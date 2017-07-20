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Все про:G20 (113) Песков (723) Путин (24041) Трамп (1256)

 Секретных встреч Путина с Трампом в Гамбурге не было, - Песков

песков

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал абсурдными сообщения западных СМИ о "тайной" встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа "на полях" саммита G20 в Гамбурге.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Не было каких-то секретных встреч, тайных встреч, и утверждать об этом абсолютно абсурдно", - сказал он в эфире Первого канала в среду вечером.

"Конечно, употребление такого термина, как какая-то "тайная" или "секретная" встреча - это только вызывает абсолютное удивление и непонимание, потому что была официальная, согласованная заранее по дипломатическим каналам двусторонняя встреча президентов Путина и Трампа", - добавил Песков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ложь и абсурд": в Белом доме опровергли "тайную" встречу Трампа и Путина

По его словам, "на полях" саммита российский и американский лидеры "неоднократно обменивались какими-то мнениями, они обменивались фразами, то есть это было общение в течение нескольких дней".

"Действительно, они имели возможности переговорить во время обеда, собственно, продолжили какой-то обмен по тем темам, которые были на двусторонней встрече, фигурировали на повестке дня, но опять же позиционировать это как какую-то отдельную встречу, которую пытаются от кого-то утаить - это проявление той самой шизофрении", - сказал пресс-секретарь Путина.

Также читайте: "Если вы не поддерживаете диалог, вы дураки", - Трамп готов пригласить Путина в Белый дом, но не сейчас

Напоминаем, ранее в СМИ появилась информация о "тайной" встрече Путина и Трампа на саммите "большой двадцатки" в Гамбурге.
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Оголошення ватажком терористичної організації "ДНР" Олександром Захарченком про створення "Малоросії" свідчить про підготовку Кремля до повномасштабного вторгнення в Україну. Таку думку висловив відомий російський політик, мер Єкатеринбурга Євген Ройзман,

"Назустріч виборам. Завтра - нова війна. Проголошення "Малоросії" на території всієї України, за винятком Криму, - не просто черговий фарс. Воно означає, що керівництво Росії вирішило припинити імітацію спроб мирного врегулювання і почати велику війну", - написав Ройзман на своїй сторінці в Facebook. За його словами, за високу явку на виборах Путіна в березні 2018 року "буде заплачено кров'ю".
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Пока Письков молчал, я не знал, была ли такая встреча. Теперь знаю что была.
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Все, что исходит от Кремля уже априори воспринимается как дезинформация.
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Ершик для унитаза осознает что даже если он будет говорить правду никто, никогда, ни при каких обстоятельствах ему не поверит?
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Полно сообщений, что Бельій дом уже признал две встречи Трампа и путина. Пескову видно не дали команду врать по другому.
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Раз Песков так сказал, значит встречались...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСекретных встреч Путина с Трампом в Гамбурге не было, - Песков
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