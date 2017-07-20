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 Политика Украины, Происшествия
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 Мингарелли призвал украинские власти ускорить расследование убийства Шеремета

мингарелли

Посол Европейского союза в Украине Хьюг Мингарелли призвал украинские власти ускорить расследование убийства журналиста Павла Шеремета.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом говорится в сообщении представительства ЕС в Украине.

"Несомненно, доверие граждан Украины к правоохранительным органам невозможно без достижения прогресса в этом деле", - заявил дипломат.

Он отметил, что "год назад украинское гражданское общество и медиасообщество потеряли своего наиболее талантливого и смелого журналиста".

"Эта трагедия до сих пор остается источником печали для его семьи и многих друзей и коллег, которые вместе с Павлом Шереметом защищали свободу прессы и общественные интересы всего региона", - подчеркнул Мингарелли.

"В день этой трагической годовщины хотел бы в который раз призвать украинскую власть провести быстрое и прозрачное расследование этого преступления. Нужно найти и привлечь к ответственности виновных в совершении такого брутального преступления", - добавил посол.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Год назад в Киеве был убит журналист Павел Шеремет. ФОТОрепортаж

Как сообщалось, 20 июля 2016 года утром в результате взрыва машины погиб известный журналист Павел Шеремет. Предварительно следователи квалифицируют это событие как умышленное убийство. В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.

Очевидцы рассказывают, взрыв произошел, когда Шеремет остановился при выезде на главную дорогу. И отмечают большую силу взрыва: "Детали аж сюда долетели ". Позже были обнародованы кадры момента взрыва автомобиля с журналистом Шереметом.

Вместе с тем, Генпрокурор Луценко заявил: "Смерть Шеремета - следствие срабатывания взрывного устройства. Это убийство ". Позже в МВД добавили, что сработало безоболочное самодельное устройство, мощностью до 600 грамм в тротиловом эквиваленте.

10 мая 2017 журналисты издания "Слідство.Інфо" презентовали фильм-расследование, в котором утверждают, что за Павлом Шереметом в день его убийства следил экс-сотрудник СБУ. В СБУ заявили, что Устименко уволили из ведомства в 2014 г. Полиция его допросила.


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Один порядочный человек . А голова Верзовной рады, премьер, президент и Грицак с Аваковым - молчат.
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Как можно ускорить то ,шо не движется.Европа уже должна на четвёртый год опомниться,и признать,шо у нас власть бездействует.
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Иш чего захотел, шатун зрадофильский! Может тебе еще и убийство Гонгадзе расследовать и рыжего таракана посадить?
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в россии назначили на должность убийцы Немцова.
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Как можно ускорить то ,что было сразу остановлено Вы професионалов с пузяхами видели , которые последний расстрел в Киеве ведут
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сучары, призовите хуйла не проливать кровь украинцев!...
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А почему не конкретно к Порошенко, который "брал это дело под личный контроль" (как и дело "бриллиантовых прокуроров" и т.д.)?
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