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 Политика Украины
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 "Налог на Малороссию": в "ДНР" террористы ввели пятипроцентную комиссию с любых счетов юрлиц

днр

Террористы взымают 5% комиссии при любых оплатах предпринимателей.

Как передает Цензор.НЕТ, такую информацию на своей странице опубликовал житель Донецка Максим Шевченко.

"Колонка экономического вестника днровского бандостана. С 1.07 при оплате счетов, выписанных юридическими лицами через банк ЦРБ, взымается комиссия 5%. Ни в России ни в Украине до подобного идиотизма не додумались. Теперь ЧП-шник или физлицо должно при официальной покупке заплатить непонятно за что 5%, это в добавок к 5% пошлин и 2,5% налогов с оборота", - пишет он.

Налог на Малороссию: в ДНР террористы ввели пятипроцентную комиссию с любых счетов юрлиц 01

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В свою очередь, один из организаторов так называемого "референдума" в Донецкой области Роман Лягин назвал этот сбор "налогом на Малороссию".

Налог на Малороссию: в ДНР террористы ввели пятипроцентную комиссию с любых счетов юрлиц 02

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Захарченко уже не хватает денег на бухло.
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Нет никакой малокацапии.Есть оккупированные территории Украины.Автору статьи,несмотря на кавычки,за заглавие статьи нужно морду бить.
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Малозасросия нуждается в поддержке..а..ха..ха..ха домбас не поставить на калени..а..ха..ха потому, что он раком привык стоять..а..ха..ха
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У плешивого бабло заканчивается марионеток кормить?
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Нанорашка .!? ..Скрепа ..душевно ...
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.."Налог на Малороссию": в "ДНР" террористы ввели пятипроцентную комиссию с любых счетов юрлиц - Цензор.НЕТ 9906....
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Маловато как-то стоит независимость от "бЕндеровцев". Увеличивать нужно.
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Эх маладая республика да чего там страна нахренросия как молодая невеста без приданого и счастливого будущего ?
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Донбасс всех кормит..шо там говорить...Черкассы, готовьтесь, на вас 5% выделяют😀
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Ну а шож дырявые хотели?
Молодое "государство". Два дня всего. Захарченке деньги чай нужны! На Боярку там, или даже на водочку с коньячком!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Налог на Малороссию": в "ДНР" террористы ввели пятипроцентную комиссию с любых счетов юрлиц
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