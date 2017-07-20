 В частях боевиков процветает дезертирство, наркомания и алкоголизм, - разведка

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки МОУ, в связи с неудовлетворительными условиями несения службы, значительными физическими нагрузками, связанными с длительным пребыванием на передовых позициях, а также отсутствием мотивации, среди личного состава соединений и частей 1, 2 АК ВС РФ продолжаются случаи дезертирства, употребление алкогольных напитков и наркотиков, а также преступлений против гражданского населения.
"Так, в течение 18-19 июля с.г. отмечено следующие факты: военнослужащий одного из подразделений отдельной артиллерийской бригады (Хрустальный) 2 АК в состоянии сильного алкогольного опьянения пытался похитить гражданский автомобиль на территории Кадиевской городской больницы и был задержан сотрудниками правоохранительных органов на месте преступления. Также четверо военнослужащих 5 отдельной мотострелковой бригады (Макеевка) 1 АК в состоянии сильного алкогольного опьянения нарушали общественный порядок и совершили стрельбу в городе Макеевка", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что военнослужащий одного из подразделений 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК, управляя автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП в районе н.п. Бойкивское.
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Мне как то не легче от того, что эти уроды пьют, колются и морально друг с другом разлагаются.
Уж лучше бы разведка рассказала, что она сделала для борьбы с вражескими снайперами и уродами, которые мины у нас устанавливают.
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Или так? Поболтаем?
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субсидии им введут по честному
тарифы на 6 умножат, но платить будут только богатые
и через месяц лугандону настанет полный пиZдец
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Перл. Типа встречаются двое:
- О, здорово, скокалет!
- Здоров! Ты как?
- Да ништяк, бандитом работаю. По выходным развращением малолетних увлекаюсь.
- Ну и у меня все харэ. Террористом служу. Недавно до мародёра повысили.
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