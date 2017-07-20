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Все про:Госдепартамент США (637) Иран (447) США (12991) терроризм (20428)

 Госдепартамент США назвал Иран "государством-спонсором терроризма"

госдепартамент госдеп

В Государственном департаменте США считают, что Иран в 2016 году оставался "ведущим государством-спонсором терроризма".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

В новом отчете Госдепа о терроризме в странах мира указывается, что такие группировки (в первую очередь -ливанская "Хезболла") продолжают угрожать интересам и союзникам Вашингтона, несмотря на усиление финансовых санкций против них и борьбу правоохранительных органов.

Согласно представленным в отчете выводам, иранский Корпус стражей Исламской революции, а также "партнеры, союзники и марионетки" Тегерана отыгрывают свою роль в дестабилизации и ходе вооруженных конфликтов в Ираке, Сирии и Йемене.

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Иран обвиняют также в рекрутировании со всего региона боевиков в отряды шиитского ополчения, которые принимают участие в боевых действиях в Сирии и Ираке.

Серьезное внимание в отчете также уделено террористической организации ИГИЛ. Данную суннитскую группировку и восемь известных ее ответвлений США называют самой мощной угрозой мировой безопасности.

Накануне Администрация президента США Дональда Трампа сообщила о введении новых санкций против 18 иранских компаний и физических лиц.

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Отмечается, что санкции введены в связи с поддержкой компаний и частных лиц программы разработки баллистических ракет и другой деятельности, которую США считают недопустимой, в частности, финансирование корпуса "Стражей Исламской революции". При этом в Конгрессе США отметили, что технически Иран соблюдает ядерное соглашение.
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Іран, це зрозуміло, а що з рососією?!
нафту -газ в неї коли перестануть купувати? і свіфт) відключать? Госдепартамент США назвал Иран "государством-спонсором терроризма" - Цензор.НЕТ 98
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Не верный ответ, звонок другу или помощь зала? Остался один варинт из двух букв (РФ) или (р_сс_я)
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Самое мощное оружие против кацапов это украинский язык. Не будь в Украине рюсске языка, кацапы бы сюда не лезли понимая что их в Украине никто не поймет.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГосдепартамент США назвал Иран "государством-спонсором терроризма"
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