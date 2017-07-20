 "Налог на Малороссию": в "ДНР" террористы ввели пятипроцентную комиссию с любых счетов юрлиц

Как передает Цензор.НЕТ, такую информацию на своей странице опубликовал житель Донецка Максим Шевченко.
"Колонка экономического вестника днровского бандостана. С 1.07 при оплате счетов, выписанных юридическими лицами через банк ЦРБ, взымается комиссия 5%. Ни в России ни в Украине до подобного идиотизма не додумались. Теперь ЧП-шник или физлицо должно при официальной покупке заплатить непонятно за что 5%, это в добавок к 5% пошлин и 2,5% налогов с оборота", - пишет он.
В свою очередь, один из организаторов так называемого "референдума" в Донецкой области Роман Лягин назвал этот сбор "налогом на Малороссию".
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много веселых текстов
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Молодое "государство". Два дня всего. Захарченке деньги чай нужны! На Боярку там, или даже на водочку с коньячком!
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