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 Правозащитники требуют от властей прозрачно и эффективно расследовать убийство Шеремета

Медийные и правозащитные организации к годовщине гибели журналиста Павла Шеремета обратились к украинским властям с требованием расследовать убийство эффективно и прозрачно.

Об этом говорится в открытом обращении, сообщает Цензор.НЕТ.

Письмо подписали члены Amnesty International, "Репортеров без границ", Института массовой информации, ОО "КрымSOS", Центра противодействия коррупции, Общественного комитета защиты прав человека, Комиссии журналистской этики, Ассоциации европейских журналистов-Украина, Фонда "Открытое общество" и другие.

В обращении требуется:

1. пригласить к работе на постоянной основе в составе совместной следственной оперативной группы, которая была создана на базе Главного следственного управления МВД Украины, следователей, прокуроров и детективов высокого уровня квалификации из стран Европейского Союза, Великобритании и США;

2. обеспечить прозрачность расследования путем проведения регулярных публичных ежеквартальных отчетов о его ходе с целью осуществления общественного контроля за его продвижением.

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"Мы просим Европейский Союз, Великобританию и Соединенные Штаты Америки оказать посильную помощь и способствовать привлечению международного элемента к расследованию убийства журналиста Павла Шеремета, которое стало настоящим тестом на способность властных структур Украины расследовать нападения на свободу медиа", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, 20 июля 2016 года утром в результате взрыва машины погиб известный журналист Павел Шеремет. Предварительно следователи квалифицируют это событие как умышленное убийство. В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.

Очевидцы рассказывают, взрыв произошел, когда Шеремет остановился при выезде на главную дорогу. И отмечают большую силу взрыва: "Детали аж сюда долетели ". Позже были обнародованы кадры момента взрыва автомобиля с журналистом Шереметом.

Вместе с тем, Генпрокурор Луценко заявил: "Смерть Шеремета - следствие срабатывания взрывного устройства. Это убийство ". Позже в МВД добавили, что сработало безоболочное самодельное устройство, мощностью до 600 грамм в тротиловом эквиваленте.

10 мая 2017 журналисты издания "Слідство.Інфо" презентовали фильм-расследование, в котором утверждают, что за Павлом Шереметом в день его убийства следил экс-сотрудник СБУ. В СБУ заявили, что Устименко уволили из ведомства в 2014 г. Полиция его допросила.


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Эти правозащитники совсем охренили. И так каждому понятно, чья это рука. Чего им еще надо?
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они могут только назначать виновных,расследовать это кодло мусорское неспособно.
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Зато у них "сократился уровень преступности"
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Им некогда. Они реФФормируют пилицию, возвращая в керівництво януковичскую злочинну мусорню и рисуют радостные графики снижения преступности. Не мешайте!
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А розслідування вбивства Кеннеді вони теж досі вимагають? Цікаві люди, ці нинішні "правозахисники"- їх немає лише там, де вони дійсно потрібні.
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Саша, вы насчёт Кеннеди обращайтеся к Трампу, а вот насчёт Шеремета отвечать Порошенко, который официально взял на себя всю политическую ответственность ещё при жизни Шеремета.
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ото ж, а если вы говорите шо, правозащитников на всех не хватает то, это вопрос опять таки большого роста преступлений. Не успевают они почути кожного, да и не их это работа. Они должны следить за властью, которая объязана чути кожного и успевать кругом. На это власть налоги собирает и зуб даёт перед каждыми выборами.
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Обычно на такие обращения наша власть и порохососы отвечают одинаково: "Почни з себе! Поки у тебе сірник біля під'їзду валяється, то не маєш права ніч вимагати!"
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Звичайна масова ситуація... ці правозахисники такі паскуди ще й дезертири...

Правозащитники требуют от властей прозрачно и эффективно расследовать убийство Шеремета - Цензор.НЕТ 421
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Я,конечно, все понимаю, но чем им помогут следователи из Америки? Тем более, они уже были в начале расследования.
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Непонятно. Спустили по тормозам. Такое ощущение, что властям была выгодна смерть Шеремета.
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Шо там у него, ствол? Чего тогда Пуйла не завалил?
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Для начала бы неплохо с журналюгами разобраться.99 % вранья в СМИ,а они еще чего то требуют.Дурдом.Когда сволочи правду писать будете?Когда твари продаваться перестанете?Покажите хоть одного независимого журналюгу.Дожились,что правду узнаем не от СМИ,а благодаря форуму в интернете.
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Коли повії продаватися перестануть-то відразу і журналісти наслідують їх приклад.
Чесний журналіст-виключення з правил.
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сказали бы лучше, что: когда народ перестанет голосовать за гречку
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