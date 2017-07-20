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 Год назад в Киеве был убит журналист Павел Шеремет. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ровно год назад, 20 июля, в результате подрыва машины в Киеве погиб известный журналист Павел Шеремет. Украинцы собираются на месте его гибели, чтобы почтить его память.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Друзья, близкие и просто неравнодушные люди пришли почтить память известного журналиста Павла Шеремета на место его гибели.

На пересечении улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого, где и взорвался автомобиль Шеремета, собрались журналисты, его коллеги. Люди зажигают лампадки и приносят цветы.

Год назад в Киеве был убит журналист Павел Шеремет 01


Спустя год имена убийц и заказчиков так и не названы. Генпрокурор Украины Юрий Луценко недавно заявил об отсутствии серьезного прогресса в расследовании дела об убийстве журналиста. Президент Петр Порошенко пообещал лично содействовать расследованию и пригласить иностранных экспертов в помощь.

Год назад в Киеве был убит журналист Павел Шеремет 02

В свою очередь, 12 июля Комитет защиты журналистов обнародовал отчет "Отказ от правосудия: расследование убийства Павла Шеремета в Украине не дало результатов". Комитет заявил об отсутствии конкретных результатов в расследовании убийства Шеремета и порекомендовал Украине задействовать все необходимые ресурсы для установления организаторов этого преступления, изучив его журналистскую деятельность в Украине как потенциальный мотив убийства.

Год назад в Киеве был убит журналист Павел Шеремет 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина, Беларусь и Польша создадут Фонд защиты памяти Павла Шеремета

Напомним, утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины погиб известный журналист Павел Шеремет. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство. В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства. Мининформполитики намерено инициировать создание Межведомственной рабочей группы по расследованию гибели журналиста Шеремета.

Год назад в Киеве был убит журналист Павел Шеремет 04

Очевидцы рассказывают, взрыв произошел, когда Шеремет остановился при выезде на главную дорогу. И отмечают большую силу взрыва: "Детали аж сюда долетели ". Позже были обнародованы кадры момента взрыва автомобиля с журналистом Шереметом.

Год назад в Киеве был убит журналист Павел Шеремет 05


Вместе с тем, Генпрокурор Луценко заявил: "Смерть Шеремета - следствие срабатывания взрывного устройства. Это убийство ". Позже в МВД добавили, что сработало безоболочное самодельное устройство, мощностью до 600 грамм в тротиловом эквиваленте.

Год назад в Киеве был убит журналист Павел Шеремет 09


Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В журналистском расследовании убийства Шеремета была одна видеозапись, которой не было у следствия, - Геращенко. ВИДЕО

Год назад в Киеве был убит журналист Павел Шеремет 07


Трагическая гибель журналиста вызвала широкий общественный резонанс. Главред "Украинской правды" отметила: " Это удар по всей украинской журналистике ". В ОБСЕ призвали привлечь организаторов и исполнителей убийства к ответственности. Глава МИД Литвы Линкявичюс призвал провести тщательное расследование. Президент Украины Порошенко выразил соболезнования родным и близким Шеремета. Спикер Верховной Рады Парубий призвал провести безотлагательное расследование. Аналогично, быстрого и эффективного расследования потребовал премьер Гройсман. Также, свои соболезнования близким журналиста выразил секретарь СНБО Турчинов. Президент ПАСЕ Аграмунт назвал убийство " атакой на свободу СМИ ". А белорусский оппозиционер Статкевич заявил, что " это был теракт прежде всего против Беларуси, а не Украины ". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попробовала использовать убийство Шеремета в пропагандистских целях, на что получила эмоциональный ответ от российского писателя Шендеровича: " Вот же бесстыжая бл#дь! ". Свои соболезнования и пожелания о скорейшем расследовании дела высказали посольство США и представительство ЕС в Украине. А некоторые украинские политики предостерегли коллег от использования трагедии в политических целях.

