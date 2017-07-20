 Мингарелли призвал украинские власти ускорить расследование убийства Шеремета

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом говорится в сообщении представительства ЕС в Украине.
"Несомненно, доверие граждан Украины к правоохранительным органам невозможно без достижения прогресса в этом деле", - заявил дипломат.
Он отметил, что "год назад украинское гражданское общество и медиасообщество потеряли своего наиболее талантливого и смелого журналиста".
"Эта трагедия до сих пор остается источником печали для его семьи и многих друзей и коллег, которые вместе с Павлом Шереметом защищали свободу прессы и общественные интересы всего региона", - подчеркнул Мингарелли.
"В день этой трагической годовщины хотел бы в который раз призвать украинскую власть провести быстрое и прозрачное расследование этого преступления. Нужно найти и привлечь к ответственности виновных в совершении такого брутального преступления", - добавил посол.
Как сообщалось, 20 июля 2016 года утром в результате взрыва машины погиб известный журналист Павел Шеремет. Предварительно следователи квалифицируют это событие как умышленное убийство. В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.
Очевидцы рассказывают, взрыв произошел, когда Шеремет остановился при выезде на главную дорогу. И отмечают большую силу взрыва: "Детали аж сюда долетели ". Позже были обнародованы кадры момента взрыва автомобиля с журналистом Шереметом.
Вместе с тем, Генпрокурор Луценко заявил: "Смерть Шеремета - следствие срабатывания взрывного устройства. Это убийство ". Позже в МВД добавили, что сработало безоболочное самодельное устройство, мощностью до 600 грамм в тротиловом эквиваленте.
10 мая 2017 журналисты издания "Слідство.Інфо" презентовали фильм-расследование, в котором утверждают, что за Павлом Шереметом в день его убийства следил экс-сотрудник СБУ. В СБУ заявили, что Устименко уволили из ведомства в 2014 г. Полиция его допросила.
227 13
Материалы по теме: Убийство Шеремета
"Год без Павла": сотни людей направляются к зданиям Администрации Президента и МВД(19)
Украина, Беларусь и Польша создадут Фонд защиты памяти Павла Шеремета(12)
Следствию необходимо изучить журналистскую работу Шеремета в Украине как возможный мотив убийства, - Комитет защиты журналистов (обновлено)(10)
Порошенко требует публичного отчета о расследовании убийства Шеремета(41)
Журналистка: Расследование убийства Шеремета откровенно провалено(0)
Порошенко требует публичного отчета правоохранителей по расследованию убийства Шеремета(30)
В деле Гонгадзе надо назвать заказчика. Он должен попасть на скамью подсудимых, - Сюмар. ВИДЕО(50)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Сопредседатель "Союза-90"/"Зеленых" и кандидат в канцлеры ФРГ от этой партии Джем Оздемир в интервью DW заявил, что санкции против Кремля необходимо ужесточить, поскольку российские власти не за что поощрять в сложившейся ситуации.
Ответить