 "Год без Павла": сотни людей направляются к зданиям Администрации Президента и МВД

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Через несколько минут собравшиеся на месте гибели Павла Шеремета люди отправятся под здания Службы безопасности Украины, Администрации Президента и Министерства внутренних дел.
В настоящее время насчитывается около трех сотен участников акции.
Маршрут шествия в рамках акции "Год без Павла":
8:00 - сбор на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого
8:15 - 8:35 - акция минута молчания на месте убийства Павла
8:45 - 8:50 - формирование колонны
9:00 - шествие отправляется в сторону Нацполиции. Люди несут портрет Павла и плакаты
9:30 - шествие доходит до улицы Банковой
9:30 - 9.45 - остановка
9:45 - шествие отправляется к зданию Национальной полиции на улице Богомольца.
10:00 - заключительная часть под зданием Национальной полиции.
Как сообщалось, 20 июля 2016 года утром в результате взрыва машины погиб известный журналист Павел Шеремет. Предварительно следователи квалифицируют это событие как умышленное убийство. В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства. Мининформполитики намерено инициировать создание Межведомственной рабочей группы по расследованию гибели журналиста Шеремета.
Очевидцы рассказывают, взрыв произошел, к гда Шеремет остановился при выезде на главную дорогу. И отмечают большую силу взрыва: "Детали аж сюда долетели ". Позже были обнародованы кадры момента взрыва автомобиля с журналистом Шереметом.
Вместе с тем, Генпрокурор Луценко заявил: "Смерть Шеремета - следствие срабатывания взрывного устройства. Это убийство ". Позже в МВД добавили, что сработало безоболочное самодельное устройство, мощностью до 600 грамм в тротиловом эквиваленте.
Трагическая гибель журналиста вызвала широкий общественный резонанс. Главред "Украинской правды" отметила: "Это удар по всей украинской журналистике ". В ОБСЕ призвали привлечь организаторов и исполнителей убийства к ответственности. Глава МИД Литвы Линкявичюс призвал провести тщательное расследование. Президент Украины Порошенко выразил соболезнования родным и близким Шеремета. Спикер Верховной Рады Парубий призвал провести безотлагательное расследование. Аналогично, быстрого и эффективного расследования потребовал премьер Гройсман. Также, свои соболезнования близким журналиста выразил секретарь СНБО Турчинов. Президент ПАСЕ Аграмунт назвал убийство "атакой на свободу СМИ ". А белорусский оппозиционер Статкевич заявил, что " это был теракт прежде всего против Беларуси, а не Украины ". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попробовала использовать убийство Шеремета в пропагандистских целях, на что получила эмоциональный ответ от российского писателя Шендеровича: "Вот же бесстыжая бл#дь! ". Свои соболезнования и пожелания о скорейшем расследовании дела высказали посольство США и представительство ЕС в Украине. А некоторые украинские политики предостерегли коллег от использования трагедии в политических целях.
В ходе совещания руководителей силовых ведомств Украины с главой государства была создана специальная оперативная группа. К расследованию Украина попросила присоединиться экспертов ФБР и Europol. В частности, СБУ будет работать над версией, что целью убийства Шеремета была дестабилизация ситуации в Украине. В свою очередь, Генпрокурор Луценко предложил использовать рамки металлоискателей на всех массовых акциях: "Убийство Шеремета может действительно быть частью какого-то большого плана ". Порошенко призвал правоохранителей провести расследование как можно прозрачнее и оперативнее: "Прошу не исключать ни одной версии. Мы не дадим никому открыть второй фронт внутри страны ". Также глава государства поручил предоставить охрану руководителю-основателю "Украинской правды" Алене Притуле.
По словам советника главы СБУ Юрия Тандита, в деле об убийстве Шеремета рассматриваются шесть версий.
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да ещё луцик за налогами неугодных гоняется по Парламенту..
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"9:00 - шествие отправляется в сторону Нацполиции. Люди несут портрет Павла и плакаты".
Источник: https://censor.net.ua/n448472
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Можеш мене поздоровити- моєму сину сьогодні 25 виповнилося.
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А ти в якому званні?
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ГЕНІЙ.
У нерозкритті справ.
ЛЮдина на свому місці.
ГЕнпрокурора.
Будь-який президент України підтвердить.))
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Если у нас творится точно такое!!!
В отличие от вас подстилок оффшорного барыги, для активистов - Украина и ее будущее, намного больше значит, чем то, шо происходит на расеи.
Кроме того вас - паразитов общества, существующих на деньги госбюджета, создавали для защиты Украины, а вы мрази, защищаете интересы воровской, гешефтной шоблы торгашей, оффшорного барыги.
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Но мой комент не отменяет вопросов как к СБУ так и к полиции, когда немытая кацапня убивает в Украине кого и когда хочет
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Про загибель поліцейських я нічого такого не говорив-не бреши.
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Тоже мне большая "шишка". убили - пусть отдыхает!
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Что РАБссия, со своим звериным оскалом, добралась уже и до Украины, не?
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Аваков: "Амброськин- лучшая кандидатура на зама главы нацполиции".Жаль, что у меня с аваковым дисконнект. Я бы посоветовала ему назначить головой нацполиции еще одного достойного.Помните Могилева? Простаивает такая чудесная кандидатура!За его голову тоже кое-что дадут. Главное, что оба прошли Крым. Можно сказать, получили там боевое крещение. Шутка ли сказать, передать россиянам дела без единого выстрела!Liza Bogutskaya...
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БОИТСЯ ВОРОВСКАЯ ШОБЛА НАРОДНОГО ГНЕВА!!!
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