 Враг 21 раз нарушил "хлебное" перемирие, применяя 120-и 82-мм минометы, гранатометы и БМП. Украинские воины дали отпор, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.
Так, по данным штаба, после 18 часов на луганском направлении, враг из вооружения БМП обстреливал позиции сил АТО в Новозвановке. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики били по украинским защитникам в Новоалександровке, а из стрелкового оружия - по Станице Луганской.
На мариупольском направлении под гранатометный огонь попали опорные пункты украинских сил в Водяном и Гнутово. Кроме того, по Гнутово около 20:00 противник бил из минометов калибром 82-мм.
На донецком направлении бандформирования продолжили обстрелы окраин Авдеевки из гранатометов и стрелкового оружия. Также, около 23 часов преступники применяли миномет калибром 120-мм по позициям сил АТО в Песках, а по Луганскому работала вражеская БМП.
Также в штабе добавили, что незаконные вооруженные формирования цинично пренебрегая "хлебным" перемирием продолжают обстрелы и гражданских зданий. Так вчера, около 19:00, бандиты из крупнокалиберных пулеметов били по жилым кварталам Марьинки, а в 22:00 вели огонь из гранатометов по поселку Зайцево.
"В целом на протяжении вчерашних суток незаконные вооруженные формирования 21 раз нарушили перемирие. Силы АТО 13 раз открывали огонь", - сказано в сообщении.
Как сообщалось ранее, 18 июля оккупанты 23 раза открывали огонь по позициям украинских защитников.
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Маю дуже сильне бажання додати до них ще й "озабочєнних толєрастів"!
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Слово перемирие тоже надо брать в кавычки. Они хоть раз соблюдали там чего нибудь. Сколько можно уже биться головой об стенку, "договариваясь" с ними о чем либо.
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Родственникам погибших искренние соболезнования, раненым - выздоровления и восстановления.
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