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 Политика Украины
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Все про:визит (2236) Кабмин (10411) Тернопольщина (368) Гройсман (3190)

 Гройсман сегодня посетит Тернопольскую область

гройсман

В четверг Премьер-министр Владимир Гройсман посетит с рабочей поездкой Тернопольскую область.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"20 июля 2017 года Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетит с рабочей поездкой Тернопольскую область", - сказано в сообщении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Порошенко открыл реконструированный корпус КЗ ТОР "Тернопольская университетская больница". ФОТО
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Это очень важная информация. Она сделала мой день, ага...
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А шо такое "жаль", Галю? Так пєрєводітся назва чеського авто? Коли у тебе в школі вже з'явиться нормальна вчителька української мови?
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Гройсман работает на благо Украины, а ты сопли с утра по монитору размазываешь.
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та где - расхохотало! Это ж какой тонкий юмор у человека.
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Слышу стук копыт и кудахтанье тимошенко-путинских рабов
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у него в голове какая-то какофония... врачи еще причину не установили.
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Это тактика путинских агентов писать про то то, что и Президент плохой, и Рада, и правительство. На данный момент у власти лучшие люди страны, других не предвидится, поэтому надо хотя бы не мешать им работать.
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Прем'єр без середньої освіти відвідає область,а нам шо з того.
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Нормальну українську мову послухаєш, а не азіровське варнякання. Той же середню школу закінчив.
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Кіля бімба найкраще лайно за весь час існування України, як держави.
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Вона нам треба, в сортах лайна розбиратися? Лайно-воно і є лайно!
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Во время Майдана, соевые боты, ваш недоучка с винницкого базара очень расхваливал на всю страну Азирова и рассказывал как ему помогает премьер-министр и партия рыгов. Так что ваш сраказм неуместен. Тем более, если вспомните кто работал у него министром экономики
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Подивлюся, як мої друзяки його там зустрінуть- ті мовчати ніколи не будуть, коли щось не так, як треба, йде.
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Что очередную ленточку перерезать отправился? Задолбала уже эта морда из телеэкранов. Ни дня без "перемог".
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Гройсман красава. Медленно, но уверенно переводит страну еа эконмические рельсы. Украинскому экономическому чуду быть!!!
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Він не сам це робить, не перебільшуй. Ніякого "чуда" без тяжкої праці українців не буде.
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Все правильно. Самоотверженный труд украинцев под руководством правительства это основа будущего экономического чуда. Не всем же коровам хвосты крутить., кто то должен и руководить процессом. А для этого нужна голова на плечах.
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Згідний. Доповню-ще потрібна команда однодумців.
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Так гарно, що аж правду неочікувано для себе сказав. Варто лайку.
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Я там не спілкувався з ним-нащо воно мені треба? А моє відношення до цієї функції на форумі ти маєш добре знати.
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В втором слова ты пропустил первую букву П. Некомильфо для Пжытнутого по-новому
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Гросік !!!
Надувай щоки і обіцяй золоті гори з туристами.
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Лиш Вона, лиш Вона
Працює, як дурна,
Шахтарям дала зарплату,
Алкоголікам - вина.
Я співатиму про неї-
Просто так, не за медаль,
А Вона сама тим часом
Виплавля чавун і сталь.
Лиш вона, лиш Вона
Працюватиме одна,
Наша дівчинко печальна,
Наша вОна золота,
Ти-розумна, геніальна
І святіша за Христа!
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вот скажи а сколько платят тебе за мусор, который ты разносишь?
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Порохососы,объясняю вам онлайн:такие как гройцмен живут давно по новому,у них все есть уже наперёд на десятки лет,а нам они обещают светлое будущее,оно будет,бесспорно,но очень не скоро,ну где то за 50 лет,а гройцмени украдут за это время даже не представляете сколько
