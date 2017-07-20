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 Происшествия, Общество
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Все про:акция (2174) убийство (5069) Шеремет (255)

 "Год без Павла": сотни людей направляются к зданиям Администрации Президента и МВД

шеремет

После почтения памяти журналиста Павла Шеремета на месте его гибели, собравшиеся люди отправятся под здания Администрации Президента и Министерства внутренних дел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Через несколько минут собравшиеся на месте гибели Павла Шеремета люди отправятся под здания Службы безопасности Украины, Администрации Президента и Министерства внутренних дел.

В настоящее время насчитывается около трех сотен участников акции.

Маршрут шествия в рамках акции "Год без Павла":

8:00 - сбор на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого

8:15 - 8:35 - акция минута молчания на месте убийства Павла

8:45 - 8:50 - формирование колонны

9:00 - шествие отправляется в сторону Нацполиции. Люди несут портрет Павла и плакаты

9:30 - шествие доходит до улицы Банковой

9:30 - 9.45 - остановка

9:45 - шествие отправляется к зданию Национальной полиции на улице Богомольца.

10:00 - заключительная часть под зданием Национальной полиции.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Год назад в Киеве был убит журналист Павел Шеремет. ФОТОрепортаж

Как сообщалось, 20 июля 2016 года утром в результате взрыва машины погиб известный журналист Павел Шеремет. Предварительно следователи квалифицируют это событие как умышленное убийство. В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства. Мининформполитики намерено инициировать создание Межведомственной рабочей группы по расследованию гибели журналиста Шеремета.

Очевидцы рассказывают, взрыв произошел, к гда Шеремет остановился при выезде на главную дорогу. И отмечают большую силу взрыва: "Детали аж сюда долетели ". Позже были обнародованы кадры момента взрыва автомобиля с журналистом Шереметом.

Вместе с тем, Генпрокурор Луценко заявил: "Смерть Шеремета - следствие срабатывания взрывного устройства. Это убийство ". Позже в МВД добавили, что сработало безоболочное самодельное устройство, мощностью до 600 грамм в тротиловом эквиваленте.

Трагическая гибель журналиста вызвала широкий общественный резонанс. Главред "Украинской правды" отметила: "Это удар по всей украинской журналистике ". В ОБСЕ призвали привлечь организаторов и исполнителей убийства к ответственности. Глава МИД Литвы Линкявичюс призвал провести тщательное расследование. Президент Украины Порошенко выразил соболезнования родным и близким Шеремета. Спикер Верховной Рады Парубий призвал провести безотлагательное расследование. Аналогично, быстрого и эффективного расследования потребовал премьер Гройсман. Также, свои соболезнования близким журналиста выразил секретарь СНБО Турчинов. Президент ПАСЕ Аграмунт назвал убийство "атакой на свободу СМИ ". А белорусский оппозиционер Статкевич заявил, что " это был теракт прежде всего против Беларуси, а не Украины ". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попробовала использовать убийство Шеремета в пропагандистских целях, на что получила эмоциональный ответ от российского писателя Шендеровича: "Вот же бесстыжая бл#дь! ". Свои соболезнования и пожелания о скорейшем расследовании дела высказали посольство США и представительство ЕС в Украине. А некоторые украинские политики предостерегли коллег от использования трагедии в политических целях.

В ходе совещания руководителей силовых ведомств Украины с главой государства была создана специальная оперативная группа. К расследованию Украина попросила присоединиться экспертов ФБР и Europol. В частности, СБУ будет работать над версией, что целью убийства Шеремета была дестабилизация ситуации в Украине. В свою очередь, Генпрокурор Луценко предложил использовать рамки металлоискателей на всех массовых акциях: "Убийство Шеремета может действительно быть частью какого-то большого плана ". Порошенко призвал правоохранителей провести расследование как можно прозрачнее и оперативнее: "Прошу не исключать ни одной версии. Мы не дадим никому открыть второй фронт внутри страны ". Также глава государства поручил предоставить охрану руководителю-основателю "Украинской правды" Алене Притуле.

