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 Судебное заседание по делу координатора беспорядков 9 мая в Днепре перенесли из-за неявки адвоката

днепр титушки

В Днепре суд по делу координатора беспорядков 9 мая у памятника Славы перенесли на 26 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Заседание в Днепропетровском апелляционном суде для рассмотрения апелляционной жалобы прокуратуры на решение об изменении меры пресечения координатору беспорядков с содержания под стражей на домашний арест не состоялось из-за отсутствия адвоката подозреваемого.

Ранее суд первой инстанции избрал меру пресечения подозреваемому в виде домашнего ареста. Прокуратура требовала 60 дней содержания под стражей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержан еще один подозреваемый в столкновениях 9 мая в Днепре, - ГПУ

В то же время в прокуратуре области сообщили о задержании во вторник еще одного человека, который участвовал в массовых беспорядках, произошедших 9 мая у памятника Славы в Днепре.

36-летнему гражданину инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 294 и частью 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (массовые беспорядки и хулиганство). В прокуратуре сообщили, что будут ходатайствовать об избрании ему меры пресечения.

Также читайте: Следствие установило троих организаторов стычек 9 мая в Днепре, - прокуратура

Напомним, что 9 мая в Днепре возле монумента Славы произошли столкновения. После требования проукраинских активистов убрать политическую и запрещенную законом символику - георгиевские ленты, коммунистические флаги и т.д., группа молодых людей, которые пришли к памятнику в колоне с нардепом "Оппоблока" Александром Вилкулом, атаковала активистов и воинов АТО. 14 человек, в том числе 6 сотрудников Нацполиции, были травмированы в результате столкновений. По состоянию на 17 мая полиция установила 25 участников массовых беспорядков в Днепре 9 мая. Днепровская местная прокуратура №2 расследует уголовное производство о массовых беспорядках в городе 9 мая.
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а где вся зрада,которая 9 мая возмущалась?никто на тему не явился...не оплачивают шоле протухшие методички?
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Сколько титушек сейчас сидит под стражей? Есть инфа что только одна.
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Плохо , что организатор титушек, тот который забирает цветы с могилы неизвестного солдата, ещё на свободе
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