 Боевики нарушают "хлебное перемирие", - штаб АТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
Как сообщил заместитель командира роты одной из механизированных бригад Александр, наши военнослужащие подразделения полностью контролируют ситуацию. В последнее время незаконные вооруженные формирования активизировали вооруженные провокации практически вдоль всей линии разграничения вблизи их позиций.
- За последние несколько дней с территории, временно подконтрольной незаконным вооруженным формированием, боевики ведут огонь из стрелкового оружия и пулеметов. К счастью, позиции наших опорников за эти дни не обстреливались из оружия крупных калибров, которое запрещено минскими договоренностями. Однако, постоянно надоедает стрельба, которую пророссийские наемники ведут из гранатометов и стрелкового оружия. В большинстве случаев обстрелы начинаются ночью после 22.00. Также замечаем отдельные "рыскания" диверсионных групп по зеленке, - рассказал заместитель командира роты одной из механизированных бригад Александр.
По его словам, такими действиями оккупанты пытаются узнать расположение позиций, линию укреплений, возможности и имеющуюся технику и вооружение.
- Мы им этого сделать не даем, врага не подпускают. Боевая техника исправно работает, мы ее проверяем и держим всегда наготове. Воины на этом направлении придерживаются "хлебного перемирия", первыми огонь в ответ не открываем. Только в случае угрозы жизни и здоровья военнослужащих, - добавил офицер.
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Отмечается, что Вооруженные силы Украины 13 раз открывали ответный огонь.
Источник: На Донбассе за сутки погибло четверо украинских военных, трое получили ранения - штаб АТО -----
такое вот "хлебное перемирие", слов нет
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ничего не поменяется в штабе.
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