Год назад в Киеве был убит журналист Павел Шеремет 08


Смотрите на "Цензор.НЕТ: Полиция допросила более 3 тыс. человек и провела следственный эксперимент с участием экс-сотрудника СБУ Устименко в рамках дела об убийстве Шеремета. ДОКУМЕНТ

Год назад в Киеве был убит журналист Павел Шеремет 09


В ходе совещания руководителей силовых ведомств Украины с главой государства была создана специальная оперативная группа. К расследованию Украина попросила присоединиться экспертов ФБР и Europol. В частности, СБУ будет работать над версией, что целью убийства Шеремета была дестабилизация ситуации в Украине. В свою очередь, Генпрокурор Луценко предложил использовать рамки металлоискателей на всех массовых акциях: " Убийство Шеремета может действительно быть частью какого-то большого плана ". Порошенко призвал правоохранителей провести расследование как можно прозрачнее и оперативнее: " Прошу не исключать ни одной версии. Мы не дадим никому открыть второй фронт внутри страны ". Также глава государства поручил предоставить охрану руководителю-основателю "Украинской правды" Алене Притуле.


Год назад в Киеве был убит журналист Павел Шеремет 10


По словам советника главы СБУ Юрия Тандита, в деле об убийстве Шеремета рассматриваются шесть версий.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также, Шеремет был одним из основателей "Белорусского партизана".


Год назад в Киеве был убит журналист Павел Шеремет 11


В июле 1997 года, во время съемки репортажа о ситуации на белорусско-литовской границе, был арестован сотрудниками силовых структур Беларуси по обвинению якобы в незаконном пересечении государственной границы, в получении денег от зарубежных спецслужб и в незаконной журналистской деятельности. Был приговорен к двум годам лишения свободы условно и к одному году испытательного срока, проведя в тюрьме в общей сложности три месяца.

Год назад в Киеве был убит журналист Павел Шеремет 12


ФОТО, ВИДЕО: Олег Богачук для Цензор.НЕТ.
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Уже год прошел??????
Пля как время быстро идет и с каждым днем ускоряется!!!
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То же самое, чувство, как пару месяцев назад
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Надо еще сильнее сплотиться в едином информационном и идеологическом пространстве, чтобы у врагов не было ни единого шанса добиться поставленных целей. Одна страна, один народ, один Президент, одна идеология - общая европейская цель.
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быстрее у орков на въезде нужно пальчики собирать, убийства сократятся, попомните мои слова.
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чего приходил,нулёвка?може чо сказать хотел?
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гыга, а хотел бы в такой будке при маетке Офшорника работать? Вчы испанську
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Ну ты бы еще в теме про Гонгадзе сделал бы кругли очи аки карамели Бим-Бом и спросил бы - причем здесь Чучма
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после этого таких как ты попускает - или таблетки таки дают...?
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а як же "розкрити вбивство - це справа честі"?
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Политковская Немцов Шеремет Вороненков...
путлер следующий
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Шел там сёдня утром. Увидел толпу. Играл Спрингстин "Филадельфия". Операторов да фотографов больше, чем помянующих. В воздухе витала лёгкая неискренность, а мож мне почудилось.

А зачем три одинаковые фото, Цензор?
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надеюсь, после назначения наркодиллера из Крыма первым замом авакова, расследование пойдёт быстрее.
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Убийства Шеремета и недавнее полковника Шаповала выполнены очень профессионально.Кто нас профи? правильно,Гексогенная РАБссия
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Не успел появиться коммент с обвинением в сторону россии, как его тут же пытаются спамить.
Обижаются мокши. А за что? Их в кои-то веки назвали профессионалами.
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Доброе Утро! А кто ж тогда на Геращенко покушался? Профессионалы закончились?
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И вам бодрого утра, знакомый незнакомец))
В россии говорят "и на старуху бывает проруха"...
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Бывает и проруха. На России еще говорят... Если бы у Старухи был бы ..., она была бы Стариком... Как-то так, примерно, кажется. А если серьёзно. То что делать с расследованием "Громадьске тв"?
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Надо ознакомиться с этим расследованием. Учитывая то, что на "Громадськом" работают такие журналисты как Станко, я постараюсь Очень внимательно знакомиться с их материалом.
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Громадьскому кто-то "удачно" слил информацию, которой они если быть честными, совершенно не смогли воспользоваться, либо не хотели. Но все равно, вопросы ими поставленные, так и не нашли ответов!
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Когда ознакомлюсь, поделюсь с вами своими мыслями.
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Договорились. Я бы вам посоветовал одну ссылочку, но боюсь, что она Вам не очень понравится. Однако, для составления объективного мнения, нужно пользоваться разными источниками! Правда?
https://www.youtube.com/watch?v=8GITE9tc_Bg
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взяла ссылочку, положила на полочку, когда будет время, посмотрю
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Удачи. Вынужден Вас покинуть. Есть несколько неотложных дел. Еще увидимся! Пока!
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Пока все следы ведут к участникам одного из добробатов . В открытых источниках уже много об этом информации.
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Не нужно недооценивать противника, который может иметь своих агентов или использовать втемную участников добробатов. Не забываем о Краснове, и он явно такой не один.
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Гордон как всегда все знает, и про Бандеру, и про Шухевича.
Так он назвал убийц Шеремета?
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В євреїв, коли справа стосується Шухевича або Бандери, проявляються ще совкові міфи. Вони добряче засіли в їх головах і не виходять. Те ж саме стосується і Бабиного Яру. Але про те, що вбивство Шеремета розкрито- чув уже давно. Про це говорить не тільки Гордон. Іслід веде в наше СБУ а не в бік Росії.
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Навіщо і за що нашому СБУ потрібно було вбивати Шеремета?
Наперед було зрозуміло, що хай підніметься на весь світ.
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Это дело рук сртрудников СБУ, действующих или бывших. Об этом в Киеве говорят в открытую. Не знают этого только те, кто должны знать.
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слышь "калмык", ты украинцев работать хочешь научить?
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смешные люди... с требованием расследовать убийство?!... будто забыли в какой стране живут.
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Анатомия безнаказанности: Нераскрытые убийства журналистов в россии.
https://cpj.org/ru/2009/09/russia-impunity.php
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Плеать, вой за засланным пропаганистом (пусть и используемым втемную), а про ребят, погибших на Донбассе такого воя нет. Опять проститутки проплаченные бегают.

Но мой комент не отменяет вопросов как к СБУ так и к полиции, когда немытая кацапня убивает в Украине кого и когда хочет
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После интервью лени Длинного о карамазовых я теперь ничему не удивляюсь. Так он и сказал , что от руцкой мафии содрогнулись штаты - она переплюнула сицилийсаую .
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Зкажим дружно - не св`ятий був Пашка. Уже по тому , що альбінос присутній на роковині.
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Святые на небесах, а за всю историю человечества был только один и того - люди распяли
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Уровень оперативных служб правоохранительных служб на нуле. Ниже, только технические, за исключением тех, кто брошен на борьбу с политическими оппонентами. Вот и результат.
Вообще, странно на все это смотреть. Уровень преступности растет, в том числе убийства, вооруженные разбои, возобновляется рэкет, про коррупции и наркоте вообще нечего говорить... а кто с этим бороться будет? Селфики на "приусах"? Оперблок - уничтожен, техслужбы, особенно на низах не могут обеспечить в полном объеме потребности нынешнего, никакого следствия, а что говорить о реальной борьбе? Прокуратура на грани вымирания (в проф. смысле), суд зависим как никогда... Ладно, завтра придут к власти люди которые захотят реальный порядок навести в стране, а кем и чем они это будут делать?
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А почему убийцы не названы?Только не говорите,что это фсб,уже не смешно
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Барига його вбив. Узгодив з Бацькою, а Пуйло допоміг. Найбільший злочин Баириги не Шеремета. Іловайськ - його найбільший злочин. Все інше вже не збільшує міру покарання - довічне з конфіскацією.
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Павло був не керований, не продававсь і тим дуже небезпечний для Жирного Пітора. Тому дострокові. Президентські. На цю осінь
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Сегодняшней Украиной управляют воры. На всех уровнях. Я всё не мог понять почему. Почему украинцы не хотят менять себя. После Небесной Сотни, после ПОЗОРА Крыма и крови АТО. Теперь понемногу начинаю понимать... ЖИЗНЬ У ЧЕЛОВЕКА ОДНА! Время летит. Старость не за горами. Для нормальной жизни и старости, своих и своих детей нужны деньги. В нормальной стране - НОРМАЛЬНЫЕ деньги. В непредсказуемой стране - БОЛЬШИЕ деньги. Желательно в валюте и на счетах за границей. И желательно ПОБЫСТРЕЕ. Кто в Крыму и на востоке Донбасса 26 февраля 2014г. мог предположить что будет? Реальный способ БЫСТРО заработать в Украине сегодня - ВОРОВСТВО и КОРРУПЦИЯ! И большинство украинцев рассуждают так:"Если можно моему начальнику, то чем я хуже? пОЧЕМУ Я чесно ДОЛЖЕН ПАХАТЬ ЗА КОПЕЙКИ? Кто обо мне позаботится? О моих детях, о моей старости?" РЫБА ГНИЁТ С ГОЛОВЫ! Не могут начальника-вора работать честные работники. Между ними обязательно возникнет конфликт. Он их поувольняет. И так вниз по системе. Пока не поменяем ВЛАСТЬ (то есть высших начальников), НИ ХРЕНА НЕ ПОМЕНЯЕТСЯ! Слава Руси-Украине!
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Скажу не в струю.
Честно - не понимаю истерики по Шеремету.
Человек был неоднозначный.
В принципе - очень удобный Бариге и компании.
Отличался избытком толерастии, хотел видеть Украину хабом для всякой инородной публики.
Скажем так - с легким налетом ваты.
Национальное возрождение Украины его явно пугало.
Деградировшая Укрправда с его подругой Притулой - тому пример.
То что его убили - плохо.
Это - позор для полиции.
Но явно организованная скорбная истерика - это еще одна разводка украинцев...
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Посмотрим, чем дело кончится, тогда и узнаем, кто ходу организовал.
"Смотри, кому выгодно".
Я тоже считаю, что в стране есть поводы для митингов посерьёзнее. Вчера в АТО погиб молодой парень - перемирие? Но с другой стороны, народу, который не понимает, что есть поводы посерьёзнее, нужны журналисты, которые бы объясняли это. А убийством Шеремета был дан устрашающий сигнал журналистам.
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Кто виновен в трагедии украинцев, которая началась зимой 2014г? И в чём их вина? Первый виновник - роССийский народ. Его вина в том, что он не признаёт украинцев отдельным, древним, европейским народом. И в том, что оккупировали часть Украины и еженедельно убивают украинцев. Второй виновник - украинский народ. Его вина в тома, что с 1991г. избирал и продолжает избирать воров и предателей. Избирает инородцев, а не этнических украинцев. Третий виновник - украинская власть. Её преступлений не счесть! Назовём некоторые: 1. Избранные украинцами ВЛАСТИ не сделали черноморский флот украинским. Это было в их силах. Командующий флотом ТРИ дня ждал приёма Кравчука. Но его не приняли. И он полетел проситься в Москву. Если не получалось забрать флот себе, его надо было вообще выгнать из Крыма. пусть плывёт куда угодно. 2. Избранные украинцами ВЛАСТИ НЕ оставили Украине ТАКТИЧЕСКОЕ ядерное оружие. То есть ракеты средней и малой дальности, бомбы и артиллерийские снаряды. Для управления ими не нужна спутниковая система. 3. Вместе с роССией Избранные украинцами ВЛАСТИ создали и взрастили Приднестровье в Молдове. Уничтожить Приднестровье можно в два счёта: перекрыть, вместе с Молдовой границу! 4. Избранные украинцами ВЛАСТИ планомерно разваливали армию. Проще говоря, ПРОСРАЛИ самую сильную на 1992г. армию в Европе!!! Низкими зарплатами отвадили молодёжь от поступления в военные институты. Продали за границу лучшее из советского оружия. 5. Избранные украинцами ВЛАСТИ придумали бредовую Национальную Гвардию - "пятое колесо в телеге"! НГУшники - это и не полиция, и не военные. В АТО на передовой не воюют. К настоящим боям не готовятся. Тяжёлую работу полицейских не делают. Ведь они не полицейские! Но льготы и удостоверение участника АТО имеют! 6. Избранные украинцами ВЛАСТИ не создали систему, при которой ВСЕ силовики (ВСУ, МВД, СБУ, Погранслужба, Прокуратура) каждые пять лет меняют место службы. Обеспечив их хорошим служебным жильём!Что бы на востоке и в Крыму служили люди с Запада. И наоборот. Что бы силовики не "пускали корни". Не успевали "снюхаться" с местной мафией. В этом случае у роССиян и их хуйла НИЧЕГО БЫ НЕ ВЫШЛО!Слава Руси-Украине!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГод назад в Киеве был убит журналист Павел Шеремет. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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