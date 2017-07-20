 Правозащитники требуют от властей прозрачно и эффективно расследовать убийство Шеремета

Об этом говорится в открытом обращении, сообщает Цензор.НЕТ.
Письмо подписали члены Amnesty International, "Репортеров без границ", Института массовой информации, ОО "КрымSOS", Центра противодействия коррупции, Общественного комитета защиты прав человека, Комиссии журналистской этики, Ассоциации европейских журналистов-Украина, Фонда "Открытое общество" и другие.
В обращении требуется:
1. пригласить к работе на постоянной основе в составе совместной следственной оперативной группы, которая была создана на базе Главного следственного управления МВД Украины, следователей, прокуроров и детективов высокого уровня квалификации из стран Европейского Союза, Великобритании и США;
2. обеспечить прозрачность расследования путем проведения регулярных публичных ежеквартальных отчетов о его ходе с целью осуществления общественного контроля за его продвижением.
"Мы просим Европейский Союз, Великобританию и Соединенные Штаты Америки оказать посильную помощь и способствовать привлечению международного элемента к расследованию убийства журналиста Павла Шеремета, которое стало настоящим тестом на способность властных структур Украины расследовать нападения на свободу медиа", - говорится в заявлении.
Как сообщалось, 20 июля 2016 года утром в результате взрыва машины погиб известный журналист Павел Шеремет. Предварительно следователи квалифицируют это событие как умышленное убийство. В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.
Очевидцы рассказывают, взрыв произошел, когда Шеремет остановился при выезде на главную дорогу. И отмечают большую силу взрыва: "Детали аж сюда долетели ". Позже были обнародованы кадры момента взрыва автомобиля с журналистом Шереметом.
Вместе с тем, Генпрокурор Луценко заявил: "Смерть Шеремета - следствие срабатывания взрывного устройства. Это убийство ". Позже в МВД добавили, что сработало безоболочное самодельное устройство, мощностью до 600 грамм в тротиловом эквиваленте.
10 мая 2017 журналисты издания "Слідство.Інфо" презентовали фильм-расследование, в котором утверждают, что за Павлом Шереметом в день его убийства следил экс-сотрудник СБУ. В СБУ заявили, что Устименко уволили из ведомства в 2014 г. Полиция его допросила.
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