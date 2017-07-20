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Все про:болезнь (370) Маккейн (241) рак (54) США (12993) Сенат США (19)

 У 80-летнего сенатора США Маккейна обнаружили раковую опухоль

маккейн

У влиятельного американского сенатора Джона Маккейна диагностирован рак головного мозга.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом в ночь на четверг, 20 июля, сообщили в больнице Финикса, штат Аризона, где Маккейн находится на лечении.

Раковая опухоль была обнаружена после удаления тромба над левым глазом пациента. Пробы удаленной ткани показали, что первичная опухоль головного мозга, известная как глиобластома, имеет отношение к сгустку крови, говорится в заявлении клиники Мэйо.

80-летний Джон Маккейн, сенатор-республиканец из Аризоны и бывший кандидат в президенты США, по словам медиков, оправляется от этой операции "на удивление хорошо".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы должны предоставить Украине летальное вооружение, - Маккейн

"Сенатор и его семья рассматривают все возможные варианты дальнейшего лечения", - указали врачи, отметив, что возможна комбинация радиационного излучения и химиотерапии.

Накануне из-за состояния здоровья Маккейна были перенесены слушания в Конгрессе США по вопросу о реформе здравоохранения, известной как Obamacare.
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дуже шкода, майже єдиний хто рве за Україну....
сподіваюсь що, так як часу залишилось мало, він подвоїть зусилля щоб розвалити то непорозуміння на 1/7 суші.
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не єдиний, але хто ще із 2014 вимагає від президента США надати зброю Україні ?

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Не маю бажання сперечатися в такій темі. Здоров'я щирому другу України.
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але хто ще із 2014 вимагає від президента США
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гугл в помощь.
есть еще сенатский кокус
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а я не верю в эту инфу. С какого дива весь мир ставит в известность о таком диагнозе, тем более в 80 лет
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Бо ЗМІ заради свого рекламного рейтингу будь що ладні написати-і це давно для мене не диво.
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Мне тоже здается что это работа рашистов пускать такие фейки чтобы унизить друзей Украины а к стати я слышал что путину сделали лапотанию мозга и поэтому он так соответственно себя ведет-если кто то подробнее знает то пусть поделится свединиями -путину не 80 лет и лапотанию мозга очень легко сделать.
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50 лет назад он бомбил Вьетнам химическим оружием до сих пор вызывающим РАК у несчастных вьетнамцев в 5 поколении..20 лет назад он продвигал через Сенат США бомбёжки югославии.. 15 лет назад бомбёжки ирака и войну потом Сирия ЛИвия и Наконец УНИЧТОЖЕНИИ УКРАИНЫ...это его заслуга в гражданской войне в нашей стране.. и всё изза того что его не убили в вьенамском плену... сдохни дж.мак... от того чем ты нагадил сотни тысяч вьетнамцев..
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а из какой ты страны, что у тебя гражданская война идет?
больше похоже, что ты кацап упоротый, или ольгинец, а весь этот бред тебе киселев из телека рассказал или по методичке.
так нах ты сюда этот бред несешь?
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Вот придурок ты, Алекс! Почитай про вьетнамскую войну. Маккейн - это человек, до которого тебе как до Луны пешком! Переживай за свою страну, за украинцев, которые гибнут в войне с Россией. Я так думаю, что ты многочлен Жоппоблока. Маккейну желаю здоровья и долгих лет жизни. А ты, Алекс, ещё раз придурок. Тьху на тебя три раза!
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Тобто нічо, що В"єтнамську війну почали комуняки, а американці прийшли на прохання ЗАКОННОГО президента?

