 Реестр получателей жилищных субсидий будет создан до конца 2017 года

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
19 июля Кабинет Министров Украины принял постановление "Некоторые вопросы назначения и предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива".
Указанным актом предусматривается внесение информации о назначенных субсидиях в Единый государственный реестр получателей жилищных субсидий.
Согласно постановлению, реестр будет создан до 20 декабря 2017 года.
Держателем реестра определено Министерство социальной политики, а информацию о назначенных субсидиях включать в реестр будут структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения районных, районных в городах госадминистраций, исполнительных органов городских, районных в городах советов, которые назначают субсидии.
В Кабмине считают, что это позволит наладить единый государственный учет получателей субсидии, повысит эффективность оказания соответствующей помощи населению.
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Де розвток бізнесу, де умови, де інвестиції?!"
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