Красный Крест направил на неподконтрольную часть Донецкой области более 110 тонн гумпомощи#

Международный комитет Красного Креста (МККК) направил 6 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью на неподконтрольную территорию Донбасса, передает Цензор.НЕТ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.
"Вчера из-за КПВВ "Новотроицкое" на выезд к неконтролируемой территории последовали 6 грузовых автомобилей с грузом продуктовых и гигиенических наборов общим весом 113 тонн. Груз направлен от Миссии Международного комитета Красного Креста по маршруту "Киев-Донецк-Луганск"", - говорится в сообщении.
488 34
Один из главарей "ДНР" Пушилин о "Малороссии" Захарченко: Вопрос дискуссионный(106)
Нацполиция объявила о начале операции "Автобус" на Донетчине(14)
Тука: Считаю целесообразным временно разделить Донецкую область на две части(96)
Налоговики разоблачили на Донетчине торговцев металлоломом, уклонившихся от уплаты более 5 млн грн налогов. ФОТОрепортаж(18)
Школы закрывают, чтобы делать офисы Партии регионов(0)
Задержан пьяный водитель, сбивший женщину на курорте в Донецкой области. ФОТОрепортаж(42)
Аброськин: ФК "Мариуполь" впервые за последние годы сыграет в матче Премьер-лиги в родном городе. ФОТОрепортаж(14)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Более того, если не было бы сговора с донбасскими террористами, то Красный Крест и не сунулся бы туда. По-этому эта "помощь" - очередная провокация,
и фактически поддержка пророссийского терроризма.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Кто то верит , что помощь дойдет до людей, если эта сволота унитазы и мойки выкручивает в брошенных квартирах, и заводы пилит на металл
Ответить
Когда коту делать нечего, он яйца лижет
Ответить
Ответить
- Скоро эти новинки появятся во всех прод. магазинах Донецка!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Штаб-квартира Международного комитета Красного Креста находится в Женеве.
Почему не по маршруту Женева-Киев-Донецк-Луганск? По дороге из Женевы больше чем 113 тон собрали бы, чем в Киеве. Почему Международный комитет Красного Креста не требует от РФ снабдить сепаратистов всем необходимым, а не только оружием, согласно Женевской конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны?
"Часть III. Оккупированные территории
Статья 55
Оккупирующая держава обязана при помощи всех имеющихся средств обеспечить снабжение гражданского населения продовольствием и санитарными материалами. Она должна, в частности, ввозить необходимые съестные припасы, санитарные материалы и другие предметы в тех случаях, когда ресурсы оккупированной территории будут недостаточны."
Ответить
Ответить
Мистер Путин, очевидно, и есть тем лжепророком, о котором говорит Библия - "придёт (в последние времена) презренный и ложью овладеет царством". Ведь в том, что времена для многих окажутся "последними", сомневаться не приходится: рушатся ледники, которым по несколько десятков тысяч лет. Соответственно нет и ничего удивительного в том, что весь мир сегодня теми или иными способами воюет против Украины - страны, хоть немного противящейся пророку лжи.
Мы выстоим, если не будем вестись на побасенки о лжеперемириях. Всегда нужно помнить, что мирный договор по-русски - это Голодомор.
Ответить
Хоть кто-то проверял содержимое? Впрочем, толку скандалить с ожиревшей Европой, у европейцев совести отродясь не было - могут в результате окончательно оттяпать территорию, позволив России официально ввести "миротворцев". Проще всего взорвать этой конвой к чертям собачьим - по рашенскому принципу "кто взорвал, не знаем, настамнет".
Ответить
Гумпормощь-выброшенная на ветер.
Ответить