EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Происшествия
  2892  36
Материалы по теме:
Все про:НАБУ (1851) Луганщина (4053) САП (560) электронное декларирование (565)

 САП вручила первое подозрение чиновнику за ложные данные в декларации, - НАБУ

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила о подозрении бывшему главе одного из городских судов Луганской области.

Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ст. 336-1 (декларирование недостоверной информации) и ч.2. ст. 368-2 (незаконное обогащение) Уголовного Кодекса Украины. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) в Facebook.

"Это - первое сообщение о подозрении всех уголовных производств, досудебное расследование в которых НАБУ и САП осуществляют на основании анализа данных в электронных декларациях лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Также читайте: Нардеп Чорновол пришла в суд заступиться за прокурора Кулика. ФОТО

САП вручила первое подозрение чиновнику за ложные данные в декларации, - НАБУ 01

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Первое подозрение за год работы, браво. Непонятно за что на их содержание тратятся миллионы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
И что поразительно, все эти органы требуют дополнительного финансирования и получают его. Им бы процент от конфискованного, возвращённого награбленного...А так всё устраивает, можно и дальше премии себе выписывать, имитировать БД и саботировать процесс.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А у3волить их нельзя, ведь пойдут обвинения в тоталитаризме.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
у жодного депутата не підніметься рука урізати фінансування судів і прокуратури...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А куда и зачем спешить ? З/п идет, стаж идет, премии получаются. За год 1 подозрение, ещё 3 года будут вести следствие. Всё норм., как в прочем и во всем остальном в стране. Рехформы вроди как идут полным ходом, но всё кака было так и осталось, ну кроме $ по 26, газа по 7 и войны.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
- Где же вы возьмете пятьсот тысяч? - тихо спросил Балаганов.
- Где угодно, - ответил Остап. - Покажите мне только богатого человека, и я отниму у него деньги.(c)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Только после второго декларирования возможна какая-то проверка (в том числе и совершенство закона, принятого ВР). Во-вторых, механизм проверок на основе принятых законов ещё, видимо, не отработан.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Медленно запрягают. А ещё следствие, а потом самые типа честные и не подкупные суды Украины.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
НАБУ і САП розслідує, перевіряє, здирає докази, вручає підозри і передає спарву до суду, а суд в упор не бачить там складу злочину. все точно як рибалка на дискавері: спіймали-показали-відпустили
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
РАБИНОВИЧ НА ОСТРОВЕ МИЛЛИАРДЕРОВ, ТОРГУЕТСЯ ЗА УЧАСТОК ЗЕМЛИ.
Французское телевидение показало Вадима Рабиновича, в одной из передач рассказывающей о роскошной жизни. Омар Арфушь французский политолог: пропагандист для Российской прессы, договорился о встрече
с продавцом земельного участка на острове Сен-Мартен, стоимостью в 12 миллионов долларов. Вадим Рабинович желает построить себе на острове богатейших людей мира дом. Омар выступил в качестве переводчика. Явно дружеские отношения Омара Арфуша и Вадима Рабиновича связывают помимо их совместного бизнеса в украинском медийном пространстве, они встретили на острове новый год в роскошном ресторане, где В.Рабинович и оплатил праздничный ужин за 20 тысяч долларов на шестерых. На видео мы видим переговоры по продаже земельного участка, хозяин участка уверяет - если вы купите эту землю, то многие вам позавидуют. Bидео https://www.facebook.com/dimitri.palagniouk/posts/1925798951009151
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
А что удивляться. Рабин с Мураевым ездили к Лепенихе и так подобострастно, зискивающе хвалили её....а тут Макрон!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пора за сами декларации сажать, сравнить зарплату с доходами и открывать следствие.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Так сразу же вопли, что это политические преследования и т.п. лабуда с хренью вперемешку. Воровать просто не надо.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Скажите тоже...для них тогда смысла нет быть там, если не воровать.
Они привыкли жить в такой роскоши, что даже если им поставить зарплаты на уровне самых высоких в мире для их профессии - им этого будет мало.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Так то же Заработные Платы! А тут сколько не воруй, потом трать, трать, трать....... а каждый день денег больше и больше.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Очередной судья попался, но увольнять его нельзя. Иначе начнем обвинять его в тоталитаризме как Эрдогана.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Глава Министерства транспорта и водного хозяйства Польши Славомир Новак написал заявление об отставке из-за скандала, который развернулся вокруг его драгоценных часов, которые он не указал в своей декларации об имуществе.

