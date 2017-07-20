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 Политика Украины
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Все про:Госпогранслужба (2899) Красный Крест (160) Донецкая область (4477)

 Красный Крест направил на неподконтрольную часть Донецкой области более 110 тонн гумпомощи

крест красный

6 грузовиков с гумпомощью проследовали через КП "Новотроицкое".

Международный комитет Красного Креста (МККК) направил 6 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью на неподконтрольную территорию Донбасса, передает Цензор.НЕТ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

"Вчера из-за КПВВ "Новотроицкое" на выезд к неконтролируемой территории последовали 6 грузовых автомобилей с грузом продуктовых и гигиенических наборов общим весом 113 тонн. Груз направлен от Миссии Международного комитета Красного Креста по маршруту "Киев-Донецк-Луганск"", - говорится в сообщении.

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А поконтролировали КОМУ досталась? Или 1% дошел до АДРЕСАТА?
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Первый путинский "гумконвой" тоже под прикрытием красного креста до украинской границы шел. И во что это вышло? В регулярные поставки боеприпасов и снаряжения донбасским террористам.
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Чушь это, что гумконвоями оружие возят. У них есть железная дорога.
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теперь есть. Чушь, что путинские гумконвои гумпомощь возят.
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Они скорее не на ПРИВОЗ, а на ВЫВОЗ полезных ништяков работали. Не раз они сами показывали журналюгам что внутри. 20-тонный грузовик, наполовину загружен минералкой. Нах им минералка, им крупы/консервы/лекарства нужны.
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дик все дуже просто - КАМАЗ це 400 літрів соляри, чим меньше вантажу - тим більше цієї соляри залишиться для паливних баків танків.
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Что-то мне не верится, что у Красного Креста есть компетенция адекватно распределить такую помощь, чтобы она не попала в руки террористов.
Более того, если не было бы сговора с донбасскими террористами, то Красный Крест и не сунулся бы туда. По-этому эта "помощь" - очередная провокация,
и фактически поддержка пророссийского терроризма.
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А кстати Красный Крест, красный крест, крааасный крест! А почему бы не поручить ОНОМУ Красному Кресту уточнить наличие всех пленных-заключенных на Донбассе ПОИМЕННО!!!! Ведь это их стезя!!! И им нельзя отказать, это международно-признанная организация. Тогда процесс Минска(обмен пленными) прошел бы быстрее.
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Опохмелиться лучше Сашуне Захарченко отправьте и медикаменты для выхода из наркозависимости.
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бандити голодні і до берліна дойдуть і до лондона і до вашої штабквартири доберуться , ось тільки підгодуйте хай сил наберуться ,і підуть
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Ой какая радость, а наши ребята израненные в боях стояли блокадой, чтоб не допустить торговли и контрабасса с лднэрами.Но нашлись" добрые" люди, подлили безинчику в костер войны.Их просят помочь оружием, они кормят российские войска на Донбасс.
Кто то верит , что помощь дойдет до людей, если эта сволота унитазы и мойки выкручивает в брошенных квартирах, и заводы пилит на металл
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"""а наши ребята израненные в боях стояли блокадой"""

Когда коту делать нечего, он яйца лижет
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#Красный Крест направил на неподконтрольную часть Донецкой области более 110 тонн гумпомощи#

- Скоро эти новинки появятся во всех прод. магазинах Донецка!
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Хорошо, если так, а не в блиндажах террористов.
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Гадаєшь, що Захєр переймається тими хто в бліндажах!!!)))
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Вот если бы они цистерны стекломоя в Донбас завезли и распределили среди нуждающихся, то и помошь была и польза от нее.
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Кормите их ,, кормите,,, - вместо того,-чтобы в Сибирь отправить... Так - они пожиреют, накупят патронов, и они быстрее до Парижа добегут... Вы не полные невменяемые ,, - если рассчитываете хоть на какую-то гуманность от этих существ.. Им - звание Гомо Сапиенс давать рано.. Их состояние- Гомо Путикус.. Лучшее решение - их естественное вымирание... Пусть себе варятся в своём котле в своём аду -- нам-то какое дело?? А вот политиканы - озабоченны своими прибылями, поскольку мандат не вечен..,,,,. тут - понятно.. Предохранитель один - - демонстративно посадить и конфисковать имущество нескольких из "бывших"... Остальные - полные штаны наложат,,, и ни на какие целования с Рашей не пойдут...
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А кто принимает эту гкманитарку на "той стороне"? Боевичков подкармливает "красный крест"
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113 тонн по маршруту "Киев-Донецк-Луганск".

Штаб-квартира Международного комитета Красного Креста находится в Женеве.

Почему не по маршруту Женева-Киев-Донецк-Луганск? По дороге из Женевы больше чем 113 тон собрали бы, чем в Киеве. Почему Международный комитет Красного Креста не требует от РФ снабдить сепаратистов всем необходимым, а не только оружием, согласно Женевской конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны?
"Часть III. Оккупированные территории
Статья 55
Оккупирующая держава обязана при помощи всех имеющихся средств обеспечить снабжение гражданского населения продовольствием и санитарными материалами. Она должна, в частности, ввозить необходимые съестные припасы, санитарные материалы и другие предметы в тех случаях, когда ресурсы оккупированной территории будут недостаточны."
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Зачем??? Они живут багата! Не придерживаются "Хлебного перемирия". Зеачит, все есть у кормильцев.
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Ни хрена се. Красный крест не считает нужным подкормить воюющих украинцев. Ему ближе и понятнее кормить российских агрессоров.
Мистер Путин, очевидно, и есть тем лжепророком, о котором говорит Библия - "придёт (в последние времена) презренный и ложью овладеет царством". Ведь в том, что времена для многих окажутся "последними", сомневаться не приходится: рушатся ледники, которым по несколько десятков тысяч лет. Соответственно нет и ничего удивительного в том, что весь мир сегодня теми или иными способами воюет против Украины - страны, хоть немного противящейся пророку лжи.
Мы выстоим, если не будем вестись на побасенки о лжеперемириях. Всегда нужно помнить, что мирный договор по-русски - это Голодомор.
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И кстати, я не удивлюсь, если окажется, что это изобрели следующий способ ведения торговли Европы с Россией в обход санкций. Ведь так уж Европа выла по поводу нашей блокады.
Хоть кто-то проверял содержимое? Впрочем, толку скандалить с ожиревшей Европой, у европейцев совести отродясь не было - могут в результате окончательно оттяпать территорию, позволив России официально ввести "миротворцев". Проще всего взорвать этой конвой к чертям собачьим - по рашенскому принципу "кто взорвал, не знаем, настамнет".
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На радость боевикам и бандюкам новороссии!
Гумпормощь-выброшенная на ветер.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКрасный Крест направил на неподконтрольную часть Донецкой области более 110 тонн гумпомощи
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