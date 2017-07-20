 САП вручила первое подозрение чиновнику за ложные данные в декларации, - НАБУ

Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ст. 336-1 (декларирование недостоверной информации) и ч.2. ст. 368-2 (незаконное обогащение) Уголовного Кодекса Украины. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) в Facebook.
"Это - первое сообщение о подозрении всех уголовных производств, досудебное расследование в которых НАБУ и САП осуществляют на основании анализа данных в электронных декларациях лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.
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- Где угодно, - ответил Остап. - Покажите мне только богатого человека, и я отниму у него деньги.(c)
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Французское телевидение показало Вадима Рабиновича, в одной из передач рассказывающей о роскошной жизни. Омар Арфушь французский политолог: пропагандист для Российской прессы, договорился о встрече
с продавцом земельного участка на острове Сен-Мартен, стоимостью в 12 миллионов долларов. Вадим Рабинович желает построить себе на острове богатейших людей мира дом. Омар выступил в качестве переводчика. Явно дружеские отношения Омара Арфуша и Вадима Рабиновича связывают помимо их совместного бизнеса в украинском медийном пространстве, они встретили на острове новый год в роскошном ресторане, где В.Рабинович и оплатил праздничный ужин за 20 тысяч долларов на шестерых. На видео мы видим переговоры по продаже земельного участка, хозяин участка уверяет - если вы купите эту землю, то многие вам позавидуют. Bидео https://www.facebook.com/dimitri.palagniouk/posts/1925798951009151
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Они привыкли жить в такой роскоши, что даже если им поставить зарплаты на уровне самых высоких в мире для их профессии - им этого будет мало.
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Новак покинул кресло министра после того, как прокуратура попросила лишить его депутатского иммунитета из-за того, что политик не указал в декларации об имуществе хронометр швейцарской фирмы Ulysse Nardin, примерная стоимость которого составляет почти $ 5,5 тыс.
Согласно польскому законодательству, чиновники обязаны указывать в декларации все имущество, стоимость которого превышает 10 тыс. злотых ($ 3,5 тыс.).В Польше за ложные сведения в декларации об имуществе чиновнику грозит до трех лет лишения свободы.
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Как в анекдоте о ходже Нассредине, когда вор забрался в дом , а ходжа с женой тихонько ждали , пусть вор что нибудь найдет , а отнять будет нетрудно.
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https://fraza.ua/news/261167-kievljan-lishajut-subsidij-iz-za-nesuschestvujuschih-dolgov
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..і Майдан у наступному році...
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