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Тобто бути куркулем- це погано? По "завєтам партії Лєніна-Сталіна" живеш?
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Саша,не прикидывайся идиотом,ты ж человек разумный,тебе не к лицу заигрывать с порохососами
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Я ні з ким не заграю-мені це не потрібно. А от тих, хто ненавидить інших лише за те, що в них є статки-терпіти не можу.
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Три шо бачив,щоб я поносив Біла Гейтца чи Цукенберга?
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Ну ти ж не повний дурень, щоб таке робити... Ти своїх поносиш.
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Якщо ти хочеш зрівняти Гройсмана і Цукенберга,то я плакаль.
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ні, він барига.
куркуль - це людина, що тяжкою працею заробила собі такий-сякий статок, і продовжує працювати.
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Барига-це хто? Чим вони заробляють свої статки?
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Я зараз не шуткую-то хто? Взяли моду ярлики чіпляти, навіть не розуміючи їх значення...
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Барыга
Скупщик краденых вещей. На московском "блатном" жаргоне такой скупщик называется также "мешком", в тюрьмах южных губерний - "блатаком", в Западном крае - "гурою". В большинстве случаев "барыга" - старый вор, бросивший свое прежнее опасное ремесло и заменивший его менее рискованным и без сомнения более прибыльным, ибо, скупая "темный", т. е. краденый товар за бесценок (обыкновенно за 1/10 часть его действительной стоимости) и в свою очередь продавая его за полцены известным ему перекупщикам (которые вступать в непосредственные сношения с ворами боятся), он наживает гораздо более лица, совершившего кражу. Часто такой "барыга" сам дает ворам "работу", указывая на какое-либо помещение, которое удобно было бы обокрасть. Во время "работы" он обыкновенно находится где-нибудь поблизости, на другой стороне улицы, за углом улицы, в воротах соседнего дома. В случае благополучного исхода предприятия он тут же, на улице, вручает вышедшему с украденными вещами вору "задаток". В случае же, если вора захватят на месте преступления, "заметут", и поведут в участок, он остается пассивным зрителем "происшествия", и крайне редки случаи, что "заметенный" указывает на него как на своего сообщника.
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Дякую за вичерпну відповідь.
Тобто рівень людей, що вживають у своїй мові "блатний" жаргон вам також відомий.
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у меня очень много знакомых... Есть и такие. И уровень там разный - есть достаточно высокий в плане интеллекта.
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Звичайно є. Та на форумі їх, цих людей, точно не має-воно їм не треба.
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"...такой хороший девушка, а отец - барыга..."
гугля дає безкоштовні довідки
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Гарний совковий фільм з ідеологічно витриманим героями. До речі-ти процитував слова персонажа-дурня. Який теж сказав би "гугля".
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тоді ще не було шоколадок "рошен", від яких розум так і пре.
а дурень - це людина, що думає інакше. всього лиш
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знов на вертольоті прилетить?
Бо там такі дороги що люди можуть його за ці дороги за пейси тягати
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Из Гройсмана премьер как с хуйла миротворец, оба подонка цинично и нагло врут.
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Як шкода, що усі кацапи, хто знає, як керувати нашою країною, уже працюють... чи таксистами, чи перукарями чи в ФСБ.....
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Набрав в Гуглі слово барига,і зразу фото Порошенка,випадковість,не думаю.
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Ты будешь когда-то работать? Каждый день гибнут наши ребята. За прошедшие сутки четверо. И это "хлебное перемирие". Ты премьер или директор рынка? Определись. Если Твои силовики ни хрена не делают, то или прояви характер, или уйди, признав профнепригодность. Президенту по х... Он ездит по заграницам и клянчит деньги.
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Покращення‏ @Uzhesogodniii

От ликвидатора ядерного оружия до стены и Роттердама+. Великая история проходимцев.

Гройсман сегодня посетит Тернопольскую область - Цензор.НЕТ 675
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коли ж Тернопільська область відвідає нарешті гройсмана ?
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вопрос - встреча как всегда будет "подготовлена" или будут реальные жители области?
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