По словам советника главы СБУ Юрия Тандита, в деле об убийстве Шеремета рассматриваются шесть версий.



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До тих пір поки не будуть сидіти в тюрмі замовники вбивства Гонгадзе - Кучма і Литвин ніякі злочини проти журналістів і не тільки не будуть розкриті!!!
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Інколи Богуцька часто говорить правильні речі,але в основному у неї "аберація свідомості",пов"язана з просто хворобливою ненавистю до Порошенко(так у більшості "заюльків").
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Я не слежу постоянно за ее высказываниями. Может быть вы в курсе, Богуцкая часто осуждает в свих постах пуйла?
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Собакин спит... грицацуев ксивы на пропуск товаров в аТО штампует - куда там что-то расследовать...
да ещё луцик за налогами неугодных гоняется по Парламенту..
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А чому не прописано, що саме і кому ці "люди" мають говорити?
"9:00 - шествие отправляется в сторону Нацполиции. Люди несут портрет Павла и плакаты".

Источник: https://censor.net.ua/n448472
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За тебе я точно не хвилююся- пальці по плечі відкусиш...))
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Ось зараз я аж перелякався-як поводитися з відьмами я хоч приблизно знаю...
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Ну хоч щось гарне я вже сьогодні зробив.
Можеш мене поздоровити- моєму сину сьогодні 25 виповнилося.
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счас кацаПсинский десант из Берлоги вылезет
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Хіба що "друга зміна"- десант завжди тут. Працюють...
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Пускай мимо администрации прямиком шагают к Кремлю, там десятки таких нераскрытых убийств начиная с Листьева и по сей день, фактически и пары лет не проходило чтобы какого-ни будь более или менее известного журналиста не убили. Тем более что судя по потчерку авторы именно там.
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так что мешает раскрывать публичные казни собакову и алко-югику, если даже рядовой рошеновец знает откуда ноги растут.
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Знати і довести-дві різні речі, як кажуть в Одесі-мамі.
А ти в якому званні?
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ЮГІК ТАЛАНТ.
ГЕНІЙ.


У нерозкритті справ.


ЛЮдина на свому місці.
ГЕнпрокурора.
Будь-який президент України підтвердить.))
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Та не, дружок, идти будут к тем, кто сильнее всех бил себя в грудь со словами "это рука России" но за год с помощью самой лучшей новой полиции и даже фбр не нашел никаких доказательств этому.
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Бо рашка ці докази добре заховала- це об'єктивна думка?
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если доказательства хорошо скрыты, то почему решил что это след кацапстана, это во первых, во вторых если не справляешься вали нафиг, но какой барыга в Украине сам кинет свою рыбную должность, каста ублюдков с круговой порукой.
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Почему ты порохососс киваешь на расею, отправляя активистов к кремльблю?


Если у нас творится точно такое!!!


В отличие от вас подстилок оффшорного барыги, для активистов - Украина и ее будущее, намного больше значит, чем то, шо происходит на расеи.


Кроме того вас - паразитов общества, существующих на деньги госбюджета, создавали для защиты Украины, а вы мрази, защищаете интересы воровской, гешефтной шоблы торгашей, оффшорного барыги.




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Который год ходят туда-сюда с плакатами яйцами и зеленкой. Если сами не хотите работать, так другим не мешайте.
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І хто тобі працювати заважає? Тонкіше треба, тонкіше...
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Плеать, вой за засланным пропаганистом (пусть и используемым втемную), а про ребят, погибших на Донбассе такого воя нет. Опять проститутки проплаченные бегают.

