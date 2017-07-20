 Секретных встреч Путина с Трампом в Гамбурге не было, - Песков

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Не было каких-то секретных встреч, тайных встреч, и утверждать об этом абсолютно абсурдно", - сказал он в эфире Первого канала в среду вечером.
"Конечно, употребление такого термина, как какая-то "тайная" или "секретная" встреча - это только вызывает абсолютное удивление и непонимание, потому что была официальная, согласованная заранее по дипломатическим каналам двусторонняя встреча президентов Путина и Трампа", - добавил Песков.
По его словам, "на полях" саммита российский и американский лидеры "неоднократно обменивались какими-то мнениями, они обменивались фразами, то есть это было общение в течение нескольких дней".
"Действительно, они имели возможности переговорить во время обеда, собственно, продолжили какой-то обмен по тем темам, которые были на двусторонней встрече, фигурировали на повестке дня, но опять же позиционировать это как какую-то отдельную встречу, которую пытаются от кого-то утаить - это проявление той самой шизофрении", - сказал пресс-секретарь Путина.
Напоминаем, ранее в СМИ появилась информация о "тайной" встрече Путина и Трампа на саммите "большой двадцатки" в Гамбурге.
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"Назустріч виборам. Завтра - нова війна. Проголошення "Малоросії" на території всієї України, за винятком Криму, - не просто черговий фарс. Воно означає, що керівництво Росії вирішило припинити імітацію спроб мирного врегулювання і почати велику війну", - написав Ройзман на своїй сторінці в Facebook. За його словами, за високу явку на виборах Путіна в березні 2018 року "буде заплачено кров'ю".
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