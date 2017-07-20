 За прошедшие сутки четверо украинских воинов погибли, еще трое получили ранения, - штаб АТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.
Так, по данным штаба, в конце вчерашнего дня силы АТО понесли потери: "Около 18 часов в районе поселка Новотошковское, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое наших военнослужащих, еще трое получили ранения".
В пресс-центре АТО также отметили, что в общем за минувшие сутки погибли четверо украинских воинов, еще трое получили ранения.
Как сообщалось ранее, 18 июля оккупанты 23 раза открывали огонь по позициям украинских защитников.
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