В кінці кінців комуняки таки зруйнували все у В"єтнамі, в"єтнамці тільки зараз все зрозуміли і повернулись до ринкової економіки.
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не Вьетнам он бомбил,а коммуняк с севера и американцы воевали легитимно поддерживая законное правительство южного Вьетнама,в югославии не было гражданской войны,там четко разделение шло ведь югославия была создана по подобию совка,и Украину ты уже похоронил смотрю значит из говнороссии и говнорос по происхождению и гражданскую воину в Украине устроили из параши и парашисты основная сила в так называемых наротберущих республиках
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Какой ужас. Здоровья Вам сенатор Маккейн. Мы верим Вы справитесь.
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Я думаю, що Маккейн справиться з цією недугою. Він вольова, стійка і мужня людина. Дай Бог йому здоров'я. Він потрібний ще як і США , так і для України зробить ще не одну добру справу.
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Гірка новина для всіх з здоровим розумом,в ,цьому світі ! Щиро співчуваю сенатору й дотичним до нього !
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Я думаю, старый солдат еще поборется. Я еще в 1987 слышал, что Рейгану удалили метастаз. а умер он в 2004 в возрасте 93 лет. Это об уровне их медицины и стойкости людей в борьбе за жизнь.
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Один из немногих, кому можно было там доверять. Хоть бы помогло лечение, хороших людей так мало!
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Глиобластома головного мозга - самая злокачественная опухоль (IV степень по классификации ВОЗ), которая развивается внутри черепной коробке.
Прогноз для пациентов со злокачественными глиобластомами неблагоприятный. Продолжительность жизни даже на фоне лечения редко превышает пять лет
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При отсутствии лечения средний срок жизни с глиобластомой составляет несколько месяцев, при проведении химиотерапии и облучения - 15 месяцев.
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как человек немного в теме, скажу, что в 80 лет успешная операция на сосудах головного это скорее исключение. Печально, но надо быть реалистами. В любом случае будем молиться за этого храброго человека.
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Не просто служил, а воевал во Вьетнаме.И это будучи сыном и внуком адмиралов ВМС. Можно представить сына Муженко, Авакова или Полторака, воюющими на Донбассе. Маккейн прошел плен, где его пытали, переломали ного. Причем вьетконговцы не знали, что он сын адмирала флота. Полностью поседел не достигнув и тридцати. Он знает, что такое война не по наслышке и молодых конгрессменов учит жизни. Кстати, у нас сопляк депутат может послать на х... депутата, который в отцы годится, в Штатах уважают возраст и опыт.
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Да...... очень печальная новость....... Совсем недавно почему-то подумал- хоть бы Маккейн был жив-здоров, 80 лет всё-таки.......
Джон, держись и борись! Украина будет молиться за тебя!
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Маккейн один из немногих настоящих друзей Украины. Он мечтал создать союз США и Украины, где американские технологии и свободный украинский дух творили бы чудеса.
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Уважаемый человек. Всю жизнь дрался и бился за справедливость. Давайте будем думать, что будет сделано все, чтобы он жил как можно дольше. Маккейн, мы все думаем о тебе и просим болезнь отступить.
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Было бы неплохо, чтобы комментарии с Цензора дали ему почитать. Это возможно укрепило бы его дух и дало бы силы идти дальше с высоко поднятой головой. Столько людей желают Маккейну добра.
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Одужання пану Маккейну та скорішого повернення до боротьби за свободу !!!
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Ми бажаємо справжньому солдату повного виздоровлення.Віримо в його жагу до життя і його перемогу над черговим злом.У 80-летнего сенатора США Маккейна обнаружили раковую опухоль - Цензор.НЕТ 1880
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как и нам твой пост. Ты тут не первая путинская шавка под прикрытием канадского флага.
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Знали бы вы, сколько козломордых здрыснуло из Роисси в Канаду, но продолжают орать: "Путин наше все". Особенно в Торонто, в районе, где их много, на машинах символика РФ/СССР. У русских свой рак головного мозга.
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совсем плохая новость
здоровья дедушке Маккейну!
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Швидкого одужання, друже ! Украінці молитимуться за Тебе !
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Дед МсСаin, Вы же старый воин, пилотяга ударно-штурмовой авиации флота США. Держитесь там !!!
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Діду, тримайся! Ти потрібен ВОЇН на цьому світі!! Медицина не стоїть на місці, шанси завжди є!
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Небось рашисты дрочат от счастья. Тяжело представить, что в конгрессе США не будет такого влиятельного друга Украины, который пробивал предоставление Украине летального вооружения. Молю за чудо, выздоровления. Таких, как папа Джон очень мало.
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Путину эта болезнь не угрожает, в равной степени как и рак шейки матки. А Маккейну, дай Бог если не выздоровления, то длительной ремиссии!
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выздоравливай друг, ты наша последняя надежда.
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Вот привычка такая,да? Надеяться на кого-то, винить кого-то, но только не сами.
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Враховуючи, скільки він пережив у полоні, то в нього ще дуже крепке здоров"я. Бо йому 80, а він дуже активний. Так, в США медицина крута, але все ж...
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Скоро здохнет мацковский и всея параши хуйлан, у него давно рак обнаружен
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дай-то Боже, щоб людина витримала таке навантаження на організм... Все ж таки 80 років, це вже не хлопець... Містеру Маккейну від всього серця зичу здоров'я!
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это печально. Нет чтоб хйла какая зараза взяла. Не справедливо !
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Непадайте духом Сенатор,скорейшего выздоровления Украина молится за Вас.
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Ужасная новость. Самый достойный и уважаемый человек в американском политикуме. Дай Бог, шо б лекари ошиблись в своих диагнозах. Ибо в другом случае, при всем желании, нет места оптимизму. Удачи тебе, старый вояка и наш настоящий друг.
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жаль что не хуйла обнаружили хотя тот больной по жизни
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Для мене Маккейн Американець№1, тримаю кулаки за файного дядька!
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Одужання Вам, сер і наснаги! Бо той виплодок пекла на Землі (кацапія) ще не спалений. Молимося за Вас.
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Гарна людина! Я тільки у 2014 зрозумів, чому він так щиро, всім серцем, ненавидить росію Зичу здоров'я, сподіваюсь якісна медицина дозволить принаймні зупинити хворобу! Не факт, що без МакКейна, ми отримаємо ті Джавеліни....
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Щиро бажаємо Джону Маккейну здоров'я, сили , витримати всі випробовування, які випали на долю цього надзвичайно мужнього чоловіка. Здоров'я, здоров'я, здоров'я та довгих років життя! Пане Джон! Тримайтеся ! Ви так потрібні всьому світові !!!
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если его вылечат то значит найдено лекарство от этой болезни
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУ 80-летнего сенатора США Маккейна обнаружили раковую опухоль
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