 Госдепартамент США назвал Иран "государством-спонсором терроризма"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
В новом отчете Госдепа о терроризме в странах мира указывается, что такие группировки (в первую очередь -ливанская "Хезболла") продолжают угрожать интересам и союзникам Вашингтона, несмотря на усиление финансовых санкций против них и борьбу правоохранительных органов.
Согласно представленным в отчете выводам, иранский Корпус стражей Исламской революции, а также "партнеры, союзники и марионетки" Тегерана отыгрывают свою роль в дестабилизации и ходе вооруженных конфликтов в Ираке, Сирии и Йемене.
Иран обвиняют также в рекрутировании со всего региона боевиков в отряды шиитского ополчения, которые принимают участие в боевых действиях в Сирии и Ираке.
Серьезное внимание в отчете также уделено террористической организации ИГИЛ. Данную суннитскую группировку и восемь известных ее ответвлений США называют самой мощной угрозой мировой безопасности.
Накануне Администрация президента США Дональда Трампа сообщила о введении новых санкций против 18 иранских компаний и физических лиц.
Отмечается, что санкции введены в связи с поддержкой компаний и частных лиц программы разработки баллистических ракет и другой деятельности, которую США считают недопустимой, в частности, финансирование корпуса "Стражей Исламской революции". При этом в Конгрессе США отметили, что технически Иран соблюдает ядерное соглашение.
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нафту -газ в неї коли перестануть купувати? і свіфт) відключать?
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