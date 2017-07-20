Редактор Цензор.НЕТ 20.07.17 08:0020.07.17 08:01 Гройсман сегодня посетит Тернопольскую область В четверг Премьер-министр Владимир Гройсман посетит с рабочей поездкой Тернопольскую область.Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кабмина. "20 июля 2017 года Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетит с рабочей поездкой Тернопольскую область", - сказано в сообщении. Смотрите на "Цензор.НЕТ: Порошенко открыл реконструированный корпус КЗ ТОР "Тернопольская университетская больница". ФОТО перейти на форум x Мне нравится
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Надувай щоки і обіцяй золоті гори з туристами.
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Працює, як дурна,
Шахтарям дала зарплату,
Алкоголікам - вина.
Я співатиму про неї-
Просто так, не за медаль,
А Вона сама тим часом
Виплавля чавун і сталь.
Лиш вона, лиш Вона
Працюватиме одна,
Наша дівчинко печальна,
Наша вОна золота,
Ти-розумна, геніальна
І святіша за Христа!
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куркуль - це людина, що тяжкою працею заробила собі такий-сякий статок, і продовжує працювати.
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Скупщик краденых вещей. На московском "блатном" жаргоне такой скупщик называется также "мешком", в тюрьмах южных губерний - "блатаком", в Западном крае - "гурою". В большинстве случаев "барыга" - старый вор, бросивший свое прежнее опасное ремесло и заменивший его менее рискованным и без сомнения более прибыльным, ибо, скупая "темный", т. е. краденый товар за бесценок (обыкновенно за 1/10 часть его действительной стоимости) и в свою очередь продавая его за полцены известным ему перекупщикам (которые вступать в непосредственные сношения с ворами боятся), он наживает гораздо более лица, совершившего кражу. Часто такой "барыга" сам дает ворам "работу", указывая на какое-либо помещение, которое удобно было бы обокрасть. Во время "работы" он обыкновенно находится где-нибудь поблизости, на другой стороне улицы, за углом улицы, в воротах соседнего дома. В случае благополучного исхода предприятия он тут же, на улице, вручает вышедшему с украденными вещами вору "задаток". В случае же, если вора захватят на месте преступления, "заметут", и поведут в участок, он остается пассивным зрителем "происшествия", и крайне редки случаи, что "заметенный" указывает на него как на своего сообщника.
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Тобто рівень людей, що вживають у своїй мові "блатний" жаргон вам також відомий.
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гугля дає безкоштовні довідки
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а дурень - це людина, що думає інакше. всього лиш
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Бо там такі дороги що люди можуть його за ці дороги за пейси тягати
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От ликвидатора ядерного оружия до стены и Роттердама+. Великая история проходимцев.
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