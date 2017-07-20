 У 80-летнего сенатора США Маккейна обнаружили раковую опухоль

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом в ночь на четверг, 20 июля, сообщили в больнице Финикса, штат Аризона, где Маккейн находится на лечении.
Раковая опухоль была обнаружена после удаления тромба над левым глазом пациента. Пробы удаленной ткани показали, что первичная опухоль головного мозга, известная как глиобластома, имеет отношение к сгустку крови, говорится в заявлении клиники Мэйо.
80-летний Джон Маккейн, сенатор-республиканец из Аризоны и бывший кандидат в президенты США, по словам медиков, оправляется от этой операции "на удивление хорошо".
"Сенатор и его семья рассматривают все возможные варианты дальнейшего лечения", - указали врачи, отметив, что возможна комбинация радиационного излучения и химиотерапии.
Накануне из-за состояния здоровья Маккейна были перенесены слушания в Конгрессе США по вопросу о реформе здравоохранения, известной как Obamacare.
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сподіваюсь що, так як часу залишилось мало, він подвоїть зусилля щоб розвалити то непорозуміння на 1/7 суші.
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гугл в помощь.
есть еще сенатский кокус
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больше похоже, что ты кацап упоротый, или ольгинец, а весь этот бред тебе киселев из телека рассказал или по методичке.
так нах ты сюда этот бред несешь?
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В кінці кінців комуняки таки зруйнували все у В"єтнамі, в"єтнамці тільки зараз все зрозуміли і повернулись до ринкової економіки.
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Прогноз для пациентов со злокачественными глиобластомами неблагоприятный. Продолжительность жизни даже на фоне лечения редко превышает пять лет
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Джон, держись и борись! Украина будет молиться за тебя!
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здоровья дедушке Маккейну!
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