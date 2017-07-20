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 Боевики нарушают "хлебное перемирие", - штаб АТО

ато

На Приморском направлении российско-террористические войска, нарушая "хлебное перемирие" продолжают обстреливать позиции украинских защитников неподалеку от Богдановки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

Как сообщил заместитель командира роты одной из механизированных бригад Александр, наши военнослужащие подразделения полностью контролируют ситуацию. В последнее время незаконные вооруженные формирования активизировали вооруженные провокации практически вдоль всей линии разграничения вблизи их позиций.

- За последние несколько дней с территории, временно подконтрольной незаконным вооруженным формированием, боевики ведут огонь из стрелкового оружия и пулеметов. К счастью, позиции наших опорников за эти дни не обстреливались из оружия крупных калибров, которое запрещено минскими договоренностями. Однако, постоянно надоедает стрельба, которую пророссийские наемники ведут из гранатометов и стрелкового оружия. В большинстве случаев обстрелы начинаются ночью после 22.00. Также замечаем отдельные "рыскания" диверсионных групп по зеленке, - рассказал заместитель командира роты одной из механизированных бригад Александр.

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По его словам, такими действиями оккупанты пытаются узнать расположение позиций, линию укреплений, возможности и имеющуюся технику и вооружение.

- Мы им этого сделать не даем, врага не подпускают. Боевая техника исправно работает, мы ее проверяем и держим всегда наготове. Воины на этом направлении придерживаются "хлебного перемирия", первыми огонь в ответ не открываем. Только в случае угрозы жизни и здоровья военнослужащих, - добавил офицер.
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Для кого ці "перемир'я"? Кого хоче ними обманути порошок? Себе, своїх виборців, українців? Чи під час "перемир'я" краше корупція процвітає?
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За прошедшие сутки на Донбассе незаконные вооруженные формирования 21 раз нарушили перемирие. Четверо украинских военных погибли, трое получили ранения. Об этом сегодня утром, 20 июля, сообщает в Facebook пресс-центр АТО.
Отмечается, что Вооруженные силы Украины 13 раз открывали ответный огонь.
Источник: На Донбассе за сутки погибло четверо украинских военных, трое получили ранения - штаб АТО -----
такое вот "хлебное перемирие", слов нет
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Так перед глазами представилась стопка водки и кусок хлеба на ней . Четыре куска хлеба ... Вот вам и хлебное перемирие .
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під час перемиррія торговля с партньорами краще йде.
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Усі "перемир'я" в нас як їх не-назвеш -"шоколадні"!
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Штаб питарасов вы а не штаб ато. Чтобы вам ето хлебное перемирие в ваши семьи пришло.
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Бариги, а ви спробуйте оголосити соєве перемырріє. :D
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Пока солдаты на передовой будут молчать,
ничего не поменяется в штабе.
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Тільки за вчорашній день 4 загиблих, позавчора - 2, і так майже не щодня. А вони тільки помітили, що їх соєве перемир"я порушується. Зрадливо, підло і мерзотно.(((
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