 Кто убил Павла Шеремета - ответа на этот вопрос нет. У следствия нет процессуальных подозреваемых, - Шевченко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщил журналистам спикер МВД Артем Шевченко.
"Кто убил Павла Шеремета - ответа на этот вопрос нет, потому что это преступление не раскрыто. У следствия нет процессуальных подозреваемых. Следствие провело большое количество следственных действий", - сказал он, добавив, что следствие не может показывать результаты следственных действий, как требуют журналисты и общество.
"Потерпевший у нас - гражданин Российской Федерации, у которого были достаточно активные контакты на территории страны-агрессора, РФ, которые исследовать сейчас украинские следователи не могут из-за характера нынешних отношений между правоохранительными органами Украины и России. Так же тщетно надеяться на какую-то правовую помощь от следственных органов страны-агрессора", - сказал он.
Шевченко отметил, что следствию необходимо провести следственные действия с людьми, с которыми Шеремет контактировал на территории России. "Хотя бы допросить Клименко( беглым министром доходов и сборов. - Ред.), с которым встречался потерпевший незадолго до своей гибели и вел какие-то разговоры. Все это значительно усложняет следствие... Но оно не стоит на месте, мы работаем постоянно", - сказал он.
Отвечая на вопрос, помогло ли в расследовании дела ФБР, Шевченко отметил, что специалисты ФБР были привлечены для проведения определенных экспертных исследований - в частности, механизма взрыва, элементов взрыва, повреждения автомобиля. "Есть возможность, но исключительно с процессуального разрешения Генеральной прокуратуры, и в дальнейшем привлекать международных специалистов к проведению этого расследования", - уточнил он.
Шевченко подчеркнул, что после убийства Шеремета похожим образом были совершены три убийства офицеров Службы безопасности и Минобороны - полковника Хараберюш в марте этого года, полковника Шаповала в Киеве и полковника Вознного в Константиновке - в июне. "Для нас похожий способ исполнения подобных преступлений, начиная с 20 июля 2016 года и заканчивая 27 июня 2017 года, как и ряд других факторов свидетельствуют о том, что достаточно вероятным является именно российский след и непосредственно в преступлении против гражданина РФ Павла Шеремета", - сказал он.
Как сообщалось, 20 июля 2016 года утром в результате взрыва машины погиб известный журналист Павел Шеремет. Предварительно следователи квалифицируют это событие как умышленное убийство. В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.
Очевидцы рассказывают, взрыв произошел, когда Шеремет остановился при выезде на главную дорогу. И отмечают большую силу взрыва: "Детали аж сюда долетели ". Позже были обнародованы кадры момента взрыва автомобиля с журналистом Шереметом.
Вместе с тем, Генпрокурор Луценко заявил: "Смерть Шеремета - следствие срабатывания взрывного устройства. Это убийство ". Позже в МВД добавили, что сработало безоболочное самодельное устройство, мощностью до 600 грамм в тротиловом эквиваленте.
10 мая 2017 журналисты издания "Слідство.Інфо" презентовали фильм-расследование, в котором утверждают, что за Павлом Шереметом в день его убийства следил экс-сотрудник СБУ. В СБУ заявили, что Устименко уволили из ведомства в 2014 г. Полиция его допросила.
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Это не гражане рф , но все рано- одни версии.
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А тут вообще подвижек не предвидится. Спишут все на российский след и забудут.
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