 Уровень сложности учений "Си Бриз" в Украине значительно возрос, - Пентагон

Об этом говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой Пентагона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.
"Ключевая вещь, что касается этих учений - это то, что по сравнению с предыдущими они стали намного сложнее, с очень мощными морским, воздушным и наземным компонентами", - отметил заместитель командора 65-й оперативно-тактической группы Шестого флота ВМС США Мэттью Лиман.
При этом сообщается, что сейчас отрабатывается четырехдневный практический этап учений в море, в котором принимают участие более 30 военных кораблей США, Украины, Грузии и Турции. В планах - отработка поисково-спасательных операций, обезвреживание взрывоопасных объектов на море, упражнения по противовоздушной обороне, выполнения задач под водой, а также с применением самолетов морской авиации.
Авиационные и десантные компоненты также будут проверены на данном этапе.
"Американские морские пехотинцы будут работать со своими украинскими и турецкими коллегами, отрабатывая миссии высадки как на море, так и на суше", - сообщили в Министерстве обороны США.
473 5
Материалы по теме: Оборона
"80% задач - отработка наступательных действий", - масштабные учения десантников прошли на 6 полигонах ВСУ. ВИДЕО(105)
На новую систему питания до конца года перейдет 20% воинских частей, - Минобороны(26)
"Си Бриз-2017": в Николаевской области прошли учения с использованием авиации. ФОТОрепортаж(70)
Фронт в прямом эфире: высокий уровень украинской аэроразведки удивляет даже специалистов НАТО и США. ВИДЕО(42)
Чем американские миллионеры отличаются от российских. ФОТО(0)
Ходжес на встрече с Полтораком: Мы любим Украину и ценим смелость и боевой дух украинских воинов. ФОТО(48)
Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны ВР рассмотрел законопроекты, касающиеся повышения соцзащиты военнослужащих(2)
Ответить
Ответить
а що у кацапів, вони задоволені?! це в них латентне, як у справжніх когутів )) (по кацапськи - пєтух)))
Ответить
Ответить
Ответить