Но мой комент не отменяет вопросов как к СБУ так и к полиции, когда немытая кацапня убивает в Украине кого и когда хочет
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Был бы в Киеве, точно присоединился. За год дело не сдвинулось. Напрашивается 2 условия, либо властям не выгодно, либо они сами это организовали (В это мало верится).Но власти в любом случае несут ответственность!
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Ну так сдвинь дело! Ночью неизвестно кто подложил взрывчатку. Кого искать?
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Патриоты на передовой гибнут каждый день,а эти хороводы водят за деньги.
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Шеремет не однозначная, прокацапская личность, как человека жаль конечно, но как журналист он работал против Украины.
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Ти хоч чув його ефіри? Один з небагатьох журналістів, що не зрадив засади професії!
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И что теперь? Когда гибнуть полицейские ты говоришь что это их работа! Так это тоже была его работа!
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Він не військовий журналіст.
Про загибель поліцейських я нічого такого не говорив-не бреши.
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Сегодня ежедневно убивают людей десятками! А помнят только про Павла!
Тоже мне большая "шишка". убили - пусть отдыхает!
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Когда застрелили Галю Старовойтову в ноябре 1998 года,мне тогда подумалось :Теперь будет другая РАБссия,со звериным оскалом,что в принципе и произошло........
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Вы так много знаете о событиях на раисе и так мало о происходящем в Украине. События со Старовойтовой вас волнуют больше, чем с Шереметом. Почему же вы не проводите логическую линию дальше? Смерть Старовойтовой ознаменовала измения на раисе, а смерть Шеремета вам ничё не говорит?
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"а смерть Шеремета вам ничё не говорит?"
Что РАБссия, со своим звериным оскалом, добралась уже и до Украины, не?
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Как засцали порохоботы, когда их хозяевам только намекнули про ответственность. Эти псы прямо жёлчью исходят.
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Заснять всех кто идет в колоне.Украина должна знать своих врагов.
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Та не..у человека с аналитикой в голове все прерасно..в отличии... Казань сдал...Крым сдал..Донбасс сдам..
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На РАБссии с 1991 года убито 446 журналистов,поплачте кацаПсины....
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Ты не на раисю тыкай, меня не ипёт: "Что там в России?". Я живу в Украине и меня волнует происходящее здесь.
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Живи,я что тебе мешаю?Хрюкай себе под нос что хочешь...
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...таке на цензорі банять... а це якраз про Україну...

Аваков: "Амброськин- лучшая кандидатура на зама главы нацполиции".Жаль, что у меня с аваковым дисконнект. Я бы посоветовала ему назначить головой нацполиции еще одного достойного.Помните Могилева? Простаивает такая чудесная кандидатура!За его голову тоже кое-что дадут. Главное, что оба прошли Крым. Можно сказать, получили там боевое крещение. Шутка ли сказать, передать россиянам дела без единого выстрела!Liza Bogutskaya...
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Ну подумаешь,Старый... Были порохоботы, станут бойкоботы..делов та
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А шо эта порхатоботов, целым стадом, пригнали на эту тему?

БОИТСЯ ВОРОВСКАЯ ШОБЛА НАРОДНОГО ГНЕВА!!!







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нет никакого гнева..к сожалению..мантра "путиннападёт" даёт очень широкие преференции власти по грабежу и беспределу..
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Круче всех застрелили Игоря Талькова,неизвестный маньяк
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Жириновский в Ютьюбе боится Хунты Порошенко,и местное украинское отребье тоже.УДИВИТЕЛЬНАЯ штука...
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Не, я вполне таки допускаю, что шествие инициировал Поця, ради свержения фронтовика Сабакова, по програме укрепления вертикали власти. С них станется, свою шкуру спасать самое время.
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КацаКрысы в даже не паскуды,вы хуже...Майдан в октябре 1993 года на РАБссии был правильный,когда с танков по кацаПсинскому парламенту пуляли,Украинский Майдан был неправильный и Плешивое Чмо ваш кумир...Обыкновенный киллер РАБссии..
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ну пусть шагают на крастную плосчадь,у хуйла требуют .чего на банковую шляться?
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Охренеть, неужели год прошел... Время бежит так, что не успеваешь даже замечать...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Год без Павла": сотни людей направляются к зданиям Администрации Президента и МВД
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