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 Политика Украины
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 Уровень сложности учений "Си Бриз" в Украине значительно возрос, - Пентагон

учения

Представители Шестого флота ВМС США, которые принимают участие в многонациональных учениях в Черном море Sea Breeze, отмечают повышение уровня сложности маневров в этом году для всех компонентов – на море, на земле и в воздухе.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой Пентагона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.

"Ключевая вещь, что касается этих учений - это то, что по сравнению с предыдущими они стали намного сложнее, с очень мощными морским, воздушным и наземным компонентами", - отметил заместитель командора 65-й оперативно-тактической группы Шестого флота ВМС США Мэттью Лиман.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Корабли ВМС Румынии и Турции зашли в Одесский порт для участия в учениях "Си Бриз-2017". ФОТОрепортаж

При этом сообщается, что сейчас отрабатывается четырехдневный практический этап учений в море, в котором принимают участие более 30 военных кораблей США, Украины, Грузии и Турции. В планах - отработка поисково-спасательных операций, обезвреживание взрывоопасных объектов на море, упражнения по противовоздушной обороне, выполнения задач под водой, а также с применением самолетов морской авиации.

Авиационные и десантные компоненты также будут проверены на данном этапе.

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"Американские морские пехотинцы будут работать со своими украинскими и турецкими коллегами, отрабатывая миссии высадки как на море, так и на суше", - сообщили в Министерстве обороны США.
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Крававая хунта совмєсно пособнікамі фошизма і русафобії праводіт свой біндєравскай шабаш возлє сакральнага крімнаша.
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жаль что не отработали освобождение захваченой буровой вышки
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це гуд! )))
а що у кацапів, вони задоволені?! це в них латентне, як у справжніх когутів )) (по кацапськи - пєтух)))
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21 июля в Балтийском море начнутся совместные учения ВМФ России и Китая, которые продлятся до 28 июля. Согласно МО РФ, основными целями учения являются повышение эффективности взаимодействия двух флотов по противодействию угрозам безопасности на море, отработка слаженности действий экипажей боевых кораблей двух стран, укрепление дружбы и сотрудничества между ВМФ России и ВМС НОАК. Отряд китайских боевых кораблей вышел из порта Санья 18 июня. В его состав входят эсминец "Чанша", фрегат "Юньчэн" и судно обеспечение "Ломаху". 21 июля их ждут в Балтийске.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУровень сложности учений "Си Бриз" в Украине значительно возрос, - Пентагон
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