. Предполагаем, что скрывался. Вот еще один пример того, как на нашей территории после убийства Павла Шеремета похожим образом было совершено три убийства офицеров СБУ и офицеров Минобороны", - сказал он.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Расстрелянный в Киеве мужчина оказался уроженцем РФ, - полиция. ВИДЕО 18+

Напомним, ночью в Киеве у торгового центра расстреляли мужчину с автомата. В полиции сообщили, что в настоящее время уже известно, что пострадавший - мужчина 1964 года рождения, уроженец РФ. Сейчас продолжаются розыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемых. Есть информация, что их было двое, и после убийства они скрылись с места преступления на автомобиле.
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ВОТ РОССИЯНИ ТВАРИ !!! И САМИ НЕ ЖИВУТ И ДРУГИМ ПОКОЯ НЕ ДАЮТ !!!
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АУ!
Кто-то понимает, ЧТО тут сказано:

"Вчера возле метро "Черниговская" был убит гражданин РФ, которой совершил преступление в РФ - убийство, и тут на нашей территории находился. Предполагаем, что скрывался. Вот еще один пример того, как на нашей территории после убийства Павла Шеремета похожим образом было совершено три убийства офицеров СБУ и офицеров Минобороны", - сказал он.

Поясните старому дураку - этот гражданин РФ был агент СБУ?
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он был гражданином раиси и уроженцем Азербайджана
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наверное потому, что унас огромный штат МВД и СБУ но занимается он только крышеванием. Убивают на улице регулярно, а в отчётах преступность снижается.
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Э! Э!
Лошадь! Выплюнь огурец и прочитай вопрос. А то у тебя выходит не менее загадочно, чем в исходном материале!
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к тому, что граница нахрен открыта и тут швалается шо не попадя
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это фейк, я не верю... не может жить человек без мозгов... с половиной, может, а совсем, нет...(
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Определились бы уже быстрее, а то Донбасс это Новороссия а пишут про Малороссию.
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Потрібен жорсткий візовий режим , щоб москальська падаль не лізла в Україну.
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а грося вчерась в телике сказал ,что преступность снизилась ,врет ,видать,как думаете?
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UKROPw777‏ @7w7w7w

даже кацапский криминалитет спокойно убирает своих должников в Украине, а наши спецслужбы гуляющего с собачкой гиркина убрать не могут
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дыркин - ценный свидетель для Гааги. его вообще охранять надо.
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В моем понимании расстрелянный - это ну как, скажем Антон Достлер...
А тут в заглавии какая-то путающая безграмотность...
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Не пойму ,как связано убийство Шеремета и и еще три убийства сбушников на нашей территории. Или ФСБ гуляет у нас как у себя дома?
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так в это время же контразведка занимается своей прямой обязаностью-крышует публичные дома и стрижет бабло с блядей!)))
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Визовый режим, и прочая хрень проблему не решат. У нас достаточно своих украинских гандонов, которые за бабло готовы выполнить любой заказ, даже если он из раиссии. Не витайте в облаках.А для тех кто в танке, напомню, что закон об оружии и закон о самообороне и защите частной собственности до сих пор не принят. Я так думаю, что раскрываемость намного увеличилась бы за счет случайных свидетелей таких пострелушек, которые применили бы свое личное оружие для задержание киллеров. Аваков категорически против принятия этих законов и хотя бы поэтому их надо принять.
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Симпсоны. Вся история путина за 2 мин!https://www.youtube.com/watch?v=JzGo4c6U8os
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Якщо вбили кацапа то добре. Однією твариною меньше.
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Какая разница кто убитый и что он совершил? Разве в Украине есть те кого можно убивать (к зоне боевых действий не относится)?!
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Озабоченность из Запоребриковья по поводу уничтожения укрокарателями урюзьге организмов уже была ?
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СБУ опять лоханулось.
Надо как в Польше и Прибалтике, выгонять всех, кто имел дело с КГБ/ФСБ.
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А замочили, наверное, другие кацапские бандиты. Чё-то не поделили.... Вот тебе, Климкин, и безвиз с кацапней...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРасстрелянный в Киеве россиянин совершил убийство на территории РФ, - Шевченко
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