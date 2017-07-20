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 Враг 21 раз нарушил "хлебное" перемирие, применяя 120-и 82-мм минометы, гранатометы и БМП. Украинские воины дали отпор, - штаб

штаб ато

Минувшие сутки в зоне АТО завершились увеличением обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.

Так, по данным штаба, после 18 часов на луганском направлении, враг из вооружения БМП обстреливал позиции сил АТО в Новозвановке. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики били по украинским защитникам в Новоалександровке, а из стрелкового оружия - по Станице Луганской.

На мариупольском направлении под гранатометный огонь попали опорные пункты украинских сил в Водяном и Гнутово. Кроме того, по Гнутово около 20:00 противник бил из минометов калибром 82-мм.

На донецком направлении бандформирования продолжили обстрелы окраин Авдеевки из гранатометов и стрелкового оружия. Также, около 23 часов преступники применяли миномет калибром 120-мм по позициям сил АТО в Песках, а по Луганскому работала вражеская БМП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки четверо украинских воинов погибли, еще трое получили ранения, - штаб АТО

Также в штабе добавили, что незаконные вооруженные формирования цинично пренебрегая "хлебным" перемирием продолжают обстрелы и гражданских зданий. Так вчера, около 19:00, бандиты из крупнокалиберных пулеметов били по жилым кварталам Марьинки, а в 22:00 вели огонь из гранатометов по поселку Зайцево.

"В целом на протяжении вчерашних суток незаконные вооруженные формирования 21 раз нарушили перемирие. Силы АТО 13 раз открывали огонь", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, 18 июля оккупанты 23 раза открывали огонь по позициям украинских защитников.

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Горіть у пеклі, москалі!
Маю дуже сильне бажання додати до них ще й "озабочєнних толєрастів"!
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Сегодня известия о стольких погибших и раненых, сердце разрывается, боль и желание смешать этот кодляк с землей ...
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Враг 21 раз нарушил "хлебное" перемирие применяя 120-и 82-мм минометы, гранатометы и БМП. Украинские воины дали отпор, - штаб



Слово перемирие тоже надо брать в кавычки. Они хоть раз соблюдали там чего нибудь. Сколько можно уже биться головой об стенку, "договариваясь" с ними о чем либо.
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Смерть расіянсько-педафільно фашиським окупантам ,та путіну-хуйло! ! ! !шоб расія захлинулась у своїй юшці !!
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Если перемирие нарушается хоть один раз, дальше, как ни называй - это уже не перемирие..
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Сегодня утром в Днепре скорые не умолкают. Какое перемирие твари. Война идет полным ходом уже 4 й год. Павшим честь и уважение и земля пухом, раненным скорейшего выздоровления. кацапам и террористам смерти в мучениях.
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За прошедшие сутки четверо украинских воинов погибли, еще трое получили ранения, - штаб АТО - хлебное перемирие от главкома...
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Обязательно нужно заключить перемирие на "Октобер Фест", чтобы Меркель в это время не отвлекалась на выражение озабоченности по поводу несоблюдения минских договорённостей.
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Ничего ,сейчас минометчик с отчеством Петрович разрулит
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1 выстрел - пункты пропуска закрывать на неделю, 2 - на две недели и так далее.
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Колбасу показывать им по телевизору, а вкусовые ощущения описывать по радио.
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А как же наши люди будут за жрачкой и пенсией ездить к хунте?
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Да позакрывайте вы уже рты, не мешайте пацыкам бабло мутить. Подумаешь, убитые и раненые лохи. Главное -- гешефт.
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Значит, им хлеб не нужен. Тогда не пускать "тамженашихлюдей" за продуктами на нашу сторону. От слова СОВСЕМ.
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Господи, какие потери и только говорящая голова рассказывает статистику, и никто не выражает соболезнование и еще нельзя провоцировать и не нарушить хлебное "перемирие".

Родственникам погибших искренние соболезнования, раненым - выздоровления и восстановления.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг 21 раз нарушил "хлебное" перемирие, применяя 120-и 82-мм минометы, гранатометы и БМП. Украинские воины дали отпор, - штаб
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