Новак покинул кресло министра после того, как прокуратура попросила лишить его депутатского иммунитета из-за того, что политик не указал в декларации об имуществе хронометр швейцарской фирмы Ulysse Nardin, примерная стоимость которого составляет почти $ 5,5 тыс.

Согласно польскому законодательству, чиновники обязаны указывать в декларации все имущество, стоимость которого превышает 10 тыс. злотых ($ 3,5 тыс.).В Польше за ложные сведения в декларации об имуществе чиновнику грозит до трех лет лишения свободы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А у нас украл- поделись(залог), и на свободу- дальше красть.
Как в анекдоте о ходже Нассредине, когда вор забрался в дом , а ходжа с женой тихонько ждали , пусть вор что нибудь найдет , а отнять будет нетрудно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ось дурень, треба "вчитися" у шоколадній шоблі: спіймали, поділився і далі кради...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И пока чиновники воруют, то "Киевлян лишают субсидий из-за несуществующих долгов"
https://fraza.ua/news/261167-kievljan-lishajut-subsidij-iz-za-nesuschestvujuschih-dolgov
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
К осени, как обычно, субсидийный Майдан приближается.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Когда петины закрома будем вскрывать, запишем на его счет...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сегодняшней Украиной управляют воры. На всех уровнях. Я всё не мог понять почему. Почему украинцы не хотят менять себя. После Небесной Сотни, после ПОЗОРА Крыма и крови АТО. Теперь понемногу начинаю понимать... ЖИЗНЬ У ЧЕЛОВЕКА ОДНА! Время летит. Старость не за горами. Для нормальной жизни и старости, своих и своих детей нужны деньги. В нормальной стране - НОРМАЛЬНЫЕ деньги. В непредсказуемой стране - БОЛЬШИЕ деньги. Желательно в валюте и на счетах за границей. И желательно ПОБЫСТРЕЕ. Кто в Крыму и на востоке Донбасса 26 февраля 2014г. мог предположить что будет? Реальный способ БЫСТРО заработать в Украине сегодня - ВОРОВСТВО и КОРРУПЦИЯ! И большинство украинцев рассуждают так:"Если можно моему начальнику, то чем я хуже? пОЧЕМУ Я чесно ДОЛЖЕН ПАХАТЬ ЗА КОПЕЙКИ? Кто обо мне позаботится? О моих детях, о моей старости?" РЫБА ГНИЁТ С ГОЛОВЫ! Не могут начальника-вора работать честные работники. Между ними обязательно возникнет конфликт. Он их поувольняет. И так вниз по системе. Пока не поменяем ВЛАСТЬ (то есть высших начальников), НИ ХРЕНА НЕ ПОМЕНЯЕТСЯ! Слава Руси-Украине!
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
1000%..Результатами Революций пользуются мерзавцы, проходимцы, негодяи, ублюдки........
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Із "побажань під Ялиночку" українського судді :

..і Майдан у наступному році...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Неужели такая значимая фигура, что никто на чай полониевый не пригласит? Я б острелял по тихому всю мразь, на мее яроша и Белецкого, но они тоже на нитках...у карабаса барабаса
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
"Власть закричала о Патриотизме, Родине? - видимо, проворовалась окончательно" Салтыков-Щедрин......
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А от би заявив трильйон ,як один "чесний радикал" -і нічого б йому не було !! ))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"САП вручила первое подозрение чиновнику за ложные данные в декларации, - НАБУ" - чиновник наверное из чужой партии. "Суд постановив: Ляшка не турбувати. Прокурорам не дозволили перевіряти е-декларацію політика"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не господа,тут Вы ошибаетесь.их сейчас ФБР за помидоры берет. амеры бабки умеют считать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Просто они ещё не до конца поняли прочувствовали что скоро за бабло и ответить придётся.
 показать весь комментарий
Ответить
 
стенд не полный, без указания общего количества, находящихся на службе, судей, депутатов и прочих.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если "копнуть"- каждого прокурора и судью которые работали годами в этой системе- нужно судить и садить, а эти подозрения до "матовой лампочки"! Они платят залоги и бегут в разные стороны , переписывая своё имущество на "левых" людей!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСАП вручила первое подозрение чиновнику за ложные данные в декларации, - НАБУ
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти