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 В частях боевиков процветает дезертирство, наркомания и алкоголизм, - разведка

разведка

Террористы недовольны условиями несения службы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки МОУ, в связи с неудовлетворительными условиями несения службы, значительными физическими нагрузками, связанными с длительным пребыванием на передовых позициях, а также отсутствием мотивации, среди личного состава соединений и частей 1, 2 АК ВС РФ продолжаются случаи дезертирства, употребление алкогольных напитков и наркотиков, а также преступлений против гражданского населения.

"Так, в течение 18-19 июля с.г. отмечено следующие факты: военнослужащий одного из подразделений отдельной артиллерийской бригады (Хрустальный) 2 АК в состоянии сильного алкогольного опьянения пытался похитить гражданский автомобиль на территории Кадиевской городской больницы и был задержан сотрудниками правоохранительных органов на месте преступления. Также четверо военнослужащих 5 отдельной мотострелковой бригады (Макеевка) 1 АК в состоянии сильного алкогольного опьянения нарушали общественный порядок и совершили стрельбу в городе Макеевка", - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что военнослужащий одного из подразделений 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК, управляя автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП в районе н.п. Бойкивское.
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И с такой писдобратьей не может справится лучшая армия Европы с гениальным полководцем и главнокомандующим на чоли? Шось не стыкуется
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нах. нам такие успокоительные статьи после известий о стольких убитых. Или наша разведка больше ниначто не способна только как подсчитывать сколько отравилось террористов водкой и сколько после етого обоссалось?
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В частях боевиков процветает дезертирство, наркомания и алкоголизм, - разведка МО Украины. К сожалению, в рядах бойцов АТО алкоголизма тоже хватает.
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Армия - это срез общества. Аватаров везде хватает.
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Это будет в любой армии при затяжной позиционной войне.
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А у нас 4 героя за сутки погибло.
Мне как то не легче от того, что эти уроды пьют, колются и морально друг с другом разлагаются.
Уж лучше бы разведка рассказала, что она сделала для борьбы с вражескими снайперами и уродами, которые мины у нас устанавливают.
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А кто сказал, что они подорвались на мине сепаров?
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У вас другая информация?
Или так? Поболтаем?
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ты этого ни когда не узнаешь,разве в разговоре с пацанами.
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як і в Українській Раді, українських Обл і райдержадміністраціях. Типова Україна.
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А взагалі вмирають за те, щоб замість того, щоб піднестись до висот, Україна втонула в багні, при чому з обох боків.
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если мы ожидаем, что в этой войне наша победа будет зависеть от того, насколько быстро противник самоубъется от водки, наркоты и самострелов, то ждать долго, да и не победа это будет, а так..., а люди продолжают гибнуть, и воины наши и гражданские от настоящих мин и снарядов, а мы будем ждать, пока все само рассосется..
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Гройсмана с Розенко и Ревой им отправить в помощь
субсидии им введут по честному
тарифы на 6 умножат, но платить будут только богатые
и через месяц лугандону настанет полный пиZдец
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Может "захаровцам" блох и клопов подкинуть?
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Да и йух с ни ми, пусть перестреляют друг дружку и освободят Украину от своего присутствия.
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"Террористы недовольны условиями несения службы."

Перл. Типа встречаются двое:
- О, здорово, скокалет!
- Здоров! Ты как?
- Да ништяк, бандитом работаю. По выходным развращением малолетних увлекаюсь.
- Ну и у меня все харэ. Террористом служу. Недавно до мародёра повысили.
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Помнится, что до того, как русский мир с водярой не расползлись по нашим краям, пьянки-гулянки начинались осенью, когда появлялось молодое вино. А мак и конопля до войны в афгане росли повсеместно и употреблялись в кулинарии.
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за минувшие сутки 4 погибших. а доблестная разведка продолжает кормить сказками...
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Совершенно случайно в разведсводке ГУР не упомянут быдлополковник ГУР, "в состоянии сильного алкогольного опьянения нарушавший общественный порядок и совершивший стрельбу" в г.Киеве, пока полиция не положила его мордой в асфальт и не надела наручники. Зато добыты ценнейшие разведсведения, что сепарский "военнослужащий"(!) совершил по пьяни ДТП аж в районе н.п. Бойкивское. Слава ГУР, все видит и знает где что "процветает(с)"!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ частях боевиков процветает дезертирство, наркомания и алкоголизм, - разведка
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