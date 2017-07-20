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 Происшествия
  2023  14
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 Российские наемники продолжают самовольно оставлять передовые позиции и игнорировать приказы командиров, - ГУР

разведка

Личный состав оккупационных войск ВС РФ отказывается проходить службу на передовых позициях и игнорирует команды руководящено состава.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны, опубликованном в Facebook.

"В связи со значительными потерями личного состава в июне - июле с.г., в подразделениях 4 отдельной мотострелковой бригады (Алчевск) 2 АК отмечаются случаи отказа личного состава (подразделениями) проходить службу на передовых позициях бригады", - сказано в сообщении.

Кроме того, по данным украинской разведки, в связи с затягиванием сроков проведения ротации передовых подразделений 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты, отмечается игнорирование личным составом команд руководящего состава.

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"Около 10 человек самовольно оставили место несения службы на передовой позиции полка", - отметили в ГУР Минобороны.

Как сообщалось ранее, на днях между военными 1 АК "ДНР" произошла драка на межнациональной почве, есть раненые.


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Это после новостей о 4-х погибших очень "смешно" читать
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і шо? це підсилює смак українського шоколаду?
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Так это же хорошо,нам только радоваться,или как,Цензор?
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Ну всё.. согласно заяв ГУР - через месяц мы ДЫ-РУ без боя возьмём.. ... интересно на каких лохов всё это рассчитано (писянина) и для чего??????
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Ага...А пацанов наших фантомы
ложат в могилы... Штирлицы,бля. Молчали бы уж.
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Судя по сообщениям наших СМИ их там должно оставаться сотни две-три
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Такие сообщения как гороскопы в газетах. Одни и те же тексты перепечатывают как новые. Всё равно ничего конкретного.
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На КПВВ "Станица Луганская" наши пограничники поймали организма из сепарского бандформирования "Витязь"
Этот витязь ... в смысле дятел оччень удивился, что его морда лица уже давно в базах.
Российские наемники продолжают самовольно оставлять передовые позиции и игнорировать приказы командиров, - ГУР - Цензор.НЕТ 7796
И вот одна из фоток из его телефона
Российские наемники продолжают самовольно оставлять передовые позиции и игнорировать приказы командиров, - ГУР - Цензор.НЕТ 205
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Русское наречие не получит в Армении статус официального

Русский язык не получит в Армении статус официального, в повестке Еревана этот вопрос даже не стоит. Об этом в беседе сo Sputnik Армения заявил председатель постоянной парламентской комиссии по внешним связям Армен Ашотян, который на данный момент находится с визитом в Москве в составе армянской делегации.
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Ранее сообщалось, что на встрече с председателем парламента Армении Ара Баблояном спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил властям Армении закрепить официальный статус для русского языка в законодательстве республики, чтобы национальные водительские права могли быть признаны на территории России.

"Хочу пресечь на корню нездоровые обсуждения, которые во многом возникли из-за оплошности СМИ, распространивших только предложение Вячеслава Володина, не упомянув об основании армянской стороны. Между тем, я в ходе выступления озвучил нашу позицию. Русский для нас - язык всемирного значения, но в нашей повестке нет и не будет вопроса о придании русскому языку статуса официального и закреплении его в Конституции", - сказал Ашотян, добавив, что переговоры с российской стороной о признании армянских водительских прав в других форматах будут продолжаться.

С 1 июня граждане с зарубежными водительскими правами больше не имеют права работать на России в качестве профессиональных водителей. Закон был принят в связи с увеличением числа ДТП на дорогах России, которые происходят с участием граждан других стран. За нарушение закона и допуск к управлению водителей без российских водительских удостоверений должностных лиц будут штрафовать на 50 тыс. руб. Однако решение не распространяется на граждан Беларуси и Кыргызстана. Как пояснил Вячеслав Володин, это обусловлено тем, что правила дорожного движения граждане этих двух стран изучали на русском языке.
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Давай давай, больше пабед.

Пошли победные реляции после сообщения о 4 погибших и 3 раненых укр солдатах на передовой.
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Вот интересный феномен, бухают наёмники и боевики, а тошнит от прочтения этого меня.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийские наемники продолжают самовольно оставлять передовые позиции и игнорировать приказы командиров, - ГУР
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