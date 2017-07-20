 Вступительная кампания в Украине находится на "экваторе", - Минобразования

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.
"Эти цифры вполне соответствуют нынешнему этапу вступительной кампании, которая находится на "экваторе". Сейчас будет определенный момент, когда подача заявлений замедлится, а потом очень ускорится в последние дни - это общая динамика всех лет", - пояснил директор департамента высшего образования Минобразования Олег Шаров.
По данным министерства, по количеству заявлений сейчас лидируют Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (29461), Львовский национальный университет имени Ивана Франко (23892), Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" (19237), Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича (16960), Национальный университет "Львовская политехника" (15612), Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина (13666), Киевский национальный торгово-экономический университет (13381), Национальный авиационный университет (13078), Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара (12330), Национальный педагогический университет имени Драгоманова (11493).
Отмечается, что самыми популярными специальностями по-прежнему остаются экономика, право, туризм, международные отношения, несколько меньше - компьютерные науки.
Также на брифинге речь шла о заявлениях от 18 тыс абитуриентов, которые не были приняты системой из-за отсутствия конкурсного балла. Как сообщила директор ГП "ИнфоРесурс" Оксана Белик, эти абитуриенты получили соответствующие уведомления по электронной почте и SMS, и на сегодня уже 96% из них успешно восстановили свои заявления.
Как напомнил Шаров, в первые дни у поступающих возникло немало проблем с регистрацией электронных кабинетов. Они в основном были вызваны разногласиями персональных данных в документах - пропущенные апострофы, чередование "і"/"и", разногласия в 1 букву, предоставлены старые названия населенных пунктов, переименованные в рамках декоммунизации и тому подобное. Это было связано с невнимательностью как абитуриентов, так и администраций учебных заведений.
Большинство из этих ошибок уже исправлены. Однако тем абитуриентам, у которых остались такие проблемы, Минобразования позволило подавать документы в бумажной форме - если в присутствии представителя приемной комиссии вуза будет проверена невозможность создания электронного кабинета.
Напомним, в этом году для поступающих из Крыма предусмотрена квота на более 2600 бюджетных мест - они распределены по 35 вузам Украины.
Почти 800 бюджетных мест для крымчан предусмотрены в тех вузах, на базе которых и в прошлом году работали образовательные центры. Всего их 12, и расположены они по всей Украине.
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Источник: https://censor.net.ua/n448465
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Ох ☘ительная Марьинка @hyeva_Marinka 25 мин.25 минут назад
#Красногоровка
Артур) 🇺🇦(Arthur @arthurnkua 58 мин.58 минут назад
#Марьинка ВК Ужас.... Бедная Красногоровка. Бедные люди. И Марьинка на "изжоге" весь вечер и всё утро ... Задолбали
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