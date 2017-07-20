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 Конгрессмены обратились к ФБР, заподозрив дочь Трампа в сокрытии связей ее мужа с РФ

иванка

В США группа из 22 конгрессменов от Демократической партии обратилась в Федеральное бюро расследований с просьбой выяснить, знала ли дочь президента США и советник Белого дома Иванка Трамп о встречах своего мужа Джареда Кушнера с российскими политиками.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в письме конгрессменов.

Вступая на должность советника Белого дома, Трамп заполняла форму, в которой должна была указать, имела ли она или кто-то из членов ее семьи контакты с иностранными правительствами за последние семь лет. Умышленное неуказание таких данных грозит тюремным заключением на срок до пяти лет.

Конгрессмены отметили, что обеспокоены, что Иванка Трамп, возможно, "участвовала в подобном обмане". Как сообщал УНИАН, ранее газета The Washington Post, ссылаясь на отчеты американской разведки, написала, что Кушнер в конце 2016 года обсуждал с послом России в США Сергеем Кисляком возможности использования защищенного канала дипломатической связи.

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прижали трампушку хорошо.
нам это на руку, будет импичмент, или нет.
вообще он достаточно долго умудряется импичмента избежать...
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Трамп на поводке,только в сторону )(уйла хвостом повиляет,сразу по морде
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Опасно жить в самообмане. Политику Трампа по отношению к Украине можно выразить в нескольких словах: "Кошка бросила котят - пусть *бутся как хотят".Трамп, как кобель, пометил границу своей территории в Восточной Европе. И это была Польша. Пренебрежительная встреча с Порошенко так же весьма красноречива.Это не встреча с союзником, и даже не встреча с вассалом.Так … чисто бизнес, уголек, и никакой политики.Легендарные "санкции" против России по прошествии времени кажутся все более пустым словом. Никаких отключений от SWIFT и чего-либо более серьезного. Думаю, что втихаря их суть давно отменили, оставив лишь оболочку.Похожая" ситуация в Сирии. Асад уже для США не враг. Враг только ИГИЛ, с которым Трамп борется плечо к плечу с Путиным. И скорее всего, вообще скоро покинет эту территорию, оставив ее под управлением России, Турции и Ирана.Все та же политика кошки и брошенных котят. Разве что пометит еще Израиль, как свою территорию. Чем эта новая политика США обернется для Украины? Тем, что мы останемся один на один с Путиным. Которому в Украине нужна пророссийская власть.По сути пророссийская и любая по форме. Поэтому не удивлюсь досрочным парламентским выборам, объединению ДНР и ЛНР в некое новое образование, и даже тому, что руководить этим образованием будет, к примеру, Азаров.В качестве украинского губернатора и сенатора нового двухпалатного парламента федеративной Украины. Примем ли мы такую реальность? И как нас будут в нее вталкивать? И как мы будем этому противостоять
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Много буков рабортяга Здесь столько никто не читает .
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Рвусь из сил и из всех сухожилий,
Но сегодня - опять, как вчера,-
Обложили меня, обложили,
Гонят весело на номера.
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Трампушка спекся!Вот что значит иметь дело с козломордами!
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Казалось , что тут такого. Разгаваривал ли, или не разгаваривал зять с Кисляком. Ан нет. Должен был при вступлении на должность обо всём расказать. А если сокрыл , так уже и нарушение. И при том , очень серъёзное . А тут ещё и вопрос возник , знала обо всём этом Иванка , или нет.
Другое дело в нас; всякие Липецки , Панамы , Нотердамы с плюсами , Мински .., коалиции без членов , и тишина ...., лиш только боты нафаливают , чоколадную жизнь.
А во всех негараздах украинцев "виноватая " Юля.
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Как вообще можно было , чтобы в США, где в ФБР серьезные профи, допустить к президенству человека, чья семья и он сам имеют такие тесные связи с россией- извечным врагом Америки, страной конкурентом , претендующей на мировое господство посредством подавления и уничтожение всего, что стоит у кацапии на пути, и США в этом списке первым номером.Как можно было не увидеть подсадную утку?
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Нет не истерика ,все просто:
ленивый- два раза ходит
жадный- два раза платит
дурной - два раза переделывает.
Не хотели разгрести тогда,придется сейчас , хоть будет намного труднее.
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Наверное дело в том, что к президентству там допускает народ, а не ФБР.
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Александр Тверской. Ни при чем?
20.07.2017 Рубрика: Мнения, Россия и мир Отзывов нет »
Конгрессмены обратились к ФБР, заподозрив дочь Трампа в сокрытии связей ее мужа с РФ - Цензор.НЕТ 2998Говоря «на» Украину, вы вкладываете копеечку в войну.
Говоря, что виноваты обе стороны и все не так однозначно, вы даете рубль на войну.
Говоря, что в Украине идет гражданское противостояние, вы вкладываете два рубля в войну.
Приезжая в оккупированный Крым, вы щедро даете сто рублей на войну.
Называя украинский народ братским, а родину единой, вы даете тысячу рублей на эту войну.
Поддерживая власть и Путина, вы отдаете всё, чтобы война продолжалась.
Не протестуя, не возражая, а безропотно и бессловесно сидя дома, уставившись в телевизор, вы надежно застраховываете свои персональные, посильные вклады в массовые убийства украинцев.
Вы - это и есть война. И она вам нравится.
Еще иногда, когда вам скучно и не хватает разнообразия, вы предлагаете помириться - без циничного лицемерия и кривляний на костях, вы никогда не любили воевать.
Пытаясь унизить и принизить другие народы и культуры, вы унижаете, прежде всего, себя.
Ставя себя выше других по национальному признаку, вы уменьшаетесь сами до размера ничтожеств.
Свято веря в любую ложь, вы становитесь соучастниками разрушительных последствий этой лжи.
Поэтому вы - это и есть война. И она вам нравится.
А генеральными спонсорами выступают публичные личности - актеры, режиссеры, спортсмены, журналисты, писатели, музыканты. Замалчивая войну и не говоря ей «НЕТ» на свои миллионные аудитории, публично не называя виноватых и гастролируя на оккупированных территориях, шастая на поклон в Кремль, они максимально продлевают срок этой страшной войне на востоке Украины.
«Не слышали», «Не знали», «Что от нас зависит»? Зависит всё.
Вы по кирпичикам от самого фундамента до пика строили и выстроили это уродливое здание войны. Педалируя шовинистским предлогом «на» и пользуясь риторикой великодержавного русского мира, вы создаете благоприятную для этой войны атмосферу в обществе, неосознанно или специально оправдываете её. А вершиной этой архитектуры насилия, которая позволила вести вашему государству вероломную войну с украинским народом, является ваше преступное бездействие.
Так что от вас, российские граждане: актеры, трактористы, певцы ртом, пенсионеры, инженеры, зависит абсолютно всё.
Потом не удивляйтесь - «почему нас так не любят» и уж точно не смейте возмущаться, когда за всё придётся отвечать сполна.
Александр Тверской.
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во у них там Санта Барбара . Видать Трамп круто наступил на хвостик .Ещё бы ФРС национализировал .Вообще был бы порядок .
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В США группа из 22 конгрессменов от Демократической партии....саме тому демократи програли вибори - фігней займались замість інтересів країни.
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А чем занимался Трамп во время выборов, неужели трудился в поте лица во благо Америки?
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Чиновник Белого дома"Путин на ужине сидел с первой леди США Меланией Трамп! . Бреммер(Eurasia Group):"Трамп встал со своего места посреди обеда и провел около часа, разговаривая "приватно и оживленно" с Путиным, и с ними был только личный переводчик роспрезидента."Отсутствие американского переводчика удивило других лидеров государств на обеде, это "нарушением протокола национальной безопасности".
Кортежи президентов отъехали от здания почти одновременно без десяти двенадцать ночи и позже всех, даже после автомобилей хозяйки саммита - Ангелы Меркель.

Трамп назвал новость о его второй встрече с Путиным фейковой.
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Батенька зятя трампа сидит в тюрьме за налоговые преступления. Хороша семья. Яке їхало, таке здибало.
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Вот это я называю демократией! Щемят дочь президента по полной! Слава США!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКонгрессмены обратились к ФБР, заподозрив дочь Трампа в сокрытии связей ее мужа с РФ
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