 Год назад в Киеве был убит журналист Павел Шеремет. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Друзья, близкие и просто неравнодушные люди пришли почтить память известного журналиста Павла Шеремета на место его гибели.
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На пересечении улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого, где и взорвался автомобиль Шеремета, собрались журналисты, его коллеги. Люди зажигают лампадки и приносят цветы.
Спустя год имена убийц и заказчиков так и не названы. Генпрокурор Украины Юрий Луценко недавно заявил об отсутствии серьезного прогресса в расследовании дела об убийстве журналиста. Президент Петр Порошенко пообещал лично содействовать расследованию и пригласить иностранных экспертов в помощь.
В свою очередь, 12 июля Комитет защиты журналистов обнародовал отчет "Отказ от правосудия: расследование убийства Павла Шеремета в Украине не дало результатов". Комитет заявил об отсутствии конкретных результатов в расследовании убийства Шеремета и порекомендовал Украине задействовать все необходимые ресурсы для установления организаторов этого преступления, изучив его журналистскую деятельность в Украине как потенциальный мотив убийства.
Напомним, утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины погиб известный журналист Павел Шеремет. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство. В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства. Мининформполитики намерено инициировать создание Межведомственной рабочей группы по расследованию гибели журналиста Шеремета.
Очевидцы рассказывают, взрыв произошел, когда Шеремет остановился при выезде на главную дорогу. И отмечают большую силу взрыва: "Детали аж сюда долетели ". Позже были обнародованы кадры момента взрыва автомобиля с журналистом Шереметом.
Вместе с тем, Генпрокурор Луценко заявил: "Смерть Шеремета - следствие срабатывания взрывного устройства. Это убийство ". Позже в МВД добавили, что сработало безоболочное самодельное устройство, мощностью до 600 грамм в тротиловом эквиваленте.
Трагическая гибель журналиста вызвала широкий общественный резонанс. Главред "Украинской правды" отметила: " Это удар по всей украинской журналистике ". В ОБСЕ призвали привлечь организаторов и исполнителей убийства к ответственности. Глава МИД Литвы Линкявичюс призвал провести тщательное расследование. Президент Украины Порошенко выразил соболезнования родным и близким Шеремета. Спикер Верховной Рады Парубий призвал провести безотлагательное расследование. Аналогично, быстрого и эффективного расследования потребовал премьер Гройсман. Также, свои соболезнования близким журналиста выразил секретарь СНБО Турчинов. Президент ПАСЕ Аграмунт назвал убийство " атакой на свободу СМИ ". А белорусский оппозиционер Статкевич заявил, что " это был теракт прежде всего против Беларуси, а не Украины ". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попробовала использовать убийство Шеремета в пропагандистских целях, на что получила эмоциональный ответ от российского писателя Шендеровича: " Вот же бесстыжая бл#дь! ". Свои соболезнования и пожелания о скорейшем расследовании дела высказали посольство США и представительство ЕС в Украине. А некоторые украинские политики предостерегли коллег от использования трагедии в политических целях.
В ходе совещания руководителей силовых ведомств Украины с главой государства была создана специальная оперативная группа. К расследованию Украина попросила присоединиться экспертов ФБР и Europol. В частности, СБУ будет работать над версией, что целью убийства Шеремета была дестабилизация ситуации в Украине. В свою очередь, Генпрокурор Луценко предложил использовать рамки металлоискателей на всех массовых акциях: " Убийство Шеремета может действительно быть частью какого-то большого плана ". Порошенко призвал правоохранителей провести расследование как можно прозрачнее и оперативнее: " Прошу не исключать ни одной версии. Мы не дадим никому открыть второй фронт внутри страны ". Также глава государства поручил предоставить охрану руководителю-основателю "Украинской правды" Алене Притуле.
По словам советника главы СБУ Юрия Тандита, в деле об убийстве Шеремета рассматриваются шесть версий.
Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также, Шеремет был одним из основателей "Белорусского партизана".
В июле 1997 года, во время съемки репортажа о ситуации на белорусско-литовской границе, был арестован сотрудниками силовых структур Беларуси по обвинению якобы в незаконном пересечении государственной границы, в получении денег от зарубежных спецслужб и в незаконной журналистской деятельности. Был приговорен к двум годам лишения свободы условно и к одному году испытательного срока, проведя в тюрьме в общей сложности три месяца.
ФОТО, ВИДЕО: Олег Богачук для Цензор.НЕТ.
Пля как время быстро идет и с каждым днем ускоряется!!!
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путлер следующий
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А зачем три одинаковые фото, Цензор?
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Обижаются мокши. А за что? Их в кои-то веки назвали профессионалами.
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В россии говорят "и на старуху бывает проруха"...
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https://www.youtube.com/watch?v=8GITE9tc_Bg
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https://www.youtube.com/watch?v=CW0q29cZgls
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Так он назвал убийц Шеремета?
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Наперед було зрозуміло, що хай підніметься на весь світ.
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https://cpj.org/ru/2009/09/russia-impunity.php
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Но мой комент не отменяет вопросов как к СБУ так и к полиции, когда немытая кацапня убивает в Украине кого и когда хочет
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Вообще, странно на все это смотреть. Уровень преступности растет, в том числе убийства, вооруженные разбои, возобновляется рэкет, про коррупции и наркоте вообще нечего говорить... а кто с этим бороться будет? Селфики на "приусах"? Оперблок - уничтожен, техслужбы, особенно на низах не могут обеспечить в полном объеме потребности нынешнего, никакого следствия, а что говорить о реальной борьбе? Прокуратура на грани вымирания (в проф. смысле), суд зависим как никогда... Ладно, завтра придут к власти люди которые захотят реальный порядок навести в стране, а кем и чем они это будут делать?
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Честно - не понимаю истерики по Шеремету.
Человек был неоднозначный.
В принципе - очень удобный Бариге и компании.
Отличался избытком толерастии, хотел видеть Украину хабом для всякой инородной публики.
Скажем так - с легким налетом ваты.
Национальное возрождение Украины его явно пугало.
Деградировшая Укрправда с его подругой Притулой - тому пример.
То что его убили - плохо.
Это - позор для полиции.
Но явно организованная скорбная истерика - это еще одна разводка украинцев...
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"Смотри, кому выгодно".
Я тоже считаю, что в стране есть поводы для митингов посерьёзнее. Вчера в АТО погиб молодой парень - перемирие? Но с другой стороны, народу, который не понимает, что есть поводы посерьёзнее, нужны журналисты, которые бы объясняли это. А убийством Шеремета был дан устрашающий сигнал журналистам.
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