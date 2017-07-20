 Конгрессмены обратились к ФБР, заподозрив дочь Трампа в сокрытии связей ее мужа с РФ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в письме конгрессменов.
Вступая на должность советника Белого дома, Трамп заполняла форму, в которой должна была указать, имела ли она или кто-то из членов ее семьи контакты с иностранными правительствами за последние семь лет. Умышленное неуказание таких данных грозит тюремным заключением на срок до пяти лет.
Конгрессмены отметили, что обеспокоены, что Иванка Трамп, возможно, "участвовала в подобном обмане". Как сообщал УНИАН, ранее газета The Washington Post, ссылаясь на отчеты американской разведки, написала, что Кушнер в конце 2016 года обсуждал с послом России в США Сергеем Кисляком возможности использования защищенного канала дипломатической связи.
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нам это на руку, будет импичмент, или нет.
вообще он достаточно долго умудряется импичмента избежать...
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Но сегодня - опять, как вчера,-
Обложили меня, обложили,
Гонят весело на номера.
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Другое дело в нас; всякие Липецки , Панамы , Нотердамы с плюсами , Мински .., коалиции без членов , и тишина ...., лиш только боты нафаливают , чоколадную жизнь.
А во всех негараздах украинцев "виноватая " Юля.
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ленивый- два раза ходит
жадный- два раза платит
дурной - два раза переделывает.
Не хотели разгрести тогда,придется сейчас , хоть будет намного труднее.
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20.07.2017 Рубрика: Мнения, Россия и мир Отзывов нет »
Говоря «на» Украину, вы вкладываете копеечку в войну.
Говоря, что виноваты обе стороны и все не так однозначно, вы даете рубль на войну.
Говоря, что в Украине идет гражданское противостояние, вы вкладываете два рубля в войну.
Приезжая в оккупированный Крым, вы щедро даете сто рублей на войну.
Называя украинский народ братским, а родину единой, вы даете тысячу рублей на эту войну.
Поддерживая власть и Путина, вы отдаете всё, чтобы война продолжалась.
Не протестуя, не возражая, а безропотно и бессловесно сидя дома, уставившись в телевизор, вы надежно застраховываете свои персональные, посильные вклады в массовые убийства украинцев.
Вы - это и есть война. И она вам нравится.
Еще иногда, когда вам скучно и не хватает разнообразия, вы предлагаете помириться - без циничного лицемерия и кривляний на костях, вы никогда не любили воевать.
Пытаясь унизить и принизить другие народы и культуры, вы унижаете, прежде всего, себя.
Ставя себя выше других по национальному признаку, вы уменьшаетесь сами до размера ничтожеств.
Свято веря в любую ложь, вы становитесь соучастниками разрушительных последствий этой лжи.
Поэтому вы - это и есть война. И она вам нравится.
А генеральными спонсорами выступают публичные личности - актеры, режиссеры, спортсмены, журналисты, писатели, музыканты. Замалчивая войну и не говоря ей «НЕТ» на свои миллионные аудитории, публично не называя виноватых и гастролируя на оккупированных территориях, шастая на поклон в Кремль, они максимально продлевают срок этой страшной войне на востоке Украины.
«Не слышали», «Не знали», «Что от нас зависит»? Зависит всё.
Вы по кирпичикам от самого фундамента до пика строили и выстроили это уродливое здание войны. Педалируя шовинистским предлогом «на» и пользуясь риторикой великодержавного русского мира, вы создаете благоприятную для этой войны атмосферу в обществе, неосознанно или специально оправдываете её. А вершиной этой архитектуры насилия, которая позволила вести вашему государству вероломную войну с украинским народом, является ваше преступное бездействие.
Так что от вас, российские граждане: актеры, трактористы, певцы ртом, пенсионеры, инженеры, зависит абсолютно всё.
Потом не удивляйтесь - «почему нас так не любят» и уж точно не смейте возмущаться, когда за всё придётся отвечать сполна.
Александр Тверской.
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Кортежи президентов отъехали от здания почти одновременно без десяти двенадцать ночи и позже всех, даже после автомобилей хозяйки саммита - Ангелы Меркель.
Трамп назвал новость о его второй встрече с Путиным фейковой.
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