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 Политика Украины, Экономика
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Все про:ЖКХ (1460) Кабмин (10410) реестр (126) субсидия (320)

 Реестр получателей жилищных субсидий будет создан до конца 2017 года

субсидии

По решению Кабинета Министров до конца года в Украине будет создан Единый государственный реестр получателей жилищных субсидий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

19 июля Кабинет Министров Украины принял постановление "Некоторые вопросы назначения и предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива".

Указанным актом предусматривается внесение информации о назначенных субсидиях в Единый государственный реестр получателей жилищных субсидий.

Согласно постановлению, реестр будет создан до 20 декабря 2017 года.

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Держателем реестра определено Министерство социальной политики, а информацию о назначенных субсидиях включать в реестр будут структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения районных, районных в городах госадминистраций, исполнительных органов городских, районных в городах советов, которые назначают субсидии.

В Кабмине считают, что это позволит наладить единый государственный учет получателей субсидии, повысит эффективность оказания соответствующей помощи населению.

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А чего с марта месяца еще ваших субсидий нет,мудачье щеколадное?
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Получатели субсидий єто большиство населения Украиньі, а их реестр - список зависимьіх людей которьіми можно манипулировать на вьіборах. Субсидии єто коррупционное зло.
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А коли ви дебіли, створите умови щоб палучатєлі пільг, на щось жили?
Де розвток бізнесу, де умови, де інвестиції?!"
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Вечно выдумают какую то хрень, где ещё в мире есть такая система как в Украине?) субсидии, льготы, взаимозачёты. Естественно инвестор не пойдёт в такую мутную систему жкх, так и будут совковые монополисты и олигархи рулить